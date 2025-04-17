4月時尚快訊｜持續更新：全智賢任Piaget品牌大使、Dior首爾設展

4月時尚快訊｜踏入4月的初夏，開始出現不少充滿夏日色彩的服飾系列，亦見不少品牌形象的新消息，令人想要一探究竟。到底4月有甚麼最新的時尚快訊？以下逐一報道最新動態。



作為一位時尚迷，怎可以錯失最新的時尚趨勢和消息？《01女生》每個月將會為大家整理和速遞第一手時尚快訊，以及過去的重要話題。想知道更多編輯部收到的詳細資訊，記得收藏文章並密切留意！

4月時尚快訊｜19日：Dior於韓國首爾舉辦「Christian Dior: Designer of Dreams展覽」

繼巡迴倫敦、上海、成都、紐約、多哈、東京和利雅德後，Dior的「Christian Dior: Designer of Dreams展覽」移師首爾舉行。由4月19日至7月13日，展覽將於東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza）進行，由Florence Müller策展，重溫New Look的輝煌時刻，以及Christian Dior對花卉與園藝的熱愛。

是次展覽特設Lady Dior專區，首次展出全部由韓國藝術界代表人物，為Lady Dior袋款注入的全新創意設計和詮釋，包括9款來自Dior Lady Art企劃作品及17款演繹Lady Dior As Seen By概念作品，不容錯過。

4月時尚快訊｜「Christian Dior: Designer of Dreams展覽」(品牌提供)

4月時尚快訊｜17日：Piaget宣任全智賢任全球品牌大使

韓國女神全智賢宣布擔任全球品牌大使。從形象照可見，她穿上黑色掛頸禮裙，襯搭Piaget SIXTIE系列腕錶和Swinging Sautoir紐結長項鏈錶，展現出典雅氣質。她亦曾在4月初時，出席瑞士日內瓦2025「鐘錶與奇蹟」鐘錶展，並為品牌Piaget的造勢。

4月時尚快訊｜全智賢任Piaget全球品牌大使 (IG@ieumhashtag_official)

4月時尚快訊｜16日：Dior於日本京都舉辦秋季時裝秀

Dior於日本京都舉行2025秋季時裝秀，不少品牌大使和摰友都有參與盛事，包括陳庭妮、Tontawan、Lily James、山下智久、新木優子和三吉彩花等。秋季系列探討身體與服裝兩者的關係，以及世界文化的衣著，並以Dior先生在1957秋冬系列設計的和服外套為起點，採用日本花園主題設計，加上絲綢布料質感，締造出亮眼的線條輪廓。

4月時尚快訊｜13日：Louis Vuitton慶祝2025年關西大阪世博會

由4月13日至10月13日，Louis Vuitton將為關西大阪世博會打造藝術空間，於LVMH集團贊助的法國館展廳，以羅丹的雕塑《大教堂》為核心，擺放85個以卓越工藝打造的衣櫃行李箱，並向品牌精湛的工藝致敬。展館由日本建築師重松象平（OMA）設計，Louis Vuitton更與法國龐畢度中心IRCAM音樂研究所合作，製作原創配樂，並重新演繹工坊內的各種聲響。

4月時尚快訊｜Louis Vuitton慶祝2025年關西大阪世博會 (品牌提供)

4月時尚快訊｜11日：Prada集團高價收購Versace

正當收購消息傳得熾熱，Prada集團宣布已從Capri Holdings收購Versace，「我們將延續Versace大膽且永恆的美學傳統，並賦予它一個穩固的平台。」由於交易金額高達12.5億歐元（約110.3港元），掀起不少關注。

Versace於1978年由Gianni Versace在意大利米蘭創立，其後在2018年連同債務易手給美國集團Capri Holdings（原名Michael Kors），現時終回到意大利公司的懷抱。

4月時尚快訊｜Prada集團高價收購Versace (Versace提供)

4月時尚快訊｜11日：朴信惠來港出席Brunello Cucinelli新袋發布活動

韓國女星朴信惠參與品牌Brunello Cucinelli於上環 SOHO House的活動。她穿上米色造型，以不同同色調和質感打造層次，配襯2025春夏BC Duo手袋，看來優雅迷人。手袋將品牌首字母縮寫，糅合歷史、品味和哲學，展現出卓越和精緻工藝，加上富建築美學的廓形，締造優雅感覺。

4月時尚快訊｜朴信惠來港出席Brunello Cucinelli活動 (品牌提供)

4月時尚快訊｜1日至7日：日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展

日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展將於2025年4月1日至7日隆重舉行。與過往僅開放予業內人士不同，場內連續第3年開放給鐘錶愛好者，公眾可在4月5至7日期間到場參觀。今屆共有60家品牌參展，包括Cartier、CHANEL、Rolex和Vacheron Constantin等，同時迎來Bulgari及6個全新獨立品牌加入。

日內瓦鐘錶展2025｜開放時間/場內焦點一覽！VCA、CHANEL盡展浪漫