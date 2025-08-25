情侶戒指推薦2025｜7款有著甜蜜寓意:Chaumet、Cartier、DE BEERS

戒指，一直有著承諾的美好寓意，在戀人間把戒指佩戴在不同手指，更是不同時期的羈絆象徵。在熱戀期的情侶所選擇的戒指，與求婚戒指有所不同，會偏向挑選簡約款的情侶戒指，以低調內斂的設計反映著兩人腳踏實地走在一起的決心。許多珠寶品牌所推出的情侶對戒，都有著具質感的設計以及卓越工藝，打造出一對對、精緻的情侶對戒。《01女生》為情侶們精選多款情侶對戒，都很適合熱戀中的情侶。



情侶戒指推薦1. Chaumet LIENS EVIDENCE 戒指 HK$31,200

Chaumet除了Bee de Chaumet系列很適合情侶們一起佩戴，其實Liens Évidence系列同樣適合，其有著「連結」的寓意，如同戀人間的甜蜜的羈絆。LIENS EVIDENCE 戒指採用幾何設計並糅合細膩的元素。戒指有著如橋梁般的連結元素，象徵著將兩個人的命運環環相扣，傳遞真愛的精髓。設計簡約但引人注目，結合拋光18K玫瑰金與全鋪鑲鑽石的18K白金連結裝飾，可當作日常珠寶佩戴。

（圖片來源：Chaumet官網）

情侶戒指推薦2. Bvlgari B.ZERO1 戒指 HK$10,100

Bvlgari的婚戒系列一直很受新人們喜愛，其他系列同樣適合情侶間當作對戒，B.ZERO1 戒指就很適合型格的情侶們。這款戒指靈感來自品牌的羅馬文化根源，以此系列的美學元素做為設計主軸，圓戒線條流暢鐫刻品牌標誌，款式百搭容易佩戴，是一款男女都可輕鬆駕馭的戒指。

情侶戒指推薦3. Cartier TRINITY戒指 小型款 HK$11,200

Cartier除了LOVE系列很適合情侶們一齊佩戴外，其實品牌的經典Trinity 戒指同樣適合。這款戒指的靈感源自珠寶大師Louis Cartier於1924年的創意巧思，以流麗靈活的設計由三個不同顏色環圈繾綣交織而成，雋永不凡，意味深長的珠寶作品，讓每個人的獨特魅力完美展現。

（圖片來源：Cartier官網）

情侶戒指推薦4. CHOPARD Ice Cube Ring, Ethical rose gold, Diamond HK$16,700

CHOPARD Ice Cube Ring以小冰塊為靈感，其立方體象徵著完美和神奇的幾何形狀，並揉合中性設計，以及幾何和長方造型，顛覆傳統珠寶。這款戒指設計簡潔優雅，以方形圍繞著，中間飾有0.03克拉的鑽石，是男女都可日常佩戴的款式。

（圖片來源：CHOPARD官網）

情侶戒指推薦5. DE BEERS Infinity黃金半鑲戒指 HK$21,500

DE BEERS的Infinity黃金半鑲戒指，從象徵永恆的雙紐線標誌中汲取靈感，無限符號在中央淺淺相交，象徵著永無止境的無限可能。戒指以精緻的圓形明亮式鑽石曲線優美地與18K黃金交織纏繞，鑽石總重約0.36克拉。除了有黃金款式外，還有白金款式，很適合作為情侶款式。

（圖片來源：DE BEERS官網）

（圖片來源：DE BEERS官網）

情侶戒指推薦6. Tiffany T 白金鑲鑽線形戒指

Tiffany T 白金鑲鑽線形戒指，設計圍繞著字母「T」展開，靈感源自紐約的都市魅力﹐也寓意著愛的無限可能。設計雖然簡單，但通過白金與鑽石的光芒，展現出一種低調卻不容忽視的奢華感。而且也因簡約有力的設計，很適合男士配戴，是作為情侶戒指不錯的選擇。

情侶戒指推薦6. Tiffany T 白金鑲鑽線形戒指

情侶戒指推薦7. DIOR Night Code 戒指（女士）HK$3,200；Dior Black Star 戒指（男士）HK$4,000

DIOR Night Code 戒指散發時尚及精緻美學，以金色飾面金屬設計呈現Christian Dior標誌，配以黑色釉漆，邊緣鋪鑲白色水晶，極致優雅。而男士可選品牌的Dior Black Star戒指，是極簡銀戒指配以精緻的扭索雕紋細節，而中央的黑色樹脂則綴飾Christian Dior 1947標誌，與女裝戒指相呼應。