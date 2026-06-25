世界盃2026重點整理：在哪裡？夏蘭特率挪威入8強、必識型格球員
世界盃2026｜全民進入世界盃的熱潮！每四一度，這項足球界盛事即將上演，很多人都會與親朋密友相聚，一同觀看競賽，無時無刻圍繞足球話題。若想跟上熱潮，「01女生」整理今屆世界盃的重點賽事、焦點足球員及慶祝活動，助大家更深認識世界盃！
世界盃2026在哪裡舉行？
2026年世界盃為第23屆，由6月12日開始直至7月20日，並破例首次橫跨美國、加拿大及墨西哥三國舉辦。相較上一屆，今次增加16個參賽名額，由32隊擴至48隊，而球賽亦由64場增至104場，並新增32強淘汰賽。
世界盃2026｜BTS、Madonna打造「足球界超級碗」表演
今屆賽事開創不少先河，在FIFA世界盃決賽（7月19日）中，更將史上首次設立如超級碗（Super Bowl）的「中場表演秀」，由Coldplay主唱Chris Martin擔任策劃、非營利組織Global Citizen製作，得到韓國天團BTS（防彈少年團）、美國樂壇天后Madonna及拉丁天后Shakira鼎力支持，無償擔任壓軸舞台表演，並將為FIFA全球公民教育基金會募款。
世界盃2026｜48隊名單
在世界盃初賽中，48支國家隊分為12組（A組至L組），即每組4隊，各自於組內輪流比賽，最終每組首兩名，以及小組第三名中成績最佳的8支隊伍，將會擠身32強。
今屆世界盃可見不少生面口的國家隊，當中非洲國家佛得角、加勒比海南部國家庫拉索、約旦及烏茲別克首次入圍，南非亦首次通過外圍賽晉級，而在2002年獲得季軍的土耳其，也再度重返世界盃；奧地利、挪威及蘇格蘭更是在1998年後再次獲得參賽資格。可惜的是，前冠軍隊伍義大利早前在歐洲外圍附加賽中落敗，連續三屆無緣世界盃。
48支國家隊伍：
（A組）捷克、墨西哥、南非、南韓；
（B組）加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士；
（C組）巴西、海地、摩洛哥、蘇格蘭；
（D組）美國、巴拉圭、澳洲、土耳其；
（E組）德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾；
（F組）荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞；
（G組）比利時、埃及、伊朗、紐西蘭；
（H組）佛得角、沙地阿拉伯、西班牙、烏拉圭；
（I組）法國、挪威、塞內加爾、伊拉克；
（J組）阿爾及利亞、阿根廷、奧地利、約旦；
（K組）哥倫比亞、剛果民主共和國、葡萄牙、烏茲別克；
（L組）克羅地亞、英格蘭、加納、巴拿馬
世界盃2026｜賽程時間表
世界盃賽事主要在香港凌晨時分至中午前進行。現正進行8強賽事，摩洛哥、法國、挪威及英格蘭率先晉級。
由知名球星夏蘭特（Erling Haaland）負責進攻的挪威隊，在6日以2:1成績爆冷撃敗「森巴軍團」巴西。在90分鐘完場補時階段，巴西隊獲得12碼機會，由宣布即將退役的尼馬（Neymar），上演最後一舞。
而明日（7日）凌晨3時將會上映葡萄牙對陣西班牙，C朗及足球超新星耶馬將會上場一較高下。
暫時8強名單（持續更新）
（C組）摩洛哥
（I組）法國、挪威
（L組）英格蘭
最終16強名單
（A組）墨西哥
（B組）加拿大、瑞士
（C組）摩洛哥、巴西
（D組）巴拉圭、美國
（G組）比利時、埃及
（H組）西班牙
（I組）法國、挪威
（J組）阿根廷
（K組）葡萄牙、哥倫比亞
（L組）英格蘭
最終32強名單
（A組）南非、墨西哥
（B組）加拿大、波斯尼亞、瑞士
（C組）摩洛哥、巴西
（D組）巴拉圭、美國、澳洲
（E組）德國、厄瓜多爾、科特迪瓦
（F組）荷蘭、瑞典、日本
（G組）比利時、埃及
（H組）西班牙、佛得角
（I組）法國、塞內加爾、挪威
（J組）奧地利、阿爾及利亞、阿根廷
（K組）葡萄牙、剛果民主共和國、哥倫比亞
（L組）克羅地亞、英格蘭、加納
世界盃2026揭幕戰由主辦國之一墨西哥，迎戰首次通過外圍賽晉級的南非，兩隊於6月12日凌晨3點球場上交鋒，最終由墨西哥隊勝出。
