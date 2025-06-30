BLACKPINK LISA衣櫥公開！割愛服飾做慈善　6款手袋珍藏特別回憶

BLACKPINK成員LISA不僅人美，還是個心善的人。她在昨日（6月29日）舉行一日限定跳蚤市場，將自己衣櫥內的手袋和服飾轉讓，收益全數捐予慈善機構。現場展出多款LISA曾穿過的名牌單品，大部分都可從以前分享的照片中看到，而且價格相當親民，LISA還有到現場助陣，粉絲們可謂執到寶。就讓我們回顧LISA當中的手袋收藏吧！



BLACKPINK成員LISA不僅人美，還是個心善的人。(IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA手袋盤點1. CELINE 16手袋

曾擔任CELINE品牌大使的LISA，今次展示多個手袋款式，當中包括黑色的16手袋。這款手袋是Hedi Slimane為品牌設計的第一款手袋，在還未發售前，LISA已經率先分享，可見CELINE當時對她的重視。

BLACKPINK LISA手袋盤點1. CELINE 16手袋 (IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA手袋盤點2. CELINE 水桶袋

LISA較常展示的CELINE手袋，大都是Triomphe系列，以創辦人Céline Vipiana設計的凱旋門鎖鏈為主軸，再分成3種不同風格創作。這款水桶袋便是其一，將凱旋門金屬扣置中，配搭橢圓的柱形設計，看來簡約優雅。

BLACKPINK LISA手袋盤點2. CELINE 水桶袋 (IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA手袋盤點3. Balenciaga Le Cagole手袋

竟在會場中發現Balenciaga的Le Cagole手袋！由前創意總監Demna打造，重塑經典Le City手袋的輪廓，改成輕便易攜的腋下手袋，更受年輕一族的歡迎。

BLACKPINK LISA手袋盤點4. Marine Serre 新月緹花手提袋

雖然手袋不常見，但LISA私下很常穿Marine Serre的服裝，在《How You Like That》的打歌活動中，她更與成員們一起穿上品牌的彎月造型，登上音樂節目。這款手袋的特色在於金屬扣，同樣以彎月形的設計，展現出優美魅力。

BLACKPINK LISA手袋盤點4. Marine Serre 新月緹花手提袋 (I.T官網)

在《How You Like That》的打歌活動中，LISA與成員們一起穿上品牌的彎月造型，登上音樂節目。(IG@blackpinkofficial)

BLACKPINK LISA手袋盤點5. alexander wang 鑲人造鑽石緞面hobo手袋

LISA曾引起熱話的一款粉紅色上衣，便是出自Alexander Wang的設計。此外，原來LISA私下都喜歡品牌的手袋，像是這款hobo手袋，以閃爍的銀色設計，綴以水晶玻璃，再配搭W金屬扣，展現出簡潔但顯高雅優雅的quiet luxury魅力。

BLACKPINK LISA手袋盤點5. alexander wang 鑲人造鑽石緞面hobo手袋 (品牌官網)

LISA曾引起熱話的一款粉紅色上衣，便是出自Alexander Wang的設計。 (IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK LISA手袋盤點6. Blumarine 粉紅色hobo手袋

不僅LISA，Jisoo和Jennie也是Blumarine的粉絲，都曾在不同的場合中穿著！而LISA的手袋則是2023年早秋系列的款式，運用不同的口袋和拉鏈設計，打造出充滿實用性的時尚手袋，散發可鹽可甜的街頭魅力。