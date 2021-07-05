我的室友是九尾狐｜主角惠利同款$2XX　5款高性價比韓國小眾手袋

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-05 08:00

惠利、張基龍主演的韓劇《我的室友是九尾狐》目前播出至11集，俊男美女的配搭，加上甜蜜的劇情，成為最熱門的韓劇，但在劇中只是一名大學生的惠利，在首6集已換逾5個名牌手袋，如Burberry、Bottega Veneta、Loewe等，引起一眾劇迷討論。

張基龍、惠利主演的《我的室友是九尾狐》是最近的熱播韓劇之一。（《我的室友是九尾狐》劇照）

《我的室友是九尾狐》惠利每集狂換手袋 5大$4000以下高質韓國小眾品牌推介

《我的室友是九尾狐》是改編自同名漫畫，講述惠利飾演的女大學生「李潭」偶然吞下900多歲九尾狐張基龍的狐珠，為了物歸原主，二人展開同居生活，並慢慢產生好感，未正式播出一眾劇迷已經十分興奮。

惠利在劇中是位善良活潑，不拘小節的大學生，在穿搭中也多以褲裝示人，非常符合劇中性格爽直的她，在手袋選用方面，她都是揹極為簡約的手袋款式，但仔細一看，其實不少都是名牌，如Burberry、Bottega Veneta、Loewe等，在首6集已換逾5個名牌手袋，有些觀眾指好像不太符合大學生的身分。不過在劇中，惠利的媽媽是在美國任職時裝編輯，不時會寄時尚單品給她，所以大學生擁有多個名牌袋也算是合理？

▼▼▼【按圖看】惠利在《我的室友是九尾狐》中，每集都用上不同的名牌手袋，有款更是前Hermès任創意總監Christophe Lemaire的出品▼▼▼

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特別值得留意是，在第6集中，惠利相親時以優雅斯文造型示人，穿上了白色喱士迷你裙配咖啡色西裝褸，再揹上一個黑色方形相機造型手袋，而該手袋正是出自Hermès前任創意總監Christophe Lemaire的手筆，款式百搭又耐看。

韓國小眾品牌Hoze經常在不同韓劇出現，性價比高值得小資女入手。（《我的室友是九尾狐》擷圖）

除了各大名牌手袋，惠利亦有支持韓國本土品牌，在劇中使用不下於5個韓國小眾品牌，好像是在第2集出現的小眾品牌Hoze，也是不時在少女時代徐玄、Jessica、Twice周子瑜等的私服中出現。Hoze主打手工縫製，採用天然皮革製造，設計簡約具質感。此外，品牌更着重於手袋的輕巧程度，盡可能選用較輕身的皮革製成，令手袋亦適合學生或OL上班使用。惠利在劇中使用的Hoze Leah手袋，如同《哆啦A夢》百寶袋設計，容量之大可放下ipad也不是問題。惠利更於簡約手袋綁上絲巾，增加了手袋時尚感及吸睛度，值得大家參考！

▼▼▼【按圖看】惠利在《我的室友是九尾狐》中，也用上了不少韓國小眾品牌，為本土設計令更多人認識，手袋不只有簡約風，更有街頭休閒，最平HK$219便可與惠利同款，如果不想次次用名牌與人撞款，也可以考慮一下▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】李寶英在韓劇《我的上流世界》飾演闊太，一集便更換了3個名牌手袋，如Salvatore Ferragamo、Fendi等，艾瑪修女從事樸素的職業卻揹Hermès手袋，引起一眾劇迷討論。▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】Chanel在2021年春夏季便推出了全新尺寸的Classic Small Flap Wallet，比起以往的長方形設計，更小巧可愛，售價也更實惠！以下為大家精選出15款最新名牌銀包，值得買來犒賞一下自己。▼▼▼