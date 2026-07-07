夏蘭特私下是精緻男孩　盤點手袋收藏：最愛Hermès、LV、Goyard！

世界盃2026賽程開始變得緊湊，相隔28年再度征戰的挪威隊，日前贏過勁旅巴西隊，晉級8強賽迎戰英格蘭。挪威隊主力夏蘭特（Erling Haaland），除了實力耀眼，觀眾還注意到他的逗趣個性，以及標誌性的柔滑長髮。而他私下亦是位精緻男生，收藏不同大小的手袋，並在不同場合中配搭，以下盤點夏蘭特的手袋精品，當中最常用的是Louis Vuitton、Goyard和Hermès！



夏蘭特有著時尚的個人特色，每逢球賽必綁的配色髮圈，更掀起一輪搶購熱潮。負責製造髮圈的品牌KKNEKKI，早前更與夏蘭特合作，推出世界盃限量聯名款，目前官網已全數售罄。此外，夏蘭特在2023年簽約D&G的品牌大使，去年7月更與女友Isabel Johansen，牽手出席觀賞品牌的高訂時裝秀，足見他的時尚觸覺。

世界盃2026｜夏蘭特去年7月與女友Isabel Johansen牽手出席D&G的高訂時裝秀。(IG@erling)

夏蘭特手袋收藏盤點1. Goyard Bowling 25 Toiletry Bag

凡看英超球賽，都常見到夏蘭特喜愛提著Goyard化妝袋到處走，有時更有不同顏色作襯搭。Goyard擁有逾230年歷史，近年深受不少女生喜愛，而這款化妝袋，兩側更可扣起或打開，非常方便隨便手提，加上角位設有保護，耐用度高。

夏蘭特手袋收藏盤點：Goyard Bowling 25 Toiletry Bag (Getty Images)

夏蘭特手袋收藏盤點2. Goyard Satolas GM Rolling Suitcase

除了球賽，夏蘭特亦會使用Goyard行李箱，從里昂聖修伯里機場（Lyon-Satolas airport）取靈感，以標誌性品牌標誌圖案為主要，設有特大容量，而且具備防衝撞效果，邊角位亦加設保護，加上360度滾輪，使用暢順。

夏蘭特手袋收藏盤點：Goyard Satolas GM Rolling Suitcase (IG@erling)

Goyard Satolas GM Rolling Suitcase (品牌官網)

夏蘭特手袋收藏盤點3. Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50

夏蘭特擁有最多的袋款之一。Louis Vuitton保齡袋容量大，適合日常運動時擺放衣服替換，而且設有多種顏色和設計，如經典Monogram、復古做舊設計和鮮艷橙色等，可以配搭不同造型。

夏蘭特手袋收藏盤點：Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 (Getty Images)

夏蘭特手袋收藏盤點4. Louis Vuitton SS22 Keepall Bandoulière 50 Landscape

當中數最特別的Keepall Bandoulière 50袋款，這款是已故男裝創意總監Virgil Abloh設計的2022年春夏系列，採用藍色皮革，並有著壯麗的風景圖案，充滿藝術色彩。手袋在蘇富比拍賣行以7,400鎂元（約5.8萬港元）出售。

夏蘭特手袋收藏盤點：Louis Vuitton SS22 Keepall Bandoulière 50 Landscape (Getty Images)

夏蘭特手袋收藏盤點5. Louis Vuitton x Yayoi Kusama Pochette Voyage MM

夏蘭特亦有Louis Vuitton的化妝袋，為與日本藝術家草間彌生的限定聯乘款，以黑色為主調，配搭Monogram圖案，以及草間彌生將年幼時幻覺轉化成的波點設計，打造出趣味與優雅的普普藝術風格。

夏蘭特手袋收藏盤點：Louis Vuitton x Yayoi Kusama Pochette Voyage MM (Getty Images)

夏蘭特手袋收藏盤點6. Hermès HAC50 Multipockets Birkin

夏蘭特也是愛馬仕的收藏家，珍貴款式多不勝數，當中這款手袋更深受不少職業球員的喜愛。手袋是品牌歷史上首款袋型，最初用來收納馬鞍及馬靴，其後設計團隊特別在外面縫製袋口，以打造更豐富的視覺層次，同時更具機能實用性，可見夏蘭特不時都會帶備它。

夏蘭特手袋收藏盤點7. Hermès Kelly Depeches 25 Pouch

在日常日子裡，夏蘭特也會使用輕便手袋，如這款Kelly手提袋，設計簡約高雅，襯搭針織外套、闊褲和小白鞋，締造出悠閒舒適的氛圍。

夏蘭特手袋收藏盤點：Hermès Kelly Depeches 25 Pouch (IG@erling)

夏蘭特手袋收藏盤點8. Hermès HAC50 Endless Road Birkin

手袋為品牌的限量版珍藏款，透過工匠精細的皮革鑲嵌工藝，將手袋以立體方式呈現出公路風景的圖案，感覺充滿活力和藝術氣息。夏蘭特將手袋配搭藍色造型，更顯年輕青春魅力。

夏蘭特手袋收藏盤點：Hermès HAC50 Endless Road Birkin (IG@erling)

夏蘭特手袋收藏盤點9. CHANEL 旅行袋

相較女友，夏蘭特的CHANEL手袋收藏較少。不過，他亦常用這款CHANEL旅行袋，以經典菱格紋為主要，上面正中間設有雙C金屬標誌，加上前袋設計增加實用性，配搭皮革鏈帶更顯優雅和率性。

夏蘭特手袋收藏盤點：CHANEL 旅行袋 (IG@erling)

夏蘭特手袋收藏盤點10. TOM FORD 鱷魚紋皮革公事包

夏蘭特在穿上牛仔造型時，配搭TOM FORD的信封袋，並以T字金屬標誌點綴，展現出型格與隨性的魅力。