LISA愛穿露腰短衫打造健康性感！選這單品顯豐胸｜星級穿搭研究所

LISA造型穿搭2024｜論亞洲的時尚代表之一，不得不提BLACKPINK，當中成員LISA更曾奪得「百大美女」榜首，早前成為高級品牌Louis Vuitton的品牌大使。LISA在出道初時曾不被看好，其後憑自身優越的才能，在推出個人單曲專輯《LALISA》後，旋即獲得大量關注，於造型方面亦極具個人特色，以性感型格的穿搭，散發出Girl Crush的氣場，吸引年輕人喜歡。以下盤點她近期的造型！



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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LISA造型穿搭2024｜同色系穿搭

在新推出的單曲〈New Woman〉中，Lisa揭開與西班牙歌手Rosalía的友好關係，日前她們更被拍到一同逛街，事後兩人在社交媒體分享當日合照，展示不錯的友誼。LISA在當日造型優雅，帶有小清新的性感，選擇Coperni的藍色間紋短身恤衫，襯搭牛仔短裙，露出腰部曲線，再加上Chrome Hearts的皮革迷你手袋，以tone on tone的穿搭技巧，增添整體和諧感，看來柔和及活力。

LISA造型穿搭2024｜同色系穿搭 (IG@lalalalisa_m)

LISA造型穿搭2024｜隨性工裝造型

新歌〈New Woman〉致敬新時代女性，故LISA在MV內的造型，亦一貫其Girl Crush風格，以隨性的街頭穿搭，表現出帥氣一面。其中她穿FANCì CLUB的粉色馬甲，配搭意大利品牌DSQUARED2的低腰工裝褲及粗皮帶，既能展現身體線條，同時糅合粗獷和隨性元素，打造出剛柔並重的魅力。今季亦流行馬甲穿搭，而這身造型，便是個不錯的參考範本。

LISA造型穿搭2024｜隨性工裝造型 (IG@lalalalisa_m)

LISA造型穿搭2024｜玩味圖案具豐胸效果？

擁有約20吋腰的LISA，不時穿著露腰上衣，展現身材曲線之餘，亦迎合時下年輕人熱潮。她早前穿品牌Miaou的長袖上衣，透過胸口的彎曲線條，視覺上豐胸，亦添創意玩味。在下身方面，她則以舒適的RE/DONE牛仔闊褲，締造街頭的隨性和悠閒感，同時展示漏斗身材。為營造Y2K的年輕魅力，她配搭rabanne銀色手袋，以提亮整個造型。

LISA造型穿搭2024｜玩味圖案具豐胸效果？ (IG@lalalalisa_m)

LISA造型穿搭2024｜白色隨性的東方美學

今季流行的單品包括單肩上衣，LISA在〈New Woman〉中，以SEEN USERS白色單肩衫搭拼接紗裙，締造出純潔和知性感覺。此外，上衣亦連接頭紗，營造出隨性的東方魅力，加上紡紗延長到下半身，不僅能夠提升整體一致感，亦帶知性優雅的魅力。

LISA造型穿搭2024｜白色隨性的東方美學 (IG@lalalalisa_m)

LISA造型穿搭2024｜Y3K廢土風

LISA日前參與李泳知的網上綜藝節目《雖然沒準備甚麼菜》，穿著DIESEL的圖案上衣和短裙，以時下流行的廢土風，展現出街頭玩味，加上BVLGARI耳環、戒指和手鐲，增添高級感覺。

LISA造型穿搭2024｜Y3K廢土風 (《雖然沒準備甚麼菜》劇照)

LISA造型穿搭2024｜型格華麗造型

日前演唱會紀錄片於電影院上映，BLACKPINK亦有份出席，當中LISA以黑色型格造型示人，穿上Louis Vuitton外套和皮褲，並以少許的白色點綴，看來簡潔俐落，同時帶有精細工藝感覺。她亦選擇BVLGARI的頸鏈和戒指作襯托，展現出華麗感覺，更為提升她的強勢氣場。

LISA造型穿搭2024｜型格華麗造型 (IG@lalalalisa_m)

LISA造型穿搭2024｜優雅甜美造型

在日前慶祝BLACKPINK出道8周年的簽名會上，LISA穿上中國品牌SHUSHU/TONG茶綠色珠片圖案裙，襯搭啡色針織外套，看來性感優雅，加上BVLGARI珠寶和腕錶締造高貴感覺。她亦選擇Christian Louboutin的瑪麗珍高跟鞋，不僅增加整體一致感，亦帶有甜美的魅力。

LISA造型穿搭2024｜優雅甜美造型 (IG@lalalalisa_m)

LISA造型穿搭2024｜白色蕾絲套裝

LISA也會偶爾挑戰大膽性感造型，試過穿超短身的Lovers and Friends白色蕾絲套裝，展現腰部曲線，襯搭BVLGARI首飾和Louis Vuitton手袋，締造甜美而性感的魅力。