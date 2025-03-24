小CK香港優惠｜包包/鞋8大推薦$359起！手袋簡約百搭+實用兼備

【Charles and Keith手袋｜小CK手袋】相信不少女生每日早上都會遇到一個問題：今日穿甚麼？揹哪個手袋？穿哪雙鞋？而且最好是在有限的服飾中，配搭出具質感的造型。Charles & Keith早前推出的Ivette系列，從經典的肩背包到實用的托特包，都融入了編織元素，完美呈現了慵懶個性和洗鍊美學，讓每位女生換上後都能以優雅從容之姿，應對緊湊繁忙的日程。



現時Charles & Keith更推出新客戶優惠，由2025年3月24日至2025年4月6日，首次購買於結帳時使用優惠代碼《WELCOMEHK10》，即可享10%折扣，萬勿錯過！

立即9折購買➡️ WELCOMEHK10

小CK包包推薦1. Charles & Keith Ivette 拉鍊肩背包 HK$599

Charles & Keith所推出的Ivette 拉鍊肩背包，採用納帕PU皮革配上編織設計，有著時尚外觀且實用性高，可收納日常外出物品以及備有1個暗袋，非常貼心。此外手袋的背帶是可調節式，方便轉換不同揹法，無論是上班還是約會造型，都很適合。

立即購買➡️ 9折優惠價 $539.1

小CK包包推薦2. Charles & Keith Ivette 編織肩背包 HK$639

Charles & Keith的這款肩背包，有著實用的內部收納空間，能裝得下各式物品，搭載可調節式背帶設計，讓女生們無論是肩揹或斜揹都能自在又舒適，完美演繹時尚精髓。目前這款手袋共推出2種顏色，分別是巧克力啡色和黑色，都是很易配搭的色調。

立即購買➡️ 9折優惠價 $575.1

都市造型推薦2. Charles & Keith Ivette 編織肩背包 HK$639（品牌提供）

小CK包包推薦3. Charles & Keith Ivette 長型肩背包 HK$569

Charles & Keith的這款長型肩背包，有著時尚的長型剪裁廓形，配上由納帕PU皮革製作而成的編織設計，以極簡輪廓完美襯托出女生們出眾氣質。手袋擁有實用的可調節式背帶，可隨心所欲變換造型。目前共推出3種顏色，分別是百搭的黑色、斯文的奶油色以及浪漫的淺粉色，滿足不同女生的喜好。

立即購買➡️ 9折優惠價 $512.1

都市造型推薦3. Charles & Keith Ivette 長型肩背包 HK$569（品牌提供）

小CK包包推薦4. Charles & Keith Ivette 編織托特包 HK$799

假如在尋找大容量的手袋，就不能錯Charles & Keith的這款編織托特包。手袋以獨特的造型賦予編織包慵懶氣質，編織設計和流動的廓形流露著休閒度假氛圍。這款手袋可摺疊成三角造型，也可是敞開的四角大托特包，而且內裡還附有1個小小收納包，實用貼心的設計，同時滿足大家旅行和上班的需要。

立即購買➡️ 9折優惠價 $719.1

小CK鞋推薦5. Charles & Keith 編織裸跟鞋 HK$439

Charles & Keith的編織裸跟鞋，以天然PU皮革呈現編織細節，將裸跟鞋的優雅氣質提升。裸跟鞋搭配6cm細跟設計，大大提升女生們的幹練形象，更顯得身材比例修長，不論是換上正裝還是休閒服飾，都有著知性優雅的感覺。

立即購買➡️ 9折優惠價 $395.1

都市造型推薦5. Charles & Keith 編織裸跟鞋 HK$439（品牌提供）

小CK鞋推薦6. Charles & Keith 蝴蝶結編織芭蕾舞鞋 HK$439

提到近期最具話題度的鞋款，定必是芭蕾舞鞋！Charles & Keith亦有推出蝴蝶結編織芭蕾舞鞋，有著經典的芭蕾舞鞋的甜美韻味，同時加入編織與蝴蝶結等元素，讓設計更精緻和浪漫。無論是配搭西裝還是穿著休閒服飾與友人聚會，這雙芭蕾舞鞋都能輕鬆駕馭。

立即購買➡️ 9折優惠價$395.1

都市造型推薦7. Charles & Keith 編織魚口粗跟拖鞋 HK$469

想要找便利又舒適的高跟鞋，不妨考慮Charles & Keith的編織魚口粗跟拖鞋，有著率性的優雅。這款魚口粗跟拖鞋以天然PU皮革呈現編織鞋面，配上6cm的粗高跟，不僅有著使身形顯得修長的效果，走路時更舒適，更是彰顯個人時尚品味的單品。

立即購買➡️ 9折優惠價 $422.1

小CK鞋推薦8. Charles & Keith 編織平底拖鞋 HK$399

平底拖鞋同樣可以與時尚結合！Charles & Keith的這款平底拖鞋，融入編織元素更添優雅氣質，使得極簡設計不失時尚感。也使得這日常休閒鞋款，在配搭日常不同風格服飾後，有著精緻的慵懶氣息。很適合在休憩漫步時換上，讓每個普通的日常增添儀式感。

立即購買➡️ 9折優惠價 $359.1