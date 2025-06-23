6月時尚快訊：朴敍俊來港出席CHANEL派對、Dior男女裝設計統一？

6月時尚快訊｜踏入2025年的一半，時尚盛事和消息依然熾熱，每周都有各大小事情發生。《01女生》整理今個6月的時尚快訊，助大家更快掌握時尚趨勢動向！



作為一位時尚迷，怎可以錯失最新的時尚趨勢和消息？《01女生》每個月將會為大家整理和速遞第一手時尚快訊，以及過去的重要話題。想知道更多編輯部收到的詳細資訊，記得收藏文章並密切留意！

6月時尚快訊｜23日：CASETiFY x 蜷川實花聯名系列

日本攝影大師蜷川實花的創作，素來以夢幻華麗的繁花和蝴蝶為題。今次特別與CASETiFY合作，推出全球聯名系列「Garden of Lights」，帶大家走進一段充滿色彩濃烈和衝撃的視覺之旅。

6月時尚快訊｜CASETiFY x 蜷川實花聯名系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜22日：PRADA 2026 男裝春夏系列

踏入米蘭時裝周，PRADA亦展示最新的男裝春夏系列。選址米蘭Fondazione Prada的Deposito空間舉行，在水泥工業風的背景下，地上擺滿可愛的黑白色小花地氈，締造出舒適隨性的感覺。時裝秀亦邀請得多位品牌好友出席，包括韓星李到晛、Kai、SANA、日本男星坂口健太郎及泰星Win Metawin等，場面熱鬧。

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6月時尚快訊｜22日：LOEWE PUZZLE 10 RE-EDITION展覽

為慶祝Puzzle手袋誕生10周年，LOEWE於置地遮打舉辦展覽活動，回顧品牌過去合作過的系列，同時展出新款手袋。展場亦帶來全新的卡通公仔，每位新朋友均代表一款手袋，當中9個還隱藏於置地廣場各處與大家見面，有的還會發出聲響，相當可愛。

6月時尚快訊｜LOEWE PUZZLE 10 RE-EDITION展覽 (品牌提供)

6月時尚快訊｜20日：CHANEL J12 BLEU派對

CHANEL為慶祝J12腕錶誕生25年，繼早前替尖沙咀鐘樓披上J12 BLEU夢幻藍調，今晚邀請各地品牌好友，包括朴敍俊、陳柏霖、陳偉霆、鄭秀文、鍾雪及袁澧林等，一同歡聚和紀念這個難忘時刻。當中台灣歌手ØZI及香港歌手TysonYoshi更帶來強烈歌曲演唱，推動全場熱鬧氣氛。

6月時尚快訊｜13日：ZENITH 160周年活動

ZENITH舉辦慶祝創立160周年活動，首次在港展示周年紀念版腕錶，同場展出PILOT、DEFY和CHRONOMASTER的古董錶款，傳遞出品牌從過去到未來的製錶傳承理念。

6月時尚快訊｜12日：江詩丹頓「THE QUEST 臻途：270年追求卓越的故事」

創立於1755年、至今踏入270周年，Vacheron Constantin（江詩丹頓） 於中環大館舉辦「THE QUEST臻途：270年追求卓越的故事」沉浸式展覽，展示多年來植根的理念和發展，回顧270年來對卓越的製錶工藝矢志追求。由6月14日至15日，展覽同時展出今年於瑞士日內瓦鐘錶展亮相的錶款，不容錯過。

6月時尚快訊｜11日：Louis Vuitton《Savoir Rêver 2025》

每年舉辦的Louis Vuitton《Savoir Rêver》展覽，今年再度呈現全新體驗。設於半山區寶珊道的大宅內，以品牌核心「旅行精神」為靈感，在不同樓層分別設定「海、陸、空」的主題，展示全新硬箱、家居系列、Objets Nomades 生活藝術風格傢俱、家居擺飾系列和頂級珠寶腕錶等，令人目不暇給。尾聲更帶大家倒流至Louis Vuitton Savoir Rêver港式茶餐廳，以霓紅燈結合精湛的皮具工藝，流露濃厚的港式情懷。

6月時尚快訊｜Louis Vuitton《Savoir Rêver 2025》(品牌提供)

6月時尚快訊｜11日：CHANEL 2024/25 Métiers d’art 工坊系列

繼去年展示工坊系列，CHANEL再度踏進暮色籠罩的清晨西湖，邀請Tilda Swinton、劉雯和Lulu Tenney，拍攝2024/25 Métiers d’art工坊系列的形象廣告。整個系列靈感源自CHANEL女士位置康朋街31號的寓所中，裡面的一面19世紀烏木漆面屏風，透過富建築美學的褶飾、生動的刺繡圖案，展現出優雅而富詩意的魅力。

6月時尚快訊｜CHANEL 2024/25 Métiers d’art 工坊系列 (品牌提供)

6月時尚快訊｜10日：最新Dioriviera藝術裝置

延續上年的浪漫與度假氛圍，Dior最新的Dioriviera系列，換上藍綠和粉紅色調，並配合大型藝術裝置，在世界各地門店展示，看來充滿舒適悠閒的魅力。系列中獨有的Toile de Jouy圖案，參考自法國傳統印花，多以描繪田園風光、神話和動物等，展現出浪漫優雅的感覺。今年亦有將圖案應用於彩妝系列，並在金鐘太古廣場設置限定店，締造一個閒適的休息空間。