初賽場次較多，焦點多數落在D組（美國、巴拉圭、澳洲、土耳其）及F組（荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞）的賽事，當中美國對戰土耳其的賽事（6月26日上午10時）中，戰況非常激烈，由土耳其以3：2取得勝利。此外，克羅地亞球員莫迪歷對決英格蘭隊長哈利簡尼（6月18日凌晨4時），也是備受注目的賽事，最後哈利簡尼柝開二度，以4：2勝出。
賽程時間表
小組賽：2026 年 6 月 12 日至 28 日凌晨 12 時至中午 12 時
32強淘汰賽：2026 年 6 月 29 日至 7 月 4 日凌晨 12 時至上午 11 時
16強淘汰賽：2026 年 7 月 5 日至 8 日凌晨 1 時至上午 8 時
半準決賽：2026 年 7 月 10 日至 12 日凌晨 3 時至上午 9 時
準決賽：2026 年 7 月 15 至 16 日凌晨 3 時
季軍戰：2026 年 7 月 19 日凌晨 5 時
冠軍戰：2026 年 7 月 20 日凌晨 3 時
世界盃2026｜Shakira、EJAE開幕禮獻唱
世界盃2026 於香港時間凌晨3時正式開鑼，墨西哥球賽開幕禮隨即展開，由哥倫比亞歌手 Shakira 與奈及利亞歌手 Burna Boy 帶來世界盃宣傳曲〈Dai Dai〉；憑歌曲〈GOLDEN〉紅遍全球的 EJAE，更以藍色掛頸繡花禮裙，襯搭波鞋，展現華麗氣場，並與意大利歌手 Andrea Bocelli 獻唱大會主題曲〈DNA〉。首場初賽賽事終由主辦國之一墨西哥，以 2:0 成績取得勝利。而美國球賽開幕禮，將於香港時間明早舉行，韓團 BLACKPINK 成員 LISA 有份演出。
世界盃2026｜BLACKPINK LISA為賽事預熱
不僅由三國舉行，世界盃應援曲〈GOALS〉亦集結三地歌手，包括韓團BLACKPINK泰籍成員LISA、巴西歌手Anitta及奈及利亞唱作人Rema，來為賽事獻聲預熱。歌曲製作由巴西兩人組Tropkillaz負責，巧妙融合流行曲、巴西放克、非洲節奏及電子音效，營造出極震撼的比賽氛圍。
世界盃2026｜歷屆冠軍國家
回顧過去賽事，上一屆由美斯率領的阿根廷奪冠，2018年、2014年及2010年則分別由法國、德國及西班牙取得。雖然巴西對上一次奪冠為2002年，不過陣容依然強大，並曾贏下5次冠軍，成為奪冠榜首，其次為德國及義大利，各自勝出4次冠軍。
世界盃2026｜重點球員一覽
1. 南韓 —— 孫興慜 Son Heung-min
孫興慜為南韓國寶級的球員，司職前鋒及邊鋒，現時效力洛杉磯FC，此前在熱刺球隊十年，穿起7號球衣，曾以23粒進球獲得英超金靴獎，去年更為球隊奪下歐霸盃冠軍。現年34歲的他，曾公開表示專注足球事業，在退役前不會考慮結婚。雖然曾傳出與金高銀和Jisoo的緋聞，但他都一概否認，只曾公開兩段戀情：Girl’s Day成員方珉雅和After School成員劉小英。
2. 巴西 —— 尼馬 Neymar
相信提及巴西球員都會想到尼馬，在19歲時贏得南美足球先生，翌年更取得連任。他曾效力巴塞隆納、巴黎聖日耳門（PSG）及沙烏地新月足球俱樂部，現時重返巴西傳統勁旅山度士足球俱樂部（Santos FC）。此外，他亦是個出名的「竉妹魔人」，由於長期在海外，他便將胞妹的樣子，大範圍地紋到右臂上，每當在球場上，都不難看見這個紋身。
3. 西班牙 —— 耶馬 Yamal
被譽為天才翼鋒的超新星，現年18歲的耶馬，以出色的突覆能力及傳球視野，成為西班牙不可或缺的進攻核心。他擁有甜美的笑容，吸引不少異性歡心，先後與百萬網紅、意大利模特兒和阿根廷歌手交往，不過戀情都很短暫。
4. 法國 —— 麥巴比 Mbappé
今次為麥巴比第三次參加世界盃，過去曾為國家多次入球，是極具實力的球員之一。他的戀情一直備受爭議，曾一度與法國跨性別模特兒Inès Rau交往；早前效力球隊皇家馬德里於積分榜落後時，他獲批養傷，卻被發現與西班牙演員女友Ester Exposito 高調度假，引起球迷不滿。
5. 挪威 —— 夏蘭特 Erling Haaland
體格健碩的夏蘭特，承襲足球員父親及七項全能運動員母親的才能，小時候已有超好的運動神經。他現時效力曼城，短時間成為英超史上最快達成100球進球的球員。此外，他亦是位難得有個人應援曲〈夏蘭特之歌〉的球員，由當時效力多特蒙德的球迷，將當地80年代歌曲《Moskau》改編歌詞，現時更設有英語版本。
世界盃2026｜夏蘭特帶領挪威創下隊史最佳戰績！父親也曾是國家隊
6. 阿根廷 —— 美斯 Lionel Messi
