金像獎2025｜重點珠寶盤點：她戴逾$125萬、邱彥筒戒指鑲35卡寶石

金像獎2025｜第43屆香港電影金像獎昨晚舉行，貴為每年一度的盛事，場面當然不少得閃耀的珠寶點綴。以下整理6個明星的珠寶重點，當中余香凝更佩戴逾125萬港元的珠寶，看來相當華麗耀目。



金像獎2025｜珠寶重點1. 談善言 - Tiffany & Co.

入圍「最佳女主角」的談善言，所佩戴的珠寶也是華麗非常。她穿戴Tiffany & Co.的高級珠寶系列，重點在於頸鏈上鑲嵌5顆逾28卡的藍寶石，以及手上8卡六爪的鑽石戒指。而其手腕的Victoria系列腕錶，亦很注目和耀眼。

金像獎2025｜談善言所佩戴的珠寶也是華麗非常。(IG@Tamsyin)

金像獎2025｜珠寶重點2. 張繼聰 - Chaumet & Hublot

張繼聰首年以金像獎董事局成員的身份出席，穿上端莊優雅的西裝，並佩戴Chaumet Liens Évidence白金戒指及Bee de Chaumet鉑金戒指，展現出紳士感覺。他手上的Hublot腕錶，更是來自經典的Big Bang Original精鋼陶瓷款式，由1980年起面世，因其分層式表殼結構及機械方面的特徵而獲關注，因此價值非凡。

金像獎2025｜張繼聰首年以金像獎董事局成員的身份出席。(Chaumet提供)

金像獎2025｜珠寶重點3. 梁雍婷 - Tiffany & Co.

梁雍婷佩戴的Tiffany& Co.珠寶則較經典，以Hardwear系列耳環、頸鏈、手鏈和戒指，打造出率直型格的感覺。她亦佩戴Jean Schlumberger系列戒指，該系列特別向這位法國珠寶設計師致敬。當年Jean Schlumberger不理父親的反對，毅然前往巴黎追夢想，並喜歡透過動物的形態汲取靈感，打造出深受歡迎的珠寶傑作，例如經典的石上鳥等。

金像獎2025｜梁雍婷佩戴Tiffany& Co.珠寶。(IG@rachellyt)

金像獎2025｜珠寶重點4. 邱彥筒 - BOUCHERON

Marf當天共換上3套珠寶，其中在紅地氈上佩戴的珠寶，為BOUCHERON的Plume de Paon 系列白金密鑲鑽石「問號」頸鏈，上面鑲嵌共6.34卡藍寶石，運用漸變色排列，締造精緻優美感覺。而她在頒獎典禮表演時，則戴上Vendôme Chromatique頸鏈及Vendôme Liseré白金密鑲鑽石手鐲，而手上的Hopi蜂鳥白金密鑲鑽石戒指，更鑲嵌一顆35卡金綠柱石，非常耀眼。

金像獎2025｜Marf在紅地氈上佩戴的珠寶，為BOUCHERON的Plume de Paon 系列白金密鑲鑽石「問號」頸鏈，以及Plume de Paon 系列白金密鑲鑽石戒指。(品牌提供)

金像獎2025｜Marf手上的Hopi蜂鳥白金密鑲鑽石戒指，更鑲嵌一顆35卡金綠柱石，非常耀眼。(品牌提供)

金像獎2025｜珠寶重點5. 張天賦 - Cartier

張天賦選擇以全白造型亮相，以突顯珠寶的閃爍。他佩戴經典的Clash de Cartier耳環、Panthère de Cartier戒指及Panthère de Cartier胸針，而Tank Américaine腕錶更是非常珍貴，採用半啞光灰色鱷魚皮錶帶，錶冠更鑲嵌一顆刻面藍寶石。

金像獎2025｜張天賦佩戴Cartier珠寶和腕錶。(01娛樂)

金像獎2025｜珠寶重點6. 余香凝 - Hearts On Fire

余香凝今年成為頒獎嘉賓，於台上穿起Ralph Lauren的禮服，而充滿曲線美的水滴形珠寶，亦是非常顯眼，更為其增添優雅瑰麗的女人味。這套珠寶為VELA系列，共值逾125萬港元，採用精巧講究的法式切割密鑲鑽石鑲嵌，體現了永恆的美麗與藝術性，當中手鐲和戒指從羽毛的優雅曲線中取靈感，因此外形更為輕盈，予人知性女生般的溫婉感覺。