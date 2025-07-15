腕錶冷知識｜新手必知奢華背後的秘密！顯示10時10分是銷售策略？

腕錶冷知識｜近年女性腕錶市場堀起，愈多女生開始佩戴和收藏，並追求腕錶的外形設計和實用。對於入門新手而言，必要知道腕錶的價值之處，以及過往的歷史。以下整理有關腕錶的冷知識，蘊藏著腕錶界的奢華秘密，不知大家有否聽過呢？



腕錶冷知識1. 展示10時10分的意義

有否發現門店櫥窗上的腕錶，時間都會停在10時10分的位置？這種擺位最初出現在五十年代，雖然有著不少都市傳說，也有人猜為戰後「勝利」（Victory）的意思，不過從心理學角度來看，則是個銷售策略。由於指針沒有遮擋重要的3時、6時、9時和12時，而且時針和分針剛好對稱，因此看來更精緻和吸引。

腕錶冷知識｜展示10時10分的意義 (IG@vacheronconstantin)

根據學術期刊《Frontiers in Psychology》的研究發現，測試者在多個時間組合中，對顯示10時10分的腕錶有更強烈的愉悅感和購買意欲。而在潛意識中，因日常習慣辨識面孔，會常在死物或圖案中看出面孔，故10時10分更易讓人聯想到微笑，帶來更正面的情緒。

腕錶冷知識｜測試者在多個時間組合中，對顯示10時10分的腕錶有更強烈的愉悅感和購買意欲。(IG@piaget)

腕錶冷知識2. 浪漫醉人的月相設計

就如鐵漢也有柔情的一面，堅固的腕錶內亦藏浪漫的功能。很多女生都喜歡月亮，予人浪漫溫暖的感覺，而部分腕錶亦會將這迷人景色，顯示於錶盤上，締造醉人圖案。月相即是月亮位相變化，而月相腕錶則能呈現不同的月亮周期，，運用精準而複雜的技術，展現月亮各個階段的美麗變化。

腕錶冷知識｜浪漫醉人的月相設計 (IG@vacheronconstantin)

腕錶冷知識3. 機械腕錶的石英危機

機械腕錶界曾陷入一段困難的黑暗時期。事件早在五十年代醞釀，1969年日本精工公司（Seiko）推出首枚石英錶Astron，採用石英機芯和LED顯示屏，不僅計時精準，價錢亦較親民，因此吸引不少人轉投石英錶的懷抱。

由於除瑞士外的國家，都爭相研發石英腕錶，這令專門製作機械腕錶的瑞士，出現經濟危機，多間工廠倒閉，並轉移至亞洲，製錶師更在13年間（1970年至1983年），由1,600人跌至600人，從業員也從9萬大縮慢至2萬8,000人。直到部分腕錶品牌轉定位為高級奢侈品；部分則轉用塑膠機殼，並減少機械零件，以度過石英危機。

腕錶冷知識｜機械腕錶的石英危機 (IG@casiowatches_official)

腕錶冷知識4. 史上最細機芯

輕巧機芯為腕錶展現更多樣的變化。Jaeger-LeCoultre於1929年研發出全球最小的微型手動上鏈機芯Calibre101，長闊高分別為14毫米、4.8毫米及3.4毫米，卻能每小時震動21,600次。

腕錶冷知識｜史上最細機芯 (IG@jaegerlecoultre)

Omega早前推出全新Aqua Terra系列，主打Master Chronometer機芯採用30毫米，而且較以往研發其他的28毫米機芯更薄更輕。而在縮減Master Chronometer機芯的過程中亦不簡單，不只是刪減零件，而是將所有零件重組，因此背後藏有不少智慧，讓腕錶更顯精緻和珍貴。