7月時尚快訊｜迎接暑假：Felix演繹LV慈善頸鏈、Birkin袋高價投得

7月時尚快訊｜進入暑期的月份，周圍充斥各式精彩的活動，讓大家一直維持熱鬧和興奮的氛圍。繼男裝的時裝周後，不少時尚品牌都有展開各種體驗活動，以及新系列發布。《01女生》整理今個7月的時尚快訊，助大家更快掌握時尚趨勢動向！



作為一位時尚迷，怎可以錯失最新的時尚趨勢和消息？《01女生》每個月將會為大家整理和速遞第一手時尚快訊，以及過去的重要話題。想知道更多編輯部收到的詳細資訊，記得收藏文章並密切留意！

7月時尚快訊｜10日：Jane Birkin原型手袋高價成交

傳奇女星Jane Birkin鍾愛的Hermès Birkin手袋，周四（10日）於巴黎蘇富比（Sotheby's）的拍賣中，以破紀錄的700萬歐元（約6,417萬港元）成功賣出，連佣金及手續費約858萬歐元（約7,865萬港元）。眾所周知，當初Birkin手袋的誕生，是專為Jane Birkin而設，並因而得名，Jane Birkin更是手袋的首位用家，成功掀起女士們的購買熱潮。因此，這次拍賣競投非常激烈，由開價100萬歐元起（約917萬港元）瞬即提高，最終由日本私人收藏家投得。

7月時尚快訊｜Jane Birkin原型手袋高價成交 (Getty Images)

7月時尚快訊｜10日：Loro Piana 2025-2026年秋冬宣傳企劃

延續探索洋溢活力的藝術世界，Loro Piana繼續拍攝著名藝術家的私人宅邸，今次便由攝影師Mario Sorrenti操刀，記錄下法國前衛藝術家Jean Cocteau的故居，同時於模特兒身上展示2025-2026年秋冬系列造型，締造出時尚與藝術交織的優美氛圍。

7月時尚快訊｜Loro Piana 2025-2026年秋冬宣傳企劃 (品牌提供)

7月時尚快訊｜9日：Louis Vuitton 2025秋冬男裝系列期間限定店

Louis Vuitton於中環置地廣場中庭舉行期間限定店，展示最新2025男裝秋冬系列，創意總監Pharrell Williams亦有來港參觀。

2025 男裝秋冬系列由Pharrell與日本潮流教父Nigo攜手打造，設計注入不少日本文化元素，包括日文和櫻花圖案。此外，店內亦展示Pharrell與Nigo之間的友誼，如兩人的卡通圖案，當中全場焦點 —— 龍蝦手袋的靈感，更是源自兩人相約釣魚時，成功釣出一隻龍蝦。

當日Pharrell亦有來港現身期間限定店

7月時尚快訊｜Louis Vuitton 2025秋冬男裝系列期間限定店 (品牌提供)

7月時尚快訊｜9日：Balenciaga 前創意總監Demna最後一舞

在巴黎世家任職十年的Demna，今年3月正式離開，並以一場充滿哲學意味的高訂時裝秀，畫下美好的句點。Demna曾在訪問中表示，希望將高級定制系列展現於「現實生活」中，將傳統的華麗和浮誇，轉為時尚與實用性。而在今個系列中，他便以造型結合街景，同時運用輪廓線條，締造出時尚和實用的高訂服飾。

7月時尚快訊｜Balenciaga 前創意總監Demna最後一舞 (品牌提供)

7月時尚快訊｜8日：MIKIMOTO 全新頂級珠寶系列

除了巴黎的高訂時裝周，MIKIMOTO亦在當地巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的Hôtel d'Évreux，發布全新頂級珠寶系列《Les Pétales》。以輕舞飛揚的玫瑰花瓣為題，結合珍珠、鑽石和多款寶石，締造出瑰麗優雅的自然美學。全球代言人迪麗熱巴、日本偶像神宮寺勇太和泰國男星James Jirayu都有到場支持，並欣賞這系列的傑作。

7月時尚快訊｜MIKIMOTO 全新頂級珠寶系列 (品牌提供)

7月時尚快訊｜8日：CHANEL 高訂時裝秀模特兒手持麥穗藏暗示

CHANEL帶來華麗優雅的時裝盛會，品牌大使和好友都有參與，包括王一博、辛芷蕾、9m88和ØZI等。當晚系列還注入穗麥和流蘇設計，新娘模特兒亦手執麥穗，原來當中帶有美好的意思。由於香奈兒女士出生於穀物豐收的季節（8月），因此在小名「COCO」出現前，其父都會叫她為「我的好麥子」，並寓意美好和圓滿。

