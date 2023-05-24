Hermès腕錶同樣值得投資！5款兩萬起保值、售價外型讓人心動必搶

Hermès手袋向來一袋難求，加上配貨比例高，使許多女生卻步。但其實品牌的腕錶同樣值得投資且保值，部分腕錶售價2萬起即可入手，且款式高雅，絕對是Hermès入門首選。《01女生》就為大家精選了5款Hermès保值腕錶，由售價到外型，都是讓人心動的款式！



Hermès保值款腕錶推介1：Hermès Heure H watch Medium model 30mm HK$58,500

Hermès最具標誌性的一款腕錶，定必是Heure H系列，從「H」錶殼設計就能一眼看出是Hermès手錶。這系列腕錶就以此基礎，設計師會為每款手錶增加不同元素，像是這款腕錶就在「H」鑲嵌滿鑽石，錶面則是以白色珍珠母貝，配上可更改的鱷魚皮長錶帶，更高貴優雅。此外這款腕錶錶面除了有「Medium」尺寸外，還有「Small」和「Mini」尺寸，女生們可根據自己喜愛作選擇。

Hermès保值款腕錶推介1：Hermès Heure H watch Medium model 30mm HK$58,500（Hermès）

Hermès保值款腕錶推介2：Hermès Cape Cod watch Small model 31mm HK$36,500

Hermès在1991年推出的Cape Cod腕錶系列，設計簡約知性又充滿優雅的氣息，這系列腕錶很適合喜愛低調的女生。像是這款Cape Cod腕錶雖然設計簡約，但在錶盤上鑲嵌了50顆鑽石，每處都透露著品牌的奢華；且錶帶可替換成長錶帶，同時亦推出了多款不同顏色錶帶供選擇。

Hermès保值款腕錶推介2：Hermès Cape Cod watch Small model 31mm HK$36,500（Hermès）

Hermès保值款腕錶推介3：Hermès Nantucket watch Small model 29 mm HK$188,700

Hermès Nantucket腕錶，有別於一般腕錶採用皮革作錶帶，而是選用了金屬鏈作錶帶，讓它不僅是腕錶，也是手鍊，很引人注目。而這款腕錶以玫瑰金錶殼，再鑲嵌了186粒鑽石及以白色珍珠母貝作錶盤，奢華又優雅。

Hermès保值款腕錶推介3：Hermès Nantucket watch Small model 29 mm HK$188,700（Hermès）

Hermès保值款腕錶推介4：Hermès Galop d'Hermès watch Medium model 32 mm HK$29,500

Hermès最具代表性的系列，定必是Galop d'Hermès系列腕錶，外表一改以往方正或圓的錶面，而是以Hermès起家的馬術用具-馬蹬作錶殼外形，設計更典雅，是知性女生的首選！Galop d'Hermès系列除了這款外，還有推出不同顏色錶帶和鑲嵌鑽石的款式。

Hermès保值款腕錶推介4：Hermès Galop d'Hermès watch Medium model 32 mm HK$29,500（Hermès）

Hermès保值款腕錶推介5：Hermès Arceau watch Large model 36 mm HK$27,600

Hermès Arceau系列腕錶是在1978年面世，是由創意總監Henri d’Origny所創作，也是Hermès女錶中唯一的圓形款式。腕錶以圓形錶殼與馬蹬形狀的不對襯錶耳結合在一起，簡約大氣，又充滿著小心思。