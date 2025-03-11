善意的競爭｜惠利Hermès、CHANEL造型全自費？千金手袋、髮飾盤點

韓劇《善意的競爭》迎來結局，相信觀眾們一定依依不捨。雖然劇情暗黑緊湊，不過作為富家女兒的劉在伊（惠利飾），每天都會在上學時，展現校園千金時尚，瑰麗造型令人矚目。惠利便曾在個人YouTube節目《Hyell’s Club》透露，劇中所佩戴的名牌手袋和飾品，都是她的私人自費物品，沒有任何品牌贊助！現在讓我們看看惠利的個人衣櫥，到底會有甚麼呢？



善意的競爭｜惠利名牌造型盤點1. Hermès Constance Long to Go

相信不少女生都對這個手袋並不陌生，為Hermès的三大熱門款式之一，而惠利在劇中也有配帶，以小巧的Long to Go設計，襯搭蝴蝶結和公主頭，看來充滿甜美感覺。

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點1. Hermès Constance Long to Go (IG@hyeri_0609)

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點2. Hermès Herbag

由於上學需帶備書籍，因此大容量書包是個必要。惠利也有個Herbag手袋，以帆布袋身襯搭皮革翻覆設計，看來如空氣般柔軟輕盈，並從Kelly汲取靈感，搭配馬鞍釘扣、掛鎖和肩帶，風格獨具，展現出悠閒時尚。

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點2. Hermès Herbag (IG@hyeri_0609)

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點3. CHANEL Mary Jane鞋 HK$8,800

為營造出年輕活力感覺，惠利在「上學」時，除了精緻和色彩的髮飾，也會穿著Mary Jane鞋子，來完成她的甜美造型。她選擇簡單的CHANEL黑白色鞋，並以黑襪來突顯，展現出個性魅力。

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點3. CHANEL Mary Jane鞋 (IG@hyeri_0609)

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點4. Louis Vuitton Outline髮箍 HK$4,350

近年流行復古風格，惠利也喜歡戴上頭箍，以展現出整潔和時尚的學生魅力。當中她佩戴Louis Vuitton髮箍，以獨有的monogram圖案，打造出精緻和輕奢的感覺。

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點4. Louis Vuitton Outline髮箍 (IG@hyeri_0609)

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點5. Miu Miu 羊絨絲質開襟毛衣 HK$31,100

惠利的學生造型，與Miu Miu近年主力推出的學園風格不謀而合。因此她在劇中穿著品牌的針織毛衣，也顯得格外合適，加上設計簡潔和造工細緻，配搭胸前的標誌圖案，締造出quiet luxury的風格。

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點5. Miu Miu 羊絨絲質開襟毛衣 (IG@hyeri_0609)

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點6. Miu Miu Arcadie matelassé 納帕皮革手袋 約HK$28,100

當然不少得深受年輕人歡迎的Miu Miu手袋！惠利選擇芭蕾舞粉色的Arcadie手袋，透過獨有的Matelassé皺褶圖案，展現出溫婉和知性的魅力，加上east west輪廓外形，給人一種乖學生的形象。

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點6. Miu Miu Arcadie matelassé 納帕皮革手袋 (IG@hyeri_0609)

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點7. FENDI FF蝴蝶結髮夾 HK$2,590

個性直率可愛的惠利，也喜歡蝴蝶結元素的設計。像是這款FENDI蝴蝶結髮夾，散發著甜美迷人的感覺，加上復古的FF圖案，締造典雅魅力。

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點7. FENDI FF蝴蝶結髮夾 (IG@hyeri_0609)

善意的競爭｜惠利名牌造型盤點8. CELINE Triomphe髮箍

惠利的衣櫥當中，還有CELINE的單品。她戴上CELINE髮箍，上面的Triomphe凱旋門圖案搭品牌標誌，展現出低調的奢華感覺。加上整潔俐落的馬尾髮型，看來充滿甜美個性。