世界盃2026重點整理：在哪裡？夏蘭特率挪威入8強、必識型格球員

世界盃2026｜全民進入世界盃的熱潮！每四一度，這項足球界盛事即將上演，很多人都會與親朋密友相聚，一同觀看競賽，無時無刻圍繞足球話題。若想跟上熱潮，「01女生」整理今屆世界盃的重點賽事、焦點足球員及慶祝活動，助大家更深認識世界盃！



世界盃2026在哪裡舉行？

2026年世界盃為第23屆，由6月12日開始直至7月20日，並破例首次橫跨美國、加拿大及墨西哥三國舉辦。相較上一屆，今次增加16個參賽名額，由32隊擴至48隊，而球賽亦由64場增至104場，並新增32強淘汰賽。

世界盃2026｜美國華盛頓州西雅圖Lumen Field為其中一個比賽場地。(Getty Images)

世界盃2026｜BTS、Madonna打造「足球界超級碗」表演

今屆賽事開創不少先河，在FIFA世界盃決賽（7月19日）中，更將史上首次設立如超級碗（Super Bowl）的「中場表演秀」，由Coldplay主唱Chris Martin擔任策劃、非營利組織Global Citizen製作，得到韓國天團BTS（防彈少年團）、美國樂壇天后Madonna及拉丁天后Shakira鼎力支持，無償擔任壓軸舞台表演，並將為FIFA全球公民教育基金會募款。

世界盃2026｜BTS將在FIFA世界盃決賽的「中場表演秀」中壓軸演出。(IG@bts.bighitofficial)

世界盃2026｜48隊名單

在世界盃初賽中，48支國家隊分為12組（A組至L組），即每組4隊，各自於組內輪流比賽，最終每組首兩名，以及小組第三名中成績最佳的8支隊伍，將會擠身32強。

今屆世界盃可見不少生面口的國家隊，當中非洲國家佛得角、加勒比海南部國家庫拉索、約旦及烏茲別克首次入圍，南非亦首次通過外圍賽晉級，而在2002年獲得季軍的土耳其，也再度重返世界盃；奧地利、挪威及蘇格蘭更是在1998年後再次獲得參賽資格。可惜的是，前冠軍隊伍義大利早前在歐洲外圍附加賽中落敗，連續三屆無緣世界盃。

48支國家隊伍：

（A組）捷克、墨西哥、南非、南韓；

（B組）加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士；

（C組）巴西、海地、摩洛哥、蘇格蘭；

（D組）美國、巴拉圭、澳洲、土耳其；

（E組）德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾；

（F組）荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞；

（G組）比利時、埃及、伊朗、紐西蘭；

（H組）佛得角、沙地阿拉伯、西班牙、烏拉圭；

（I組）法國、挪威、塞內加爾、伊拉克；

（J組）阿爾及利亞、阿根廷、奧地利、約旦；

（K組）哥倫比亞、剛果民主共和國、葡萄牙、烏茲別克；

（L組）克羅地亞、英格蘭、加納、巴拿馬



世界盃2026｜在2002年獲得季軍的土耳其，也再度重返世界盃。(Getty Images)

世界盃2026｜賽程時間表

世界盃賽事主要在香港凌晨時分至中午前進行。現正進行8強賽事，摩洛哥、法國、挪威及英格蘭率先晉級。

由知名球星夏蘭特（Erling Haaland）負責進攻的挪威隊，在6日以2:1成績爆冷撃敗「森巴軍團」巴西。在90分鐘完場補時階段，巴西隊獲得12碼機會，由宣布即將退役的尼馬（Neymar），上演最後一舞。

而明日（7日）凌晨3時將會上映葡萄牙對陣西班牙，C朗及足球超新星耶馬將會上場一較高下。

世界盃2026｜挪威隊以2:1成績撃敗「森巴軍團」巴西隊。(Getty Images）

世界盃2026｜尼馬最後一舞。(Getty Images）

暫時8強名單（持續更新）

（C組）摩洛哥

（I組）法國、挪威

（L組）英格蘭



最終16強名單

（A組）墨西哥

（B組）加拿大、瑞士

（C組）摩洛哥、巴西

（D組）巴拉圭、美國

（G組）比利時、埃及

（H組）西班牙

（I組）法國、挪威

（J組）阿根廷

（K組）葡萄牙、哥倫比亞

（L組）英格蘭



最終32強名單

（A組）南非、墨西哥

（B組）加拿大、波斯尼亞、瑞士

（C組）摩洛哥、巴西

（D組）巴拉圭、美國、澳洲

（E組）德國、厄瓜多爾、科特迪瓦

（F組）荷蘭、瑞典、日本

（G組）比利時、埃及

（H組）西班牙、佛得角

（I組）法國、塞內加爾、挪威

（J組）奧地利、阿爾及利亞、阿根廷

（K組）葡萄牙、剛果民主共和國、哥倫比亞

（L組）克羅地亞、英格蘭、加納



世界盃2026揭幕戰由主辦國之一墨西哥，迎戰首次通過外圍賽晉級的南非，兩隊於6月12日凌晨3點球場上交鋒，最終由墨西哥隊勝出。

初賽場次較多，焦點多數落在D組（美國、巴拉圭、澳洲、土耳其）及F組（荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞）的賽事，當中美國對戰土耳其的賽事（6月26日上午10時）中，戰況非常激烈，由土耳其以3：2取得勝利。此外，克羅地亞球員莫迪歷對決英格蘭隊長哈利簡尼（6月18日凌晨4時），也是備受注目的賽事，最後哈利簡尼柝開二度，以4：2勝出。

