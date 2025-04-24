金像獎2025｜41歲鄧麗欣與出道零差別　5招凍齡秘訣:番薯代替白飯

金像獎2025｜鄧麗欣（Stephy）在第43屆香港電影金像獎中，憑電影《我談的那場戀愛》入圍「最佳女配角」。日前大會公開Stephy的競選形象照，現年41歲的她，看來依然漂亮、充滿女神氣質，與出道當年幾乎沒太大轉變。到底鄧麗欣的凍齡保養秘訣是什麼？



鄧麗欣（Stephy）在第43屆香港電影金像獎中，憑電影《我談的那場戀愛》入圍「最佳女配角」。(IG@hongkongfilmawards)

鄧麗欣在2025年3月更於紅磡體育館開個唱，不僅驚喜與前Cookies隊友合唱，又挑戰高難度舞步，造型更是艷壓群芳。

鄧麗欣早前更於紅磡體育館開個唱。(IG@stboo)

鄧麗欣（Stephy）曾在2022年5月擔任張敬軒演唱會嘉賓，更與張敬軒合唱2007年上映的電影《十分愛》主題曲，令不少粉絲都大嘆「童年回憶」。鄧麗欣與張敬軒正是於《十分愛》合作而相識，還曾試過一起為線上遊戲《跑Online》的廣告唱主題曲，而粉絲們亦曾多次要求在表演時獻唱這歌曲：「時移勢易，這首歌已經成為好多人的童年回憶。」

鄧麗欣（Stephy）早年擔任張敬軒演唱會嘉賓，更與張敬軒合唱2007年上映的電影《十分愛》主題曲。（鄧麗欣Instagram）

鄧麗欣與張敬軒在演唱會上不斷談當年，鄧麗欣笑言彼此都保養得很好，更大讚張敬軒已沒有15年前那麼「乾乾瘦瘦」，更表示自己看回當年《十分愛》的片段後，覺得自己的演技一般：「記得當日拍這幕已經是凌晨4點，本來在房睡著了的我被導演叫醒埋位。好記得望著你彈琴，明明一個靚仔、有才華的背影，但我卻呆滯地望著你。」

▼▼▼鄧麗欣（Stephy）與張敬軒於《十分愛》合作而相識▼▼▼

鄧麗欣Stephy外貌與13年前零差別 猶如凍齡

2022年1月，鄧麗欣（Stephy）於社交平台上載13年前的雜誌封面，寫道：「其實青春是可以留住的...留住本好青春嘅雜誌」並於Hashtag指「13年前，無咩點變之嘛」，有網民讚賞鄧麗欣逆齡生長，亦有指她美貌勝過當年。

【鄧麗欣｜護膚保養】鄧麗欣（Stephy）曾於社交平台分享13年前的雜誌封面照，獲網民大讚外貌與當年零差別。(stboo@Instagram)

▼▼▼【按圖看】鄧麗欣近年愛以淡妝示人，又無懼於社交平台分享素顏照▼▼▼

鄧麗欣（Stephy）5招凍齡保養秘訣公開

鄧麗欣（Stephy）身形苗條，半點贅肉也沒有，近年亦愛以淡妝示人，又無懼於社交平台分享素顏照；曾分享完成兩晚通宵戲過後的素顏照，引來網民大感羨慕，指她為何通宵後也能有如此好的膚質。而原來鄧麗欣凍齡保養秘訣共有5招？

【鄧麗欣｜護膚保養】41歲鄧麗欣外表如凍齡一樣，原來其保養秘訣共有5招？(stboo@Instagram)

鄧麗欣Stephy凍齡護膚秘訣1. 攝取充足水份

鄧麗欣認為水份為最好的保養品，故此無論皮膚或身體都必需維持足夠的水份；平日做足所有護膚程序，即使通頂過後，帶著身疲倦身軀也堅持敷面膜，有時候更會在敷完面膜後，再敷睡眠面膜睡覺；另外，又會飲用一定份量的水或吃蘋果補充身體水份。

鄧麗欣Stephy凍齡護膚秘訣2. 飲齋啡助去水腫

鄧麗欣熱愛喝咖啡，不過會選擇齋啡，幫助提神同時去水腫；由於齋啡不含奶與糖，比起普通咖啡，更不易致肥，故有效維持苗條身形。

鄧麗欣Stephy凍齡護膚秘訣3. 日食2顆奇異果

鄧麗欣著重進食順序，會先吃水果再吃正餐，令腸胃更易消化食物，每天早上都會食用2顆奇異果，奇異果具豐富維他命C及膳食纖維，有助排毒的同時，對美白與抗氧化也甚有幫助。

【鄧麗欣｜護膚保養】鄧麗欣著重進食順序，會先吃水果再吃正餐。(stboo@Instagram)

鄧麗欣Stephy凍齡護膚秘訣4. 番薯代替正餐

於飲食方面，鄧麗欣多以白肉與海鮮為主；不過也愛以番薯代替正餐，如早上她會吃一個番薯，晚上亦會以番薯代替白飯，飽肚之餘又能提供營養。《01女生》曾訪問美國註冊營養師陳秋惠（Sharon），她也同意晚餐可用番薯代替白飯，建議番薯以外，可選擇蕎麥麵、燕麥代替；又指晚餐攝取的肉類份量需比早餐和午餐少，而蔬菜攝取量需為1至2個飯碗份量，亦需多進食不同顏色的蔬菜，例如是紅色、白色、橙色蔬菜，以達均衡飲食。

鄧麗欣Stephy凍齡護膚秘訣5. 保持運動習慣

鄧麗欣是排球健將，平均一星期抽出兩天時間打排球及緩步跑30分鐘，又會進行拉筋、行山等運動；戶外運動以外，亦會於家中舉啞鈴、做仰臥起坐等體能動作，以保持良好體態。