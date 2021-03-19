湯怡完美隱藏5個月孕肚　4招遮肚藏肉穿搭技巧　顯瘦不要包到實？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-19 13:00

湯怡與麥秋成今年初宣布雙喜臨門，2月尾舉行婚禮，奉子成婚的湯怡身穿婚紗，身材看起來明顯比過往圓潤。湯怡也大曬摸肚照片，看起來十分幸福。

湯怡現時懷孕約5個月，見肚但手腳依然纖幼。（IG@yuenkaka）

至今懷孕約5個月的湯怡，日前上傳近照到Instagram，孕肚卻是神奇地消失。身穿藍色長恤衫配皮帶的她完全看不出孕肚，雖是準媽媽身材看起來如少女，網民留言大讚，湯怡則歸功於揀衫技巧及經理人的拍照。

湯怡身材一向屬於嬌小可愛型，懷孕後雖然「見肚」，但手腳依然纖幼，加上一臉baby face加「掩眼法」穿搭技巧，難怪可以做到零孕味。不少女生即使沒有懷孕，都會為身上減不掉的「肚腩仔」感到煩惱，湯怡以下4招遮肚穿搭技巧，女生們不妨參考一下。

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