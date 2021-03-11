設計師住劏房欲上車換自由　頓悟追不到樓價搬錦田：終於唞到氣

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-11 20:00

100種女生︱手作人陳寶玲（Poling）3年前由深水埗唐樓搬入錦田村屋，回家的路上，總會經過錦田樹屋、平湖，她有時會停下，與大自然「聊聊天」，讓生活的痛苦隨風飄揚，整頓一下，又是新的一天。Poling現在推開家門，便是大自然，昔日，她與許多城市人一樣，為生計勞碌，當過十多年內衣設計師，被生活壓得喘不過氣時，抬頭望天，明明是夜晚，卻依然光燦燦，「那一刻，個心透不過氣，想找回黑漆漆的天空。」

Poling住在市區時，抬頭望天，一片光燦燦。（鄭子峰攝）

從儲錢上車到看開：點解要退休先嚟開心？

Poling從小就習慣與大自然交流，「小時候住香港仔，不開心時便會看星星，主動敲門找大自然。」那時她感受到四季分明，冬天時天空萬里無雲，後來為方便工作搬到九龍居住，為儲首期住過劏房，卻連日與夜有時也難以辨清。

以前覺得儲錢買樓，解決了住屋問題，有自己間屋，然後就可以辭工，做自己想做的事。

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她盡力在夾縫中尋找一點慰藉，「那時經常到花墟、公園逛。」回到家，就與收養多年的貓相伴，雖能暫時紓困，許多情緒仍難以排解，「那時睡個好覺都難。」抑鬱的情緒或許不是源於「土地問題」，而是因為迷惘，「一直都在尋找自己的路，尋找自己想過的生活。」有創意的她應付設計工作游刃有餘，但她心底裏很明白這不是自己想過的生活，她的作品滿足到客戶，卻感動不了自己。

Poling當時很忐忑，縱然死慳死抵，買樓依然離自己很遠，應該繼續追抑或不再追？

「有一刻覺得夠啦，陳寶玲，不會追得到樓價。」突如其來的勇氣，她選擇推倒重來，將多年的上車目標擱下，帶着積蓄搬到錦田，原來選擇了，便能撥開雲霧。從小到大，大環境都在告訴她人要讀好書、找份筍工、買樓，供完層樓等到退休就能享受人生，她卻覺得「點解要退休先來開心？」

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鎢絲花燈、花生醬打開「心門」

以往設計的產品銷量再高，Poling都覺得只是幻象，「我想做屬於自己的獨特東西。」設計是她的專長，大自然是她的良藥，還在做內衣設計師時，她將乾花及LED放進舊鎢絲燈泡，做出鎢絲花燈，初時只作售賣，後來她開始舉辦工作坊。

Poling設計出鎢絲花燈，開始她的手作人之路。（鄭子峰攝）

她形容開班是個「豁出去」的決定，「以前好怕與人溝通，由細到大都好瘦弱，被人排斥，一直慣了獨處。」小時候，她自覺比其他人「次一等」，當她敞開心窗與別人聊天，才發現自己只是與別人「不同」，但依然可以共處。

其實她與丈夫的關係也一樣，兩人性格南轅北轍，「他很豁達自在。」對事物的看法不同，他們選擇體諒對方，給予彼此空間，至今最感激，仍是丈夫為她由從小住到大的深水埗搬到錦田，每天再周居勞頓由錦田到市區返工。

辭去內衣設計師的工作後，Poling卻沒有繼續做鎢絲花燈，而是開始做花生醬。「我覺得不同時間有不同緣份」。搬到錦田後，她才知道有本地農民種花生，因為媽媽喜歡食花生醬，她就覺得不如做花生醬，手作花生醬只加入蜂蜜、海鹽調味，她就愛這種原始純粹的味道，「做任何事之前都要先感動到自己。」

Poling搬到錦田後沒有埋首於自己的空間，而是更加豁出去，出門就與附近村民聊聊天，家的下層用作舉辦花生醬工作坊，週末舉辦鄉土體驗遊帶人遊歷錦田，讓城市人在鄉郊中找到情緒的出口。

Poling週末會舉行鄉土體驗遊，帶花生醬班的學生遊歷錦田。（鄭子峰攝）

「有缺憾」的家才自在：見到太靚嘅嘢會驚

然而，找到情緒出口又不等於「一勞永逸」，Poling搬入錦田後，難捱的時刻仍是會有，也會為趕花生醬訂單而OT，「許多年前已經明白，人生不只是追求快樂，也要好好面對自己的負面情緒。」敏感細膩的她是個容易感到痛苦的人，相伴18年的貓離世時，她難過但感激，對方教會自己誠實面對苦難，並找到自己的方法走過。

Poling梳理好上一次愛貓離世的難過情緒，近日又再領養了兩隻「主子」。（鄭子峰攝）

情緒要梳理沉澱，也要找個安心之所，「我覺得家應是可以放下防備，令自己安心的地方，在這裏可以好好整頓自己。」Poling與丈夫對現在的村屋「一見鍾情」，這是業主的老祖屋，墻壁磚瓦都有時代的痕跡，滿屋放着他們在二手檔搜購回來的舊窗框、舊門框和舊櫃桶等，「我們見到太靚的東西會驚，有朋友說可能是我們童年都發生過無法彌補的事。」花生醬和錦田不一定是Poling的「終點」，但當下活得坦然自若，足矣。

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