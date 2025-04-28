金像獎2025｜女星紅地氈造型盤點：衛詩雅仙氣、王丹妮性感登場

金像獎2025｜第43屆香港電影金像獎昨晚舉行，候選人及嘉賓們都悉心打扮，於紅地氈和頒獎禮上展現華麗，打造出閃爍耀目的場面。相較誇張服飾，今屆多以簡約優雅為主，反而突顯出身上珠寶的精緻。以下整理9個女星的造型，不知大家喜歡哪一套呢？



金像獎2025｜造型1. 衛詩雅 - FENDI & Gucci

衛詩雅一直是影后的熱門人選，昨晚她亦不負眾望奪下「最佳女主角」。當晚她出席紅地氈時，穿上FENDI高級訂製服，上面綴滿手工縫製珠飾，締造出星空般的璀璨效果。襯搭的手套亦飾有花蕊形狀的金屬絲，展現出知性優雅的感覺。

她在獲獎致辭時，則換上Gucci的2025春夏系列掛頸禮裙，以明艷的紅色，綴以少量金飾，展現出亮眼的強勢氣場。

金像獎2025｜當晚衛詩雅出席紅地氈時，穿上FENDI高級訂製服。

金像獎2025｜衛詩雅在獲獎致辭時，則換上Gucci的2025春夏系列掛頸禮裙。(IG@hongkongfilmawards)

金像獎2025｜造型2. 谷祖琳 - Maticevski (NET-A-PORTER)

榮獲「最佳女配角」的谷祖琳，以一襲Maticevski黑色低胸禮服現身紅地氈。綴以簡約經典的珠寶，加上大荷葉邊的剪裁，更顯出其玲瓏有致的身材，看來非常性感。

金像獎2025｜谷祖琳以一襲Maticevski黑色低胸禮服現身紅地氈。(01娛樂)

金像獎2025｜造型3. 談善言 - Robert Wun

以《虎毒不》獲提名「最佳女主角」的談善言，選擇Robert Wun的黑色抹胸禮裙迎戰。禮裙剪裁簡約貼身，卻利用皺褶和層次打造鮮明感覺，再加上Tiffany & Co.藍寶石珠寶，看來充滿華麗和優雅的魅力。

金像獎2025｜談善言（圖右）選擇Robert Wun的黑色抹胸禮裙迎戰。(IG@tamsyin)

金像獎2025｜造型4. 許恩怡 - CHANEL

同樣獲提名「最佳女主角」的許恩怡，穿上CHANEL 2025早春系列藍白色禮裙出席，透過花卉刺繡圖案和閃石，締造出清純氣息。她亦襯搭CHANEL經典N°5系列頸鏈和戒指，加上銀色高跟鞋，看來優雅得來，亦符合其年輕和純潔的氣質。

金像獎2025｜許恩怡穿上CHANEL 2025早春系列藍白色禮裙出席。(01娛樂)

金像獎2025｜造型5. 梁雍婷 - Kit Wan Studios & Ralph Lauren

去年獲得「最佳女配角」、今年再獲提名的梁雍婷，大膽地運用綠色和黑色，加上強烈的線條，來打造出鮮明的造型。她穿上本地表演服裝設計師Kit Wan Studios的禮服，襯搭Tiffany & Co.的HardWear系列珠寶，以及向法國珠寶設計師Jean Schlumberger致敬的系列戒指，展現出型格率直的個性。

梁雍婷於台上與廖子妤頒獎時，兩人則換上Ralph Lauren的禮裙，透過同色調的配搭，展現出和諧的默契。

金像獎2025｜梁雍婷穿上本地表演服裝設計師Kit Wan Studios的禮服，襯搭Tiffany & Co.的系列珠寶。(IG@rachellyt)

金像獎2025｜梁雍婷（圖右）於台上與廖子妤（圖左）頒獎時，兩人則換上Ralph Lauren的禮裙。(品牌提供)

金像獎2025｜造型6. 余香凝 - Ralph Lauren

去年勇奪「最佳女主角」的余香凝，在紅地氈和頒獎禮上，都選擇Ralph Lauren的禮裙。她先穿上Ralph Lauren系列藍色抹胸開叉禮裙，運用裙襬的多層次設計，來營造活力感覺，加上Heart On Fire最新的INSIDE/OUT系列珠寶，營造出瑰麗優雅的魅力。她在台上則換上深藍色禮裙，透過頸上的紡紗皺褶，締造出輕盈和矚目感覺。

金像獎2025｜余香凝穿上Ralph Lauren系列藍色抹胸開叉禮裙。(品牌提供)

金像獎2025｜余香凝在台上則換上Ralph Lauren深藍色禮裙。(品牌提供)

金像獎2025｜造型7. 王丹妮 - WAAD ALOQAILI

擁有模特兒身材的王丹妮，穿上沙烏地阿拉伯品牌WAAD ALOQAILI的禮服，透過貼身和大膽的剪裁和曲線，塑造出女性的優雅線條，散發出知性的女人味，加上短髮造型，以及Charles & Keith slingback高跟鞋，更顯出性感的裸色感覺。同時她亦佩戴周大福珠寶和omega腕錶，展現出華麗和耀眼的氣場。

金像獎2025｜王丹妮穿上沙烏地阿拉伯品牌WAAD ALOQAILI的禮服。(IG@l_for_louise)

金像獎2025｜造型8. 邱彥筒 - FENDI

MARF首度入圍金像獎，她穿上FENDI高級訂製黑色傘裙，採用黑色啞光科技歐根紗製作，飾有激光切割的花瓣，經手工縫製形成層疊流動的效果。她亦襯搭BOUCHERON珠寶，加上乾淨俐落的低馬尾，散發少女和優雅的氛圍。

金像獎2025｜首度入圍金像獎的MARF，穿上FENDI高級訂製黑色傘裙。(品牌提供)

金像獎2025｜造型9. 蔡思韵 - Alex Perry (NET-A-PORTER)

文青女神蔡思韵選擇簡約的Alex Perry白色珠片抹胸禮裙，來襯搭身上的Bulgari Serpenti系列珠寶，加上束起頭髮，更顯示出靈蛇的生動和華麗感覺。