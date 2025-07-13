小眾髮飾品牌推薦｜8大不怕撞款：髮圈界愛馬仕、手工製的鯊魚夾

首飾能為穿搭造型提升精緻度和質感，除了戒指、手鍊、頸鍊等，髮飾都越來越被重視。尤其近年掀起了利用鯊魚夾來營造隨性的髮型，但其實還有很多備受日韓女生喜歡的髮飾，同樣非常精緻！這次《01女生》為大家集合了8個小眾髮飾品牌，一起於夏日打造精緻髮型！



小眾髮飾品牌推薦1. 日本髮飾品牌sAn

喜歡甜美髮飾的女生，不能錯過日本髮飾品牌sAn。這個品牌的髮飾是以壓克力與樹脂製成，使得色澤更透亮，更有日系的透明感。而髮飾的設計大多採用鮮艷色彩，配上不規則的流線形設計，花紋或雲染圖案也是相當好看，簡單的髮型配上sAn的髮飾頓時增添精緻度。

小眾髮飾品牌推薦2. 美國時尚髮飾品牌L. ERICKSON

美國時尚髮飾品牌L. ERICKSON的髮圈，是被台灣女生稱為髮圈界的愛馬仕，不少女生手上都會有一條。L. ERICKSON的髮圈之所有這麼高的評價，它的設計是由數十條強韌的彈力繩與紡紗螺旋交錯編織而成，厚實彈性佳且不易斷裂、不易鬆也不勒頭髮，即使是運動時使用也能穩固髮型。而且有著超過30種顏色選擇，是髮圈也是首飾！

小眾髮飾品牌推薦3. yOungly yOungly

yOungly yOungley是韓國小眾首飾品牌，備受韓國年輕人喜愛，設計偏向大膽創新。當中的髮飾採用了鮮艷色彩與獨特的元素，款式多元，不怕與別人撞款。除了有髮飾，品牌還有推出戒指、頸鍊、耳環等，都是很受年輕人喜愛。

小眾髮飾品牌推薦4. Jennifer Behr

Jennifer Behr 是紐約全手工製的髮飾品牌，主打設計獨特的髮飾和首飾，憑藉創辦人藝術的學習背景，所設計出的飾品都別具質感，不怕退流行。Jennifer Behr的髮飾，經常採用金屬、珍珠、水晶、絲帶等夢幻元素，打造出一件件讓人愛不釋手的髮飾。

小眾髮飾品牌推薦5. LELET NY

LELET NY是紐約奢華髮飾品牌，設計是受到時裝秀啟發和建築設計的影響，務求將女性的氣質展現。品牌的每件飾物都是自家設計及手工製造，以確保產品的最高品質。髮飾大多採用施華洛世奇水晶、純銀、鍍金、半寶石、皮革、絲綢等奢華材料製成，使得每件髮飾從任何角度看都是非常精緻。

小眾髮飾品牌推薦6. 台灣手作髮飾品牌 花田囍飾

花田囍飾是台灣手作髮飾品牌，主打特色產品有香蕉夾、短髮叉、長髮叉等，均是獨家設計的版型，無論髮量多或少的女生都能找到心儀飾品。每件髮飾大多採用以不同顏色或暈染的布料，都是台灣本地生產的布，無論色澤還是品質都是極佳，由設計、人手製作到選材相當用心！而且品牌還在乎產品的實用性，提供維修服務，確保手工髮飾長久耐用。

小眾髮飾品牌推薦7. ELIZABETH MOMENTS

ELIZABETH MOMENTS是韓國人氣髮飾品牌，靈感來自Jane Austen著作《傲慢與偏見》中的Elizabeth Bennet，希望透過品牌飾品，遇見消除錯誤偏見、發現真正內在美與最溫柔時刻。髮飾設計偏向優雅古典，有不少近年流行的大蝴蝶結髮飾，但用材獨特使得款式獨特，很適合想找與眾不同款式的女生。

小眾髮飾品牌推薦8. Marimekko

芬蘭設計師品牌Marimekko，擅長以花卉為主題，詮釋一些相對鮮為人知的抽象花卉圖案，融合大膽用色及條紋呈現出在花朵凋零之際獨一無二的美好。除了會將花卉運用在時裝和手袋上，髮飾也是不容錯過，於2025 初秋成衣系列中，更是將花卉以呈現於鯊魚夾中，為髮型增添浪漫。