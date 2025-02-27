善意的競爭｜31歲惠利出演叛逆學生毫無違和感！減肥修身祕訣公開

【善意的競爭/李惠利】最近學院驚悚韓劇《善意的競爭》引起熱烈討論，當中飾演「劉在伊」的惠利與飾演「禹瑟琪」的鄭秀彬大膽上演百合情節。劇集圍繞校園，以在學時期激烈的生存競爭為題，帶出階級差異、欺淩以及當代學生的辛酸、貼地史。除了吸睛劇情外，平日以可愛、搞笑示人的惠利（혜리）亦演技大爆發，一改「國民撒嬌女」形象，在《善意的競爭》中挑戰出演反差角色：「劉在伊」，外在是個擁有天生的美貌、高智商、好家庭的完美學生，實際上是個相當叛逆、執著的少女。



惠利在《善意的競爭》劇中出演學生亦毫無違和感，完全看不出她今年已經31歲！除了保養了得，她對於修身方法亦相當有心得，全因為16歲以第二期成員身分加入Girl's Day ，初出道後因為嬰兒肥而被公司通知，必須身材管理。加上自2012年，開啟演員之路後，為了上鏡展現360度無死角，所以她對於自己亦相當嚴格，因而養成不少保養習慣、維持身材的祕訣。

惠利保養修身法｜祕訣1. 飲食管理

對於愛吃的惠利而言，她曾在節目中坦言，節食方法絕對不是一個可行方法！因為在出道初期，她曾經嘗試過節食極端飲食管理，雖然短期內看得出成果，但這樣不健康的減肥法讓她一度在表演結束後昏倒。

惠利（혜리）先以韓國女歌手、偶像身分出道女子流行音樂團體Girl's Day成員之一，於隊內擔任副唱、領舞。

後來惠利便開始正確的飲食管理，在健身教練指導下開始健康的飲食習慣，她笑言健身餐單中曾試過三餐雞胸肉，後來在節目中她亦指出以後亦不想再吃雞胸肉了，讓大家不要盲目學習。如果並非需要短期成效，限制食物種類會相當苦悶，長期的飲食管理應以清淡、原形食物的，避免醬汁，選擇低卡的醬醋為佳。

惠利保養修身法｜祕訣2.運動

除了飲食管理，增加肌肉亦是看起來能夠讓身形更為纖幼的方法。惠利曾在自己的YouTube中分享，減脂需要高強度的有氧運動搭配重量訓練，平日的健身例程包括直腿硬舉、抬腿、寬步深蹲以及波比跳（Burpee）。如果體重失控的話，她自己會先進行1小時負重訓練，外加40分鐘有氧運動。

單靠健身打造的肌肉線條與身材，也許會過於硬朗。惠利亦會透過空中瑜珈、皮拉提斯（Pilates），去增加身體協調性與柔軟度，打造緊實又優美的體態。

惠利保養修身法｜祕訣3. 拉伸按摩

減肥修身的關鍵之一，就是加快身體代謝，就算不運動時亦能加強脂肪燃燒，才能成為易瘦體質，加速減肥修身的功效。而惠利作為超容易水腫的體質，她一有時間就會按摩，夜間保養時亦會使用臉部按摩儀，幫助身體代謝、消除水腫。

惠利保養修身法｜祕訣3. 拉伸按摩 (IG@hyeri_0609)

惠利保養修身法｜祕訣4. 身體保養

拍劇演出同時要維持常規的運動習慣，除了考驗個人意志外，適當借助身體保養亦可以加快運動修復。惠利曾在節目中透露，自己除了多補眠，另外亦有以運動員作為運動後修復的「全身性冷凍療法」療程進行身體保養，每日只需3分鐘，可以消除身體的疲勞、緩解疼痛和促進血液循環，讓自己能夠保持在最佳狀態。