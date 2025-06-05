Balenciaga驚喜聯乘Britney Spears！回憶殺造型肖像重拾Y2K年代

美國天后Britney Spears驚喜聯乘Balenciaga！前品牌創意總監Demna過去設計多個話題作品，而在執掌的最後一個系列中，他竟然放大招，攜手Britney Spears夢幻合作，向對方作出致敬之餘，更推出「回憶殺」服飾，勾起不少時尚迷的懷舊回憶。



當年Britney Spears的歌曲佔據多個排行榜，乘著Y2K趨勢興起，她與Balenciaga Music打造限量合作系列，並親自編選一份回顧千禧年代流行音樂的播放清單，發布於品牌官網上，包括Demna伴侶BFRND重新編製的〈Oops! I Did It Again〉及〈Gimme More〉，亦有Madonna、Whitney Houston、Rihanna、Beyoncé和Lady Gaga等啟發Britney創作的經典金曲。

美國天后Britney Spears驚喜聯乘Balenciaga！(品牌官網)

Britney Spears為Balenciaga親自編選一份回顧千禧年代流行音樂的播放清單。(品牌官網)

以Britney Spear的經典造型照、「Britney」手寫風格字樣及簽名貫穿整個系列，由Demna親自主導，並在2026春季《Exactitudes》系列公開。T恤可見Britney Spears的兩款經典肖像，當年分別由Rankin和Steven Klein操刀拍攝，包括2004年雜誌照及單曲〈Overprotected〉造型相。此外，棒球帽和連帽外套上，亦綴有Britney的簽名圖案，加上經過舊化處理，非常具有收藏價值。

整個系列已在6月3日推出，單品包括T恤、棒球帽、拉鏈連帽外套和真絲斜紋綢旗幟，售價由6,300港元至11,500港元，粉絲們不容錯過！