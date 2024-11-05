CHANEL時裝秀｜除山茶花，不容錯過這些設計：靈感來自情人的體貼

CHANEL時裝秀今晚舉行，重演在今年5月，於法國南部馬賽展出的2024/25早春假日系列，亦是Virginie Viard擔任CHANEL藝術總監的最後作品。提及CHANEL的話，很多人都聯想到禮盒上那顆精緻的山茶花，而熟悉品牌歷史的人，更知品牌魅力不僅於此，還有不少經典時尚元素，讓CHANEL穩守在女士們心中的地位。現在就帶大家細看CHANEL的精湛工藝和細節。



CHANEL時裝秀選址香港知專設計學院（HKDI）進行，早前特邀法國獲獎導演Audrey Diwan執導預告片《Modern Flirt》、王家衛御用攝影師夏永康（Wing Shya）掌鏡照片，並由演員袁澧林（Angela Yuen）及Benjamin Voisin擔任主角，展開一段充滿幻想魅力的愛情故事。

CHANEL特邀法國獲獎導演Audrey Diwan執導預告片《Modern Flirt》。(CHANEL提供)

CHANEL經典元素1. 來自男士內衣的針織布料

無論早春、春夏、早秋或秋冬系列，CHANEL成衣不時可見針織的設計。若有系列沒加入這元素，相信會令人有缺少一塊拼圖的感覺。其實，Gabrielle Chanel在1912年開設的精品店後，翌年便已推出針織運動服，採用當時製作男士內衣的布料，打破傳統理念，引起一時佳話，同時亦影響今後女裝的發展。

CHANEL經典元素1. 來自男士內衣的針織布料 (IG@konichan7)

CHANEL經典元素2. Chanel女士最愛的數字「5」

眾所周知，Gabrielle Chanel最愛的數字便是「5」，至今仍見不少珠寶飾品的設計，都圍繞「5」字作概念，如N°5香水和Collection N°5。在第二次世界大戰期間，CHANEL訂製服精品店一度被迫關閉，直至1954年才重開，並在2月5日舉辦時裝秀，當中首發作品，便是套編號為「5」的針織套裝，極富深層意味，而且轟動一時。

要細數CHANEL與「5」字的緣份，不僅代表幸運數字，也象徵「難以捉摸和獨立」的人，如同品牌充滿生命靈動的設計意念，展現出自由無拘的精神。而品牌推出的高級訂製系列日期，以及現時風靡女士們的手袋，也離不開「5」字。

CHANEL經典元素2. Chanel女士最愛的數字「5」(CHANEL官網)

CHANEL經典元素3. 菱格紋

最經典的CHANEL 2.55手袋，便是由Gabrielle Chanel在1955年創作。精簡的菱格縫紉，靈感取自Chanel拜訪愛人Etienne Balsan所經營的馬棚時，被馬鞍墊布、馬毯和騎師外套上的交叉格紋所吸引，從而聯想到改善小羊皮易變形和損壞的方法，促使2.55手袋因應而生。

CHANEL經典元素3. 菱格紋 (IG@newjeans_official)

CHANEL經典元素4. 斜紋軟呢

現時在不少女生的服飾中，都可見斜紋軟呢的設計。很多人都認為CHANEL斜紋軟呢外套，是時尚和奢華的象徵，而於Gabrielle Chanel的眼中，則是充滿溫度和浪漫的「情人外套」。斜紋軟呢布料源自蘇格蘭高地，為抵抗濕寒天候所研發。Chanel女士與西敏公爵二世交往時，不時會到英國鄉間莊園散步，並借穿對方的衣物，當中對以斜紋軟呢織成的打獵外套尤為鍾愛，更因此改造成女士們也合穿的成衣，並改變了布料的柔軟度和重量。

CHANEL經典元素4. 斜紋軟呢 (IG@xxxibgdrgn)

CHANEL經典元素5. 珍珠點綴

相較其他品牌，CHANEL不時將珍珠加入設計中。Gabrielle Chanel甚至說過，「沒有珍珠的女人不能稱為女人」，因此在她的身上，不時見到珍珠的蹤影。而對於喜愛珍珠的契機，可從Chanel女士一生摰愛的男友Boy Chapel說起，對方向她贈送一條價值不菲的珍珠頸鏈，自此她就愛上珍珠，並且不時以多層次疊戴的方式，出席多個場合。