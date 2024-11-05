CHANEL香港時裝騷不可不知的重點！早與香港結緣 選址HKDI原因

CHANEL｜CHANEL 24/25早春度假系列時裝騷將於今晚(11月5日)選址香港知專設計學院（HKDI）舉行。是次時裝騷不單止引起時裝界關注，更成為本港城中熱話。以下為大家剖析是次CHANEL 24/25早春度假系列時裝騷值得留意的重點。



CHANEL香港時裝騷重點1：CHANEL與香港

除了是次2024/25早春度假系列時裝騷外，CHANEL早在老佛爺朝代於香港舉辦過一次時裝秀，選址邵氏影城進行，展示2006年的春夏高訂時裝系列。

CHANEL亦在2019年曾計劃於香港維多利亞港灣畔啟德郵輪碼頭，展示2019/20早春度假系列，惜因各項因素取消。該次為老佛爺Karl Lagerfeld徒弟Virginie Viard，接任CHANEL藝術總監後的首張成績單，而今個時裝騷亦是她離任前的最後作品。

CHANEL香港時裝騷重點2：CHANEL與Audrey Diwan

是次CHANEL香港時裝騷品牌展示2024/25早春度假系列，該系列早於今年五月在法國南部首次亮相。為紀錄香港時裝騷，CHANEL邀請了法國獲獎導演Audrey Diwan執導了一部短片《Modern Flirt》，片中由袁澧林和Benjamin Voisin飾演的陌生人，在香港繁囂鬧市與璀璨燈火背景中萍水相逢，譜出動人光影。

另外，香港藝術家兼著名攝影師夏永康在拍攝現場捕捉袁澧林的角色的神秘感，並呈現香港恆動不息的迷人影像。

CHANEL香港時裝騷重點3： CHANEL 與HKDI

香港知專設計學院（HKDI）著重培養本地創作新一代

CHANEL選址著重培養本地創作新一代的香港知專設計學院（HKDI）舉辦是次時裝騷，充份反映對香港新一代設計師的期許及重視。品牌時裝業務總裁Bruno Pavlovsky今年於媒體訪問時曾表示，CHANEL是首個品牌在這裏舉行類似活動，亦象徵品牌與香港知專設計師學院合作的新開始，他更透露有學生會參與其中，而時裝騷的策劃上亦會融入本地元素。

CHANEL香港時裝騷重點4：CHANEL與Virginie Viard

Virginie Viard是「老佛爺」Karl Lagerfeld的左右手，在他離世後接任CHANEL創意總監，但今年6月時品牌宣佈Virginie Viard將卸下職務。（getty image）

CHANEL於今年6月5日宣布創意總監Virginie Viard即將離任，是次時裝騷是她卸任前最後的時裝騷。自1987年加入品牌的她，至今已任職37年。在過去是「老佛爺」Karl Lagerfeld的得力左右手，在他離世後，接任為創意總監一職，亦是繼Gabrielle Chanel後首位掌舵該品牌的首位女設計師，以她獨特的創意思維向眾人展現出品牌風格，成功帶領品牌創下一個又一個高峰。Virginie Viard大膽創新，在2022年春夏系列中推出CHANEL 22，袋款大受歡迎更經常斷貨。

CHANEL香港時裝騷重點5：CHANEL 與GD

權志龍為CHANEL手袋畫上「POWER」彩繪。（相片來源：網絡圖片）

權志龍(G-Dragon)成為CHANEL品牌大使已多年，今次出席香港的時裝騷，於仁川機場上機前背上一個CHANEL最大尺寸Classic Flap，並在袋上手繪「POWER」彩繪，呼應個人最新單曲《POWER》，盡顯個人風格。

GD入行後開始接觸CHANEL，並開始私下穿着CHANEL各式各樣的單品。CHANEL對於GD而言，不單止是一個喜愛的品牌，更啟發了他對時裝穿搭的想法。由於GD身型較瘦削，自2012年開始GD便開始男女裝混合穿搭，而CHANEL的Tweed Jacket更是GD的熱愛單品，他更表示最愛以Tweed Jacket搭配牛仔褲，配搭出獨有的風格。