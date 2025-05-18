BLACKPINK Lisa身材維持3技巧　無須節食靠「1招」進食減肥瘦身

自出道以來，BLACKPINK Lisa就以九頭身的完美比例與身高166.5公分、體重44.7公斤的纖細身材成為全球關注焦點。



不僅是BLACKPINK中的舞蹈擔當，Lisa更接連登上MET Gala紅毯、成為Louis Vuitton全新品牌大使，時尚與人氣雙收，連IG粉絲數都突破1億，而她與LVMH集團三公子Frédéric Arnault的緋聞戀情、對爸爸的感情也讓粉絲津津樂道。不過今天先不談感情，要來探討Lisa的身材，本篇將一次揭密Lisa的健身訓練菜單、飲食控制原則與私下瘦身習慣，讓你跟著女神一起邁向理想曲線！

揭秘BLACKPINK Lisa身高166.5cm體重44.7kg九頭身身材維持3技巧，輕鬆擁有明星級身材（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Blackpink Lisa 3招減肥維持身材秘訣（IG@lalalalisa_m；01製圖）

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1. 絕不節食但吃得巧

BLACKPINK Lisa維持完美體態的方法，其實並不是靠極端節食或長期挨餓。根據韓媒與粉絲觀察，她在日常生活中並不會刻意控制飲食量，而是選擇對身體更有益的攝取方式。她的飲食以高蛋白食物與新鮮蔬菜為主，不僅能夠提供足夠能量支持日常排練與舞蹈訓練，也有助於促進肌肉生長與維持代謝率。像是雞胸肉、魚類、豆腐與水煮蛋等，都是她偏好的食材來源。

此外，Lisa也十分注重飲食的「乾淨度」，避免油炸與高糖分的食物，選擇能真正滋養身體的原型食物。這樣的飲食原則不但能維持體態，更讓她在鏡頭前展現出充滿活力的健康氣色。

許多人在追求理想體態時，會陷入過度節食甚至損害健康的風險，但Lisa所展示的是一種平衡的方式：在保有美味與營養之間找到黃金比例，再透過規律的運動與高效燃脂訓練，讓身材維持在最佳狀態。不靠短暫激進的減重手段，而是透過日常選擇建立起長期可持續的健康生活模式，這樣的方式不僅能有效達成目標，更能提升整體身心狀態，是現代女性值得參考的一種美型哲學。

2. 少量多餐

BLACKPINK Lisa也採取「少量多餐」的方式，避免一餐吃太多導致胃撐大，進而增加總攝取量。少量多餐能穩定血糖與飽足感，讓她在高壓工作與長時間拍攝中不容易感到疲憊或暴食衝動。此外，分次攝取熱量能讓身體更有效消耗，不易囤積脂肪，達成穩定又健康的身材管理。

這種方式不但適合忙碌生活，也能長期維持，與其說Lisa是在減肥，不如說她是在實踐一種自律且尊重身體節奏的生活方式。這也提醒我們，追求理想體態不一定要透過激烈手段，找到適合自己的飲食習慣與節奏，才能讓健康與美型共存，長久維持理想狀態。

3. 興趣結合運動

除了靠飲食管理維持身材，Lisa也非常重視運動訓練，尤其熱愛進行「立槳運動（Stand Up Paddleboarding）」，這是一種結合平衡力與肌力的全身性鍛鍊，據了解，只要有空檔，她就會安排這項戶外運動，不僅能舒壓放鬆，也能有效燃燒脂肪。

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這種運動看似輕鬆，但實則對核心肌群要求極高，不只提升平衡感、鍛鍊深層肌肉，還能讓身形變得更加流線且有力量感，對於許多想瘦身又不愛進健身房的女孩來說，Lisa的方法提供了另一種參考，將運動變成生活的一部分，才能真正持續下去。她用行動證明，美型不只靠節制，更來自穩定、愉快的習慣建立。

BLACKPINK Lisa的完美體態來自飲食與運動的雙重自律，不靠極端節食，而是透過聰明選擇與穩定習慣打造出健康曲線。想像她一樣擁有精實又有力量感的身材，不妨從日常一點一滴做起，讓瘦身成為生活的一部分。

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