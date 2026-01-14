湖水藍色腕錶推薦｜展現寧靜療癒感！LONGINES、Cartier等熱門款

湖水藍色腕錶推薦｜每逢休息的時候，都會聯想到清徹涼透的湖面，讓人頓時心曠神怡，暫忘日常累積的壓力。今年不少品牌都有推出湖水藍色的腕錶，展現出清新優雅感覺之餘，同時掀起這股藍色熱潮。以下精選13款時尚的湖水藍色腕錶，不知大家喜歡哪一款呢？



湖水藍色腕錶推薦｜款式1. LONGINES Conquest 34mm錶殼不鏽鋼腕錶 HK$16,000

以舒適的冰藍為主，配搭銀色金屬錶殼，展現出清涼感覺。腕錶的「6」點位置，設有日期顯示，而且錶面採用防刮花的藍寶石，以及防反光塗層，有效防水，適合日常上班或玩水時用。

湖水藍色腕錶推薦｜LONGINES Conquest 34mm錶殼不鏽鋼腕錶 (官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式2. TAG HEUER Carrera日期腕錶 HK$27,950

採用蝸紋磨砂錶面，飾有漸變及鍍銠細節，配搭精鋼錶殼，可以清晰顯示時間，展現出優雅的格調和活力。腕錶設有斜入式日期顯示，時針和分針上面漆有白色夜光塗層，可於夜間時用，而且防水深度達50米，適用於潛水和運動。

湖水藍色腕錶推薦｜TAG HEUER Carrera日期腕錶 (官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式3. Cartier Ballon Bleu de Cartier腕錶 HK$129,000

以飽滿圓潤的外形，締造典雅精緻魅力，並從鵝卵石中取靈感，搭以簡約設計，展現出雋永經典的和諧美感。沿用金屬護橋的凸圓形藍寶石上鏈錶冠，配搭40毫米深藍色陽光射線紋飾錶盤，上面展示優雅排佈的羅馬數字，搭載品牌1847 MC型⼯作坊精製⾃動上鏈機械機芯，加上合成藍寶石水晶鏡面，以提供清晰的報時功能。

湖水藍色腕錶推薦｜Cartier Ballon Bleu de Cartier腕錶 (官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式4. ZENITH Elite Moonphase腕錶 HK$70,500

從50年代美學取得設計精髓，糅合現代元素，展現出優雅時尚，搭載品牌自行研發的ELITE自動上鏈機芯，不僅提供50小時的動力儲存，亦可配備多項複雜功能。錶盤上設有夜空圖案和月相功能，並能顯示秒數，外貌實用兼備。

湖水藍色腕錶推薦｜ZENITH Elite Moonphase腕錶 (官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式5. Hublot Big Bang「一鍵式」悅彩天藍色精鋼腕錶 HK$106,600

首次將彩色寶石與同色錶帶搭配，如這款便鑲嵌精選藍色托帕石，配備「一鍵式」快速更換錶帶系統，以及HUB1120自動上鏈機芯，看來時尚活力和實用，不僅適合日常佩戴，而且可以駕馭各種場合。

湖水藍色腕錶推薦｜Hublot Big Bang「一鍵式」悅彩天藍色精鋼腕錶 (官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式6. Vacheron Constantin Traditionnelle超薄萬年曆腕錶 約90,500瑞士法郎（約88.5萬港元）

再為Traditionnelle系列帶來新成員，採用36.5毫米18K白金錶殼及鑲鑽錶圈，配搭8.43毫米纖薄厚度設計，展示更輕盈的卓越工藝。腕錶搭載自家製自動上鏈機芯，由276個零件組成，報時同時具備精準的萬年曆功能、月相及月齡等複雜功能，盡顯高級製錶的傳統精髓。

湖水藍色腕錶推薦｜Vacheron Constantin Traditionnelle超薄萬年曆腕錶 (品牌提供)

湖水藍色腕錶推薦｜款式7. Jaeger-Lecoultre 36mm Automatic Pink Gold Diamond Moon Phase Watch HK$360,000

透過藍調展現出醉人的淺色夜空，錶盤採用漸變效果，搭以星宿圖案設計，以及浪漫的月相功能，締造迷人氛圍。腕錶刻度使用不同大小的數字，看來有著魚眼效果，而錶殼則為粉紅金色，綴以星形圖案及鑽石，看來閃爍動人。

湖水藍色腕錶推薦｜ Jaeger-Lecoultre 36mm Automatic Pink Gold Diamond Moon Phase Watch (品牌官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式8. OMEGA 海馬系列 AQUA TERRA 150米 #Summer Blue HK$50,400

簡約而藏不少細節的款式，柚木紋理錶面經太陽線紋打磨，再以物理氣化沉積（PVD）處理，展現出獨有的漸進Summer Blue色調，感覺清涼舒適。背面則壓有紀念性的海馬標誌，以希臘神話海神（Poseidon）手持三叉戟和兩隻海馬作構圖，充滿精緻優雅魅力。

湖水藍色腕錶推薦｜ OMEGA 海馬系列 AQUA TERRA 150米 #Summer Blue (品牌官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式9. PIAGET Possession精鋼鑽石腕錶 HK$67,000

以圓形層次為錶殼的主要元素，鑲飾65顆明亮形切割圓形鑽石，締造出經典復古和優雅的氛圍。腕錶刻度以鑽石替代數字，而3時位置更印有品牌標誌，顯示出精緻奢華的感覺。採用石英機芯，錶帶可以替換，非常方便。

湖水藍色腕錶推薦｜ PIAGET Possession精鋼鑽石腕錶 (品牌官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式10. IWC Schaffhausen 葡萄牙系列計時腕錶 HK$171,000

帶有冰冷涼意的色調，採用18K白金錶殼，搭載自家自動上鏈機芯，並以hoirzon藍色配備銀色指針，展現出柔和及和諧的感覺，而雙面防反光凸狀藍寶石玻璃錶鏡，更方便觀看時間。

湖水藍色腕錶推薦｜IWC Schaffhausen 葡萄牙系列計時腕錶 (品牌官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式11. Chaumet Joséphine Aigrette 腕錶 HK$60,300

經典的著名系列，採用約瑟芬皇后情有獨鍾的切工，以獨特的V字造型錶鏈，展現出知性優雅的氣質。錶身以梨形曲線輪廓締造柔和感，綴以62顆明亮式切割鑽石，展現瑰麗閃爍的氛圍。

湖水藍色腕錶推薦｜Chaumet Joséphine Aigrette 腕錶 (品牌官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式12. Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra 腕錶 HK$162,000

象徵幸運的腕錶，以經典四葉草圖案作錶面，配搭綠松石及185顆鑽石點綴，締造璀燦迷人的氛圍。配備鱷魚皮錶帶，可以按照不同造型替換色調，展現多種風格。

湖水藍色腕錶推薦｜Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra 腕錶 (品牌官網)

湖水藍色腕錶推薦｜款式13. Harry Winston Emerald系列18K玫瑰金腕錶

充滿精緻優雅的少女感。腕錶以柔美的藍色調為主，以雙圈的幼身緞面錶帶設計點綴手部，配以鑲嵌53顆明亮式切工鑽石的白色珍珠母貝錶盤，展現高雅動人的魅力。腕錶以標誌性寶石切割外形為輪廊，看來典雅精緻，搭載HW1040石英機芯，提供日常報時功能。