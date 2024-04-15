金像獎2024｜造型盤點：CELINE成今屆幸運禮裙？鄧麗欣性感制勝

第四十二屆香港電影金像獎昨晚舉行，場面星光熠熠，更見多位久未在港露面的前輩級影星，與一眾年輕新晉演員共享盛舉。相較過往的服裝造型，今屆大多演員們都在紅地毯和會場內，分別挑選兩款「戰衣」迎戰，配搭閃耀奪目的珠寶，倍添艷麗氣場。以下盤點各位出席影星的造型和珠寶，到底哪品牌曝光度最高？哪位女星的珠寶最具份量？



金像獎2024｜余香凝造型盤點

憑電影《白日之下》奪下「最佳女主角」的余香凝，以一金一銀的造型，散發出優雅知性的氣質。她先以Ralph Lauren金色掛頸拖尾禮裙示人，裙上的魚鱗紋搭魚尾剪裁，展現出如人魚公主的感覺；其後她在獲獎時，換上CELINE的禮裙，以透膚、兩袖不對稱的設計，加上銀色斜紋線條，締造出知性魅力。

她的兩個造型分別襯搭兩套Tiffany and Co.的珠寶，包括Jean Schlumberger系列的18K黃金項鏈，上面鑲滿逾40克拉藍寶石、逾48克拉粉紅色藍寶石、逾20克拉拉坦桑石及逾3克拉鑽石。

憑電影《白日之下》奪下「最佳女主角」的余香凝，以一金一銀的造型，散發出優雅知性的氣質。(IG@jenniferyuuu)

余香凝在獲獎時，換上celine的禮裙。(IG@jenniferyuuu)

金像獎2024｜梁雍婷造型盤點

首度入圍「最佳女配角」的梁雍婷，同樣憑《白日之下》裡的精湛演技奪獎。她在紅地毯上，選擇本地設計師品牌KEV YIU的白色牛仔禮服，以帶知性感覺的流蘇，配合剪裁曲線，展現出優雅氣質，加上CHARLES & KEITH的slingback高跟鞋，既莊重又不失活力感覺。有趣的是，梁雍婷同樣在換上CELINE銀色閃爍禮裙後奪獎，難道celine就是今屆的幸運禮服？

此外，梁雍婷從頭到尾都搭襯同一套首飾，選擇Bvlagri經典的Serpenti系列，打造出高貴艷麗的感覺。

梁雍婷選擇本地設計師品牌KEV YIU的白色牛仔禮服踏上紅地毯。(IG@kevyiu)

首度入圍並奪得「最佳女配角」的梁雍婷，在換上celine銀色閃爍禮裙後奪獎。(IG@hongkongfilmawards)

金像獎2024｜林熙蕾造型盤點

久未見面的林熙蕾，今次出席頒發「最佳男配角」獎項。她選擇台灣設計師品牌Nicole + Felicia的高訂禮裙，上半身以透膚的黑色紡紗為主，利用皺褶和輕盈的元素，打造出優雅魅力，而下半身則為魚尾及拖尾設計，打造出顯長腿的視覺效果。她選擇的珠寶，皆以大型為主，運用Cindy Chao的耳環和戒指，營造出高雅和活力的氣場。

林熙蕾選擇台灣設計師品牌Nicole + Felicia的高訂禮裙，襯搭Cindy Chao珠寶。(IG@kellyhlin)

金像獎2024｜楊穎（Angelababy）造型盤點

早前於內地發展的Angelababy，昨晚亦有現身金像獎，與馮德倫一起頒發「最佳亞洲華語電影」。她在紅地毯上先以印度品牌Gaurav Gupta的白色高訂禮裙亮相，裙側以靈動的波浪設計，打造出優雅和獨特的感覺，同時修飾身形。她亦戴上Buccellati的花形耳環，增添甜美氛圍。

至於頒獎典禮的台上，她的選擇則較保守，穿Viktor & Rolf 2024春季高訂系列的黑色禮裙，上半身看來典雅，下半身則以蝴蝶結和蛋糕裙，展現出甜美的感覺。

Angelababy在紅地毯上先以印度品牌Gaurav Gupta的白色高訂禮裙亮相。(Angelababy微博)

在頒獎典禮的台上，Angelababy選擇穿Viktor & Rolf 2024春季高訂系列的黑色禮裙。(Angelababy微博)

金像獎2024｜鄭秀文造型盤點

歷屆影后鄭秀文今屆負責頒發「最佳女主角」。她穿上Rick Owens服裝，以黑色透膚設計，搭襯不對稱的袖子，展現出強大的型格性感氣場，而皮革裙子亦能強調身形曲線，加上拖尾設計，打造出斗漏形身材的視覺效果。為增添閃耀活力，她選擇Boucheron的Quatre系列，展示出耀眼光芒之餘，締造中性的魅力氣場。

鄭秀文穿上Rick Owens服裝，襯搭Boucheron珠寶。(IG@sammi_chengsauman)

金像獎2024｜鄧麗欣造型盤點

女神鄧麗欣有份擔任頒獎嘉賓，雖然現年40歲，但穿上Stella McCartney的禮裙毫不失色，不僅看來性感，而且有著活力年輕的感覺，在紅地毯上相當吸睛。禮裙袖子以紡紗締造膨脹和軟綿感，能夠提升甜美舒適的造型感，配襯Bvlgari的Serpenti系列，展現出典雅高貴的感覺。