38歲的孫慧雪（雪雪）成為人妻兼人母後依然童顏，之前成功瘦身10磅的她，除了直播分享自己「瘦身不瘦胸」的方法，更上傳照片分享修身成果。最近她上傳身穿緊身T恤的照片，卡通T恤原來屬於她的3歲兒子，更笑言減肥可以「年中都慳唔少」，因為衣服可以與兒子「兩份着」。

孫慧雪穿得下3歲童裝，讓不少網民直言驚訝，莊思敏也留言指她「太過份」。然而雪雪身材豐滿，將衣服圖案撐到有點變形，原本穿在兒子身上的Oversized上衣，在雪雪身上瞬間變成突顯身材的貼身短上衣，難免有點衣不稱身的感覺。成年女生要駕馭童裝並不簡單，但以下女星穿起童裝也毫不違和。

楊冪

楊冪每次的「機場照」都會成為熱門搜索。身高168cm的楊冪體重只有45kg，身材纖瘦的她擁有「筷子腳」及「小蠻腰」，難怪被指是「衣架子」。33歲的她雖然是一女之母，卻依然童心未泯，最愛牌子是Gucci的楊冪多次被拍到拿着Gucci兒童款式的手袋外出，也不時穿着童裝，網民笑言她省下不少置裝費。

+ 5 + 5 + 5

楊冪最為人盛讚的一套穿搭就是上身穿Gucci男童款黑色背心，下身穿寬鬆工裝褲，顛覆了她一貫的甜美形象，予人帥氣俐落的感覺。楊冪把背心捲起綁結露出腰部，可以突顯她的小蠻腰之餘，整個人的比例看起來也會更加修長。除了童裝，其實楊冪過去也不時穿短上衣，露出纖腰，可以大騷自己的好身材之餘，也不會過於性感。

Angelababy

Angelababy（楊穎）是不少人眼中的女神，31歲的她2017年誕下兒子「小海綿」，成為人母後卻依然能保持苗條身材及散發少女味。Angelababy雖然有雙纖瘦的腿，但身形比例是「五五身」，因此她的服裝配搭往往強調腰線，無論穿裙或褲都會盡量選擇高腰，以拉長腿部比例。而Angelababy去年9月在機場曾經以T恤配格仔百褶裙現身，下身的格仔裙正正就是出自法國童裝品牌Bon Point的2019冬季款式。馬丁靴與格仔裙的配搭帶有英倫校園風格，一身配搭讓Angelababy看起來少女味十足。

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林明禎

大馬女神林明禎擁有魔鬼身材，因此被稱為「真人版娜美」。而她也不時穿泳衣或小背心騷身材，在IG上「派福利」。她曾經曬出一張身穿桃紅色無袖外套配白色小背心的照片，並且直言「我身上穿的是童装！」，讓不少網民直言難以置信，更留言道她是「早熟的兒童」。豐滿女生易引人注目，穿衣服也有不少顧慮，過於鬆身容易顯胖，太過緊身又會予人性感過頭的感覺。林明禎內穿小背心，配上較寬鬆外搭的技巧，既能展現身材又不會過於進取，擁有傲人上圍的女生不妨一試。

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