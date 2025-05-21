跟著韓星換上Pastel Style!帕斯蒂爾風穿搭公式:粉彩色、輕盈服飾

踏入夏季，總會聯想到陽光、郊遊、海邊等充滿活力的關鍵字，而色彩方面也會偏向粉嫩清爽。近來亦掀起了一陣「帕斯蒂爾風（Pastel Style）」穿搭熱潮，圍繞著淺粉、粉藍、淡黃、淡紫色等柔和顏色，營造出一個個浪漫甜美的造型，而且這類顏色很適合四季測試中的春季型的女生。假如不知如何入手搭配，不妨從以下穿搭公式找找靈感。



甚麼是「帕斯蒂爾風」穿搭？（IG@skuukzky）

甚麼是「帕斯蒂爾風」穿搭？

「帕斯蒂爾風」（Pastel Style）是指以柔和色彩為主調的穿搭風格，帶來如畫布上作畫的浪漫美好的氛圍，所以大多以淺粉、粉藍、淡黃、淡紫色等低飽和度顏色為主。而服裝材質也很重要，可以選擇輕盈的薄紗、雪紡等布料製成的，更易營造出充滿夏日清爽氣息的造型。

「帕斯蒂爾風」穿搭公式1. 連身裙

連身裙絕對衣櫃必備單品，不怕出錯也適合早上不用想如何搭配。在選擇連身裙時，可以選擇單色款連身裙，像是TWICE成員MOMO演繹的奶黃色連身裙，搭配透膚襪和白色平底鞋，既活力又有清爽的感覺。亦都可以選擇像是Red Velvet成員JOY身穿雪紡裙，印滿了花朵圖案，加上層次剪裁設計，非常甜美。

TWICE 成員MOMO身穿奶黃色連身裙，既活力又有清爽的感覺（IG@momo）

Red Velvet成員JOY身穿印滿了花朵圖案雪紡裙，非常甜美（IG@_imyour_joy）

Red Velvet成員JOY身穿印滿了花朵圖案雪紡裙，非常甜美（IG@_imyour_joy）

「帕斯蒂爾風」穿搭公式2. 粉色系薄外套＋白色上衣或裙

初嘗「帕斯蒂爾風」穿搭，可以以粉色系薄外套搭配白色服裝，以白色來平衡明亮色彩，不會太誇張，又有帕斯蒂爾風！像是i-dle成員Miyeon和IVE成員安俞真，都是奶黃色薄外套，搭配白色單品，其中安俞真的短裙特別選擇了米黃色，還有一種色彩層次感，讓人眼前一亮。

i-dle成員Miyeon以奶黃色薄外套搭配白色單品（IG@noodle.zip）

IVE成員安俞真以奶黃色薄外套搭配白色單品（IG@_yujin_an）

帕斯蒂爾風穿搭公式3. 兩種顏色混搭

「帕斯蒂爾風」的主要色調都是非常柔和，顏色百搭，不太會有撞色的情況出現，可以放心盡情進行不同搭配，大家可以試著從上下身不同顏色單品入手。像是金所泫早前分享的照片，就以奶黃色的針織上衣配上粉紅色短褲，非常甜美。

金所泫以奶黃色的針織上衣配上粉紅色短褲，非常甜美。（IG@wow_kimsohyun）