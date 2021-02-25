大馬女生棄千呎屋來港住劏房　香港返工如打仗：無慾無求會不上進

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-25 13:00

100種女生︱「Oh my god！」是馬來西亞女生Alien的口頭禪，也是她對香港的第一印象。5年前移居香港的她，由馬來西亞的9百多呎大屋搬到150呎劏房，「從沒想過要用馬來西亞整個月的人工租住如此細的地方。」縱然如此，在馬來西亞檳城土生土長，在澳洲生活過數年的她仍說出一句很「香港人」的說話，「我好鍾意香港。」

住天井窗劏房年半：原來陽光都要用錢買

人在異鄉常有感飄泊無定，Alien在香港的生活似乎更加「不安定」，在香港生活5年搬過4次屋，初時與母親住在元朗村屋，後來為了方便返工搬出來獨居，租過工廈、住過唐8樓、輾轉住過2間劏房，切身感受香港的「土地問題」。

Alien 5年前為了陪伴媽媽移居香港。（黃寶瑩攝）

不少馬來西亞人都是通過TVB「認識」香港，但無綫劇集結局典型的BBQ場面從不是現實，Alien分享「最深刻是住唐樓時，打算和朋友一起到天台BBQ，但上到去卻見到擺着3層床的籠屋，那一刻很難受。住劏房已經慘，但原來上面就是籠屋。」

上一間百呎劏房是Alien住得最久的地方，月租$5800，在油尖旺區而言不算貴但屋內只有天井窗，要犧牲的就是沒有日光，「以前住檳城因為天氣熱，每天都想快點太陽落山，來到香港之後才發覺陽光要用錢買，因為有日光的房間租金就會貴點。」

▼▼▼Alien放棄大馬千呎大屋，以月租$5800換來百呎劏房，點擊看Alien往昔不見天日的家▼▼▼

不見天日的日子維持年半，Alien難以忍受，「那段時間精神狀態很差，然後鄰居出出入入都會嘈到自己，每天晚上都要戴耳塞睡覺。」3個月前搬到現時月租7千的150呎劏房，終於再次感受被陽光曬醒的感覺，終於找到安身之地，「我希望3年內不用再搬屋。」

搬到香港後才發現「陽光有價」。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】同在香港，80後女生慧如選擇辭職隱居鄰近沙頭角的鹿頸南涌一年，成為農夫，點擊看她的田園生活點滴（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

憧憬26歲結婚卻失戀：想成為更好的自己

Alien談及住劏房的經歷時，聽起來是「苦況」，但在言談間卻感受不到一絲委屈。「其實一個人住百多呎都足夠，現在返到檳城的家時反而不慣。」她現在衣櫃只有十多套衣服，以往是購物狂的她，因父親逝世學會斷捨離，「當時我們用了4、5個月整理他的遺物，我就開始思考到底人是否真的要擁有這麼多東西呢？」

▼▼▼Alien分享已婚姐姐在馬來西亞的家，面積900呎，與大部份馬來西亞人的家面積相若，點擊看▼▼▼

每一次離別都帶給Alien一點啟發，曾憧憬在26歲前結婚、30歲前生子，但現時30+的她不久前經歷失戀，「那一次真的很痛，很受傷。」同時間年紀相若的舊同事逝世，消沉時間沒有太長，「我想成為更好的自己，起碼一生也不枉過。」

Alien天性樂觀，移居香港後住劏房、工時長也能笑住面對。（黃寶瑩攝）

她把家居佈置得整齊漂亮，在家中種植物因為「想學懂照顧生命」，以往是「月光族」的她儲蓄開始儲蓄，一年前開設YouTube頻道「Chinese Alien」分享在港生活，昔日每天回家就是「煲劇」的她從零開始學剪片、拍片，盡量把每天都過得充實，她依然憧憬愛情，但也享受一個人的時光，但碰到下一個之前，先把自己變得更有魅力。

▼▼▼Alien把現時的家佈置得整齊漂亮，希望未來3年都不用再搬家，點擊看她如何將家變得「IG-able」▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

香港工作如打仗：有競爭才有進步

不少香港人工作忙碌，追求「慢活」，Alien或許是「慢活」慣了，偏偏喜歡香港節奏快，「馬來西亞返工很laid back（悠閒），每天準時收工，但在香港踏入office就如戰場，返1日工如同在馬來西亞打5年工。」她卻偏偏捨棄安逸，來到香港過每天打仗的生活。

比起慢活，Alien更愛香港的節奏快。（黃寶瑩攝）

來港後第一份工是做CEO助手，老闆不收工自己也不能收工，現職市場推廣工作，OT已成常事，有犧牲也有收穫，「來到香港後，不論機會、見識或視野都廣闊了。」在物慾上學懂斷捨離，在職場上卻是截然不同的態度，「人不能無慾無求，才能有進步。」而她也坦言未來若然結婚生子，一定不能接受繼續在劏房居住。

「移民」不知不覺間成為香港的熱門搜尋字，有人忙着「逃離」，有人選擇留下，Alien則在這個地方找到她的目標，美國菲裔主持人Oprah Winfrey的一句話，一直刻在她的心上，「每個人都有上帝給他的使命，我們的任務就是找出那個使命，然後去做。」

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】90後情侶Kate與男友同樣花盡心思佈置家居，點擊看他們將150呎劏房化身溫馨北歐之家（延伸文章閱讀）▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】另一對90後情侶Gianne及Calvin同樣花了不少心思設計及佈置百呎劏房，點擊看（延伸閱讀文章）▼▼▼