上一屆奪得世界盃金球獎的美斯，現時效力國際邁亞密足球會，並擔任球隊隊長與全球大使。他亦擁有一個幸福的家庭，年幼時對妻子安東尼娜一見鍾情，其後更寫情書示愛，「有一天，我們會訂婚。」雖然遭對方拒絕，他仍一直保持關心和聯繫，最後成為獲得對方歡心。
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7. 葡萄牙 —— C朗拿度 Cristiano Ronaldo
現時效力烏沙地阿拉伯利雅德足球隊艾納斯的C朗拿度，今屆或是最後一舞。現年41歲的他，曾效力曼聯和皇家馬德里，2008年更囊括金球獎、國際足總世界足球先生、歐洲金靴獎，實力不可了得。曾被稱為愛情浪子的他，在2017年遇上妻子Georgina後修心養性，兩人相愛多年，去年更宣布訂婚。
世界盃2026｜C朗拿度遇她後修心養性 馴服浪子絕招：把他當孩子寵
8. 英格蘭 —— 哈利簡尼 Harry Kane
英格蘭隊長哈利簡尼現時效力拜仁慕尼黑球會，被譽為「足壇最佳前鋒」之一，感情方面亦是絕世顧家男，不蒲不酒，與青梅竹馬兼老婆Katie Goodland長年恩愛，簡直羨煞旁人。
世界盃2026｜碧咸間接牽紅線 哈利簡尼絕世顧家男、專一不蒲不酒
世界盃2026｜「墨西哥Sam哥」奧祖亞吻別世界盃
主辦國之一墨西哥隊以小組首名躋身32強。在周三（24日）對戰捷克期間，40歲奧祖亞（Guillermo Ochoa）入場頂替門將蘭基爾，全場引起一片歡呼和掌聲。這位六朝世界盃元老，相信港人都不陌生，因相貌與藝人吳鎮宇相似，故又被稱「墨西哥Sam哥」。
世界盃2026｜「墨西哥Sam哥」低谷遇一生摯愛 氹老婆女兒甜到漏
世界盃2026｜盤點中場型男球員
由於賽事長達90分鐘，難免中途會些許分心，注意比賽外的情況。特別是經常傳球的中場球員，不僅大展球技，竟然長相也較其他位置出眾，在球場上相當亮眼。以下盤點當中數個隊伍的帥氣中場球員。
世界盃2026｜帥哥都不愛做前鋒？盤點貝治華、加維等中場型男球員
世界盃2026｜球星「大嫂團」身材保養法
世界盃2026進行得如火如荼，另一邊廂球員們的太太亦是焦點之一。相較外貌，外國人較注重體形和曲線，因此日常不時都會運動，並節制飲食，以保持健康的身材。以下盤點4位美貌與身材兼備的「大嫂團」成員，包括美斯妻子Antonela和C朗未婚妻Georgina，到底她們平日是如何保養身材呢？
世界盃2026｜美斯、C朗、尼馬等「大嫂團」公開4招身材保養法
世界盃2026｜這些女星都是女球迷！
世界盃2026進行得如火如荼，除了賽事場外同樣矚目，更有不少女球迷到場打氣。足球賽不只是男生專屬，很多女星也會通宵捱夜觀看，以下盤點部分女星球迷，原來連全智賢也是夏蘭特的粉絲！
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G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE從珠寶延伸至全球體育盛事，與韓國足協及運動時尚品牌NIKE合作，為世界盃打造全新聯名系列。採用標誌花卉圖案，加入紅藍漸變色調的花瓣，以及NIKE標誌，展現出時尚型格的生活態度。
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Jacquemus亦聯合法國足球總會（FFF）及NIKE，推出全新膠囊系列「Les Bleus by Jacquemus」。靈感源自創辦人的童年記憶及90年代Nike復古外套，將復古氛圍轉化為極簡幾何比例與法式優雅。
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藉著世界盃釋出「Levi’s®國家隊聯乘企劃」，將球迷睇波文化融入Blokecore時尚，讓大家能夠在睇波的同時，打造個人穿搭風格。聯乘陣容包括美國、英格蘭及法國國家隊，單品包括洗水牛仔褸、478寬鬆短褲、復古Ringer Tee及頭巾等，不容錯過。
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迎接世界盃盛事，本港亦有不少地區和商場舉辦慶祝盛事，包括尖沙咀 K11 Art Mall的「adidas Originals 期間限定店」、旺角THE FOREST的「FIFA世界盃期間限定主題店」及中環街市的「奇跡二人足球挑戰賽」等，不容錯過！
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