此外，韓韶禧、鄺玲玲、Orm（Kornnaphat Sethratanapong）、王丹妮和林愷鈴等，都有份演繹最新系列，散發瑰麗和知性的氣質。

6月時尚快訊｜最新Dioriviera藝術裝置 (品牌提供)

6月時尚快訊｜6日：徐康俊擔任Montblanc品牌大使

韓國男神徐康俊正式成為Montblanc亞太區品牌大使！他過去拍攝多部電影，因擁有一雙迷人電眼，而深受歡迎，近日他更憑劇集《臥底高中》，演技備受讚譽。品牌讚揚徐康俊的細膩情感與獨特氣質，與品牌優雅和創新的核心價值一致，「是體現品牌價值與哲學的理想夥伴。」

6月時尚快訊｜徐康俊擔任Montblanc品牌大使 (品牌提供)

6月時尚快訊｜6日：Tiffany & Co. Blue Book 2025 - Sea of Wonder

每年最新的《Blue Book》系列，今年以「海洋奇蹟」為題，帶大家潛入深海，將生生不息的海洋生物化為奇幻世界，同時向傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的海洋生物設計系列致敬。韓國人氣女演員朴圭瑛有份出席香港的系列發布活動，場內以海洋為主，牆上勾勒出海龜等輪廓，進入另一展區時，則是明亮的珊瑚藝術裝置，擺放石上鳥胸針、珍珠、粉紅鑽石和腕錶，讓人一睹精緻用心的工藝。

6月時尚快訊｜5日：全智賢出席Louis Vuitton澳門活動

女神全智賢日前抵達澳門，慶祝Louis Vuitton於四季名店的專門店開幕，並開箱絕美的立體螺旋打卡牆。作為品牌大使的她，展示男裝與女裝專區相連的旅行用品專區，由日本建築師 重松重平設計樓梯空間，以行李箱組成一副絕美的立體螺旋打卡牆，看來盡顯時尚優雅。

全智賢抵達澳門氣質依然！7招凍齡保養：自製紅酒檸檬面膜保濕

女神全智賢日前抵達澳門，慶祝Louis Vuitton於四季名店的專門店開幕。(品牌提供)

6月時尚快訊｜4日：Balenciaga驚喜聯乘Britney Spears

美國天后Britney Spears驚喜聯乘Balenciaga！前品牌創意總監Demna過去設計多個話題作品，而在執掌的最後一個系列中，他竟然放大招，攜手Britney Spears夢幻合作，向對方作出致敬之餘，更推出「回憶殺」服飾，勾起不少時尚迷的懷舊回憶。

Balenciaga驚喜聯乘Britney Spears！回憶殺造型肖像重拾Y2K年代

美國天后Britney Spears驚喜聯乘Balenciaga！(品牌官網)

6月時尚快訊｜3日：Montblanc「High Artistry系列」活動

近年不少人都會練字放鬆身心，Montblanc日前在香港君悅酒店，舉辦私人「High Artistry系列」活動。將房內化成「收藏家殿堂」，透過展示超過20年歷史的珍稀之作，體現品牌高級工藝的精髓。同時按藝術大師系列、大交豪系列和名人系列劃分成3大展廳，引領穿梭不同藝術歷史和創作，帶來興別不同的沉浸式體驗。

Montblanc日前在香港君悅酒店，舉辦私人「High Artistry系列」活動。(品牌提供)

6月時尚快訊｜2日：Jonathan Anderson 同時執掌Dior男女裝及高訂部門

Dior在周二（2日）宣布，現任Dior男裝創意總監Jonathan Anderson將同時接管男裝、女裝及高訂系列。品牌稱讚對方為有願景的創作者，LVMH集團主席Bernard Arnault更指，他將是為品牌歷史撰寫新篇章的關鍵。

Jonathan Anderson執掌Dior男女裝！曾想當演員 助LOEWE創顛峰

現任Dior男裝創意總監Jonathan Anderson將同時接管男裝、女裝及高訂系列！(IG@dior)

6月時尚快訊｜2日：Marimekko首個香港大型展覽《Field of Flowers》

芬蘭國民品牌Marimekko早前舉辦的亞太巡迴展覽《Field of Flowers》，將會來臨香港。品牌於2日欣然公布，由6月13日起至22日，將於荃灣南豐紗廠展出5位藝術家的全新花卉印花設計，當中更有限量產品獨家發售。展覽以「花卉百態」為主題，共有25份傑作，繼續拓展品牌歷久常新的設計美學。

Marimekko亞太巡迴展覽《Field of Flowers》即將抵港！(品牌提供)

6月時尚快訊｜2日：RIMOWA釋出Rosé拍攝「Never Still」全球企劃幕後花絮

RIMOWA繼早前宣布與歌手Rosé合作，演繹「Never Still」全球企劃的第5篇章，周二繼續公開拍攝背後的花絮和行李箱貼紙背後的故事。Rosé解釋，除了貼上自己的名字「Rosie」，還有代表家鄉的澳洲和韓國，而其他的國家名貼紙，則是她走訪過的地方，並希望繼續冒險，為行李箱貼滿貼紙。此外，周杰倫及咸美頓爵士（Sir Lewis Hamilton）亦同樣有參與這個企劃篇章，並分享他們的故事。