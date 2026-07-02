世界盃2026｜全智賢也是夏蘭特粉絲？盤點女星球迷：夏榮最愛般奴

世界盃2026進行得如火如荼，除了賽事場外同樣矚目，更有不少女球迷到場打氣。足球賽不只是男生專屬，很多女星也會通宵捱夜觀看，以下盤點部分女星球迷，原來連全智賢也是夏蘭特的粉絲！



世界盃2026｜女星球迷盤點1. 全智賢

挪威球員夏蘭特的魅力沒法擋！連韓國女神全智賢也是粉絲，在2023年夏蘭特效力的英超曼城隊飛往韓國，作客出席首爾世界盃競技場「Coupang Play系列」熱身賽時，全智賢便與老公一同觀賞賽事。她在比賽結束後，更衝上球場索要夏蘭特簽名，成功獲得簽名球衣後，她興奮得抱著衣服，相當可愛。

世界盃2026｜女星球迷盤點1. 全智賢 (Getty Images)

世界盃2026｜全智賢也是挪威球員夏蘭特的粉絲。 (Getty Images)

世界盃2026｜全智賢上前索取夏蘭特簽名。 (YouTube截圖)

世界盃2026｜女星球迷盤點2. Apink成員吳夏榮

在今屆世界盃中，夏榮亦有飛往墨西哥觀看南韓初賽的首場賽事。她是娛樂圈中為人熟悉的足球迷，經常關注英格蘭超級聯賽（EPL）及韓國K聯賽，更是曼聯的球迷，表示喜歡葡萄牙中場球員般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）。她亦在自己的YouTube頻道中，開設足球相關的影片項目，「我想打造能夠讓人自然接觸足球的頻道，尤其從女性角度切入。」

世界盃2026｜夏榮亦有飛往墨西哥觀看南韓初賽的首場賽事。(IG@_ohhayoung_)

世界盃2026｜夏榮是曼聯的球迷。(IG@_ohhayoung_)

世界盃2026｜女星球迷盤點3. BABYMONSTER成員Chiquita

韓國人氣女團BABYMONSTER泰籍成員Chiquita，無論在練歌跳舞或現身機場，都多次被拍到身穿曼聯球衣，而且有著不同款式，因此不少粉絲估計，她也是曼聯的球迷。

世界盃2026｜Chiquita無論在練歌跳舞或現身機場，都多次被拍到身穿曼聯球衣。(Weverse)

世界盃2026｜女星球迷盤點4. QWER隊長Chodan

韓國女團QWER隊長洪智惠（Chodan）也是曼聯球迷，不時都會穿上曼聯服飾，曾在直播中輕鬆展示膝蓋頂球，大耍球技。她在年初曼聯戰勝曼城後，現身機場時身穿曼聯球衣，更向鏡頭展示曼聯標誌，相當可愛。

世界盃2026｜韓國女團QWER隊長洪智惠（Chodan）也是曼聯球迷。(IG@choda._.n)

世界盃2026｜Chodan身穿曼聯球衣。(IG@choda._.n)

世界盃2026｜女星球迷盤點5. Margot Robbie

憑電影《自殺特攻：超能暴隊》及《Barbie芭比》紅遍全球的Margot Robbie，平日喜歡觀看足球賽。身為澳洲人的她，既是澳洲國家隊的忠實粉絲，也是英超富咸足球隊（Fulham FC）的球迷，曾與老公Tom Ackerley一同觀看球賽。

世界盃2026｜Margot Robbie是澳洲國家隊的忠實粉絲。 (Getty Images)

世界盃2026｜女星球迷盤點6. Gigi Hadid

美國超模Gigi Hadid也是位足球迷，曾在2015年被捕捉到與好友Kendall Jenner一同現身球場，兩人身穿巴黎聖日耳門（PSG）球衣，觀看主隊賽事。

世界盃2026｜ Gigi Hadid也是位足球迷。 (Getty Images)