7月時尚快訊｜CHANEL 高訂時裝秀模特兒手持麥穗藏暗示 (品牌提供)

7月時尚快訊｜8日：吳千語 出席Armani Privè 2025秋冬高訂時裝秀

展現女性成熟氣場的Armani Privè，今年的高訂時裝秀同樣得到多位知名明星嘉賓觀賞，包括香港模特兒吳千語。整個系列為黑色詮釋多種魅力，透過刺繡、廓形和絲綢等，展現出無盡的黑色美學。不過唯一可惜的是，年約91歲的Giorgio Armani，繼上月缺席男裝的米蘭時裝周後，再次因身體不適，而需在家休養。

7月時尚快訊｜吳千語 出席Armani Privè 2025秋冬高訂時裝秀 (IG@karena_ngs)

7月時尚快訊｜6日：BLACKPINK 演唱會穿小眾品牌

BLACKPINK 世界巡迴演唱會《Deadline》於韓國京畿道高陽綜合體育場開鑼。不僅邀請多位明星好友出席，四人亦演唱新歌〈JUMP〉，帶動全場氣氛升溫。此外，作為時尚達人的她們，換上多套華麗造型，大部分更是來自小眾品牌，包括GRACE ELWOOD、DIDU、Catholic Guilt、LEJE及Fanci Club等。

BLACKPINK小眾品牌盤點

7月時尚快訊｜BLACKPINK 演唱會穿小眾品牌 (IG@jennierubyjane)

7月時尚快訊｜3日：Stray Kids成員Felix演繹LV慈善頸鏈

在購買喜歡的時尚單品時，也能為慈善盡一分力。Louis Vuitton日前與聯合國兒童基金會合作，推出全新設計2025 Silver Lockit系列，以刻有藍色心形和「DREAM」圖案的迷你掛鎖吊墜，象徵希望和夢想。同作為品牌大使兼基金會韓國親善大使的Felix，親自演繹這個系列，為慈善略盡綿力。

7月時尚快訊｜Stray Kids成員Felix演繹LV慈善頸鏈 (品牌提供)

7月時尚快訊｜3日：Canada Goose 最新膠囊系列

由創意總監Haider Ackermann最新打造的SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE膠囊系列，注入獨有的dusty blue色調，加上輕盈舒適的衣料，打造出日常悠閒的美好氛圍。此系列現時登陸尖沙咀海港城，場內亦設「The Cold Room」冷凍房，可以體驗品牌外套的禦寒能力。

7月時尚快訊｜Canada Goose 最新膠囊系列 (01女生)

7月時尚快訊｜3日：復刻FENDI Spy Bag

曾在千禧年代風靡一時，FENDI重新演繹Spy手袋，以充滿日常和慵懶的氛圍，打造出療癒魅力，加上按鈕以隱藏式設計，以及袋內藏有暗袋，在展現出時尚之餘，亦具備神秘感。復刻手袋同時以數碼廣告企劃呈現，由3位it-Girl：Amelia Gray、雎曉雯及Gabbriette率先演繹。

7月時尚快訊｜復刻FENDI Spy Bag (品牌提供)

7月時尚快訊｜1日：Stray Kids成員Lee Know成GUCCI全球品牌大使

韓國人氣男團Stray Kids成員Lee Know，繼去年參與 2025 早春系列時裝秀後，正式宣布成為Gucci最新全球品牌大使。官方讚揚他展示出各方面的可塑性，「不只是表演者，還是位唱作人和作曲家，造就他為真正的多面向藝人。」而Lee Know亦對新身分表現期待，「我相信Gucci是個通過歷史和當代創意，來超越古今的品牌。很榮幸成為願景和旅程中的一員。」

7月時尚快訊｜Stray Kids成員Lee Know成GUCCI全球品牌大使 (品牌提供)

7月時尚快訊｜1日：Coach 推出限定港澳版手袋

特別展現香港精神，Coach以「Day & Night霓光與夜影」為題，驚喜推出港澳限定托特手袋。將浪漫的維多利亞海港景色，製成剪影圖案，結合經典的霓虹燈色調，象徵著堅毅奮鬥的精神。同時圖案上的「COACH LEATHERWARE」標語，亦體現出品牌的精湛工藝。