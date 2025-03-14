全新CHANEL 25手袋將成女士們新寵？經典菱格紋搭水桶外形展時尚

CHANEL新袋｜擁有逾100年歷史的CHANEL菱形格紋，直至現在依然深受歡迎。繼CHANEL 22成為it bag後，最新的CHANEL 25亦備受矚目，以可愛的水桶梯形輪廓，加上索繩的皺褶設計，展現出隨性活力感覺。



最新CHANEL 25手袋由唱作歌手Dua Lipa演繹，並邀得Gordon von Steiner執導，拍攝Dua Lipa在紐約的一天，並唱出樂隊Fine Young Cannibals的〈She Drives Me Crazy〉，展現出愉悅的力量。

最新CHANEL 25手袋由唱作歌手Dua Lipa演繹。(CHANEL提供)

手袋以經典的菱形格紋圖案為主，由Chanel女士於1920年從馬術騎師的外套和馬鞍取靈感，透過精緻的縫紉技術，打造出層次活力，同時帶有隨性和舒適的魅力。外形輪廓為水桶袋，配搭索繩設計，兩側也設有小間隔，可謂容量、安全性和實用度兼備。再搭以皮革和鏈帶交織而成的肩帶及雙C金屬扣，展現出明亮的品牌個性和風格。

最新CHANEL 25手袋以經典的菱形格紋圖案為主。(CHANEL官網)

相較其他品牌，CHANEL都將菱形格紋家族，以一連串的數字命名，予人神秘驚喜。如元祖的2.55手袋，由Chanel女士在1955年2月推出。老佛爺Karl Lagerfeld則為紀念2.55手袋誕生50周年，重新製作成11.12手袋（即Classic Flap手袋），名字源於其在工廠內的貨號「01112」。而近年推出的CHANEL22及CHANEL25，相信也會成為經典熱賣款。