43歲田蕊妮性感造型獲讚　3大熟女優雅穿搭術　不裝嫩更顯吸引力

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-28 13:00

田蕊妮離巢後，除了與老公杜汶澤一起經營網台，最近更演出著名舞台劇《聖荷西謀殺案》。她日前在社交平台上傳海報造型照，身穿黑色DeepV緊身裙的她性感度滿分，獲得網民好評，陳凱琳也忍不住留言大讚她「火辣」。

田蕊妮一身黑色deep v連身裙造型超火辣。（IG@tinyuilee）

▼▼▼43歲的田蕊妮性感又充滿女人味，魅力絕不輸給「後生女」▼▼▼

43歲的田蕊妮近年花了不少努力維持身材，修身有成的她出席隆重場合時總是以性感造型示人，對於性感程度也拿捏恰當，不低俗之餘更能散發優雅女人味，穿搭功力勝過不少年輕女星。有些年過40的女子總是追求「少女味」，穿搭妝容也刻意減齡，太過火會弄巧反拙，違和感盡現。反倒如田蕊妮般從容面對40+，穿上與年紀相稱的衣服，反而散發輕熟女子的魅力。

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田蕊妮的穿搭技巧明顯隨年紀漸長，愈來愈有時尚魅力。回顧從前的她，穿搭不時出現「失手」情況，有時是顏色印花過於花俏，因此散發陣陣「大媽味」，有時穿上「少女象徵」的短裙，身形姣好及保養得宜的她雖不至於有違和感，但卻感受不到她的魅力。反觀現在田蕊妮的打扮從不會用力過猛，穿上合符年齡的優雅大方打扮，反而更能展現出自身迷人的女人味，散發出熟女獨有的吸引力。

田蕊妮曾在節目中與27歲KOL Hunny交換衣服穿，穿上熱褲的她明顯不自在。（《女人40》影片截圖）

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