賽程時間表

小組賽：2026 年 6 月 12 日至 28 日凌晨 12 時至中午 12 時

32強淘汰賽：2026 年 6 月 29 日至 7 月 4 日凌晨 12 時至上午 11 時

16強淘汰賽：2026 年 7 月 5 日至 8 日凌晨 1 時至上午 8 時

半準決賽：2026 年 7 月 10 日至 12 日凌晨 3 時至上午 9 時

準決賽：2026 年 7 月 15 至 16 日凌晨 3 時

季軍戰：2026 年 7 月 19 日凌晨 5 時

冠軍戰：2026 年 7 月 20 日凌晨 3 時



世界盃2026｜賽程時間表 (Getty Images)

世界盃2026｜Shakira、EJAE開幕禮獻唱

世界盃2026 於香港時間凌晨3時正式開鑼，墨西哥球賽開幕禮隨即展開，由哥倫比亞歌手 Shakira 與奈及利亞歌手 Burna Boy 帶來世界盃宣傳曲〈Dai Dai〉；憑歌曲〈GOLDEN〉紅遍全球的 EJAE，更以藍色掛頸繡花禮裙，襯搭波鞋，展現華麗氣場，並與意大利歌手 Andrea Bocelli 獻唱大會主題曲〈DNA〉。首場初賽賽事終由主辦國之一墨西哥，以 2:0 成績取得勝利。而美國球賽開幕禮，將於香港時間明早舉行，韓團 BLACKPINK 成員 LISA 有份演出。

世界盃2026｜BLACKPINK LISA為賽事預熱

不僅由三國舉行，世界盃應援曲〈GOALS〉亦集結三地歌手，包括韓團BLACKPINK泰籍成員LISA、巴西歌手Anitta及奈及利亞唱作人Rema，來為賽事獻聲預熱。歌曲製作由巴西兩人組Tropkillaz負責，巧妙融合流行曲、巴西放克、非洲節奏及電子音效，營造出極震撼的比賽氛圍。

世界盃2026｜BLACKPINK LISA為賽事預熱 (Getty Images)

世界盃2026｜歷屆冠軍國家

回顧過去賽事，上一屆由美斯率領的阿根廷奪冠，2018年、2014年及2010年則分別由法國、德國及西班牙取得。雖然巴西對上一次奪冠為2002年，不過陣容依然強大，並曾贏下5次冠軍，成為奪冠榜首，其次為德國及義大利，各自勝出4次冠軍。

世界盃2026｜巴西曾贏下5次冠軍。(Getty Images)

世界盃2026｜重點球員一覽

1. 南韓 —— 孫興慜 Son Heung-min

孫興慜為南韓國寶級的球員，司職前鋒及邊鋒，現時效力洛杉磯FC，此前在熱刺球隊十年，穿起7號球衣，曾以23粒進球獲得英超金靴獎，去年更為球隊奪下歐霸盃冠軍。現年34歲的他，曾公開表示專注足球事業，在退役前不會考慮結婚。雖然曾傳出與金高銀和Jisoo的緋聞，但他都一概否認，只曾公開兩段戀情：Girl’s Day成員方珉雅和After School成員劉小英。

世界盃2026｜南韓 —— 孫興慜 (Getty Images)

2. 巴西 —— 尼馬 Neymar

相信提及巴西球員都會想到尼馬，在19歲時贏得南美足球先生，翌年更取得連任。他曾效力巴塞隆納、巴黎聖日耳門（PSG）及沙烏地新月足球俱樂部，現時重返巴西傳統勁旅山度士足球俱樂部（Santos FC）。此外，他亦是個出名的「竉妹魔人」，由於長期在海外，他便將胞妹的樣子，大範圍地紋到右臂上，每當在球場上，都不難看見這個紋身。

世界盃2026｜巴西 —— 尼馬 (Getty Images)

3. 西班牙 —— 耶馬 Yamal

被譽為天才翼鋒的超新星，現年18歲的耶馬，以出色的突覆能力及傳球視野，成為西班牙不可或缺的進攻核心。他擁有甜美的笑容，吸引不少異性歡心，先後與百萬網紅、意大利模特兒和阿根廷歌手交往，不過戀情都很短暫。

世界盃2026｜西班牙 —— 耶馬 (Getty Images)

4. 法國 —— 麥巴比 Mbappé

今次為麥巴比第三次參加世界盃，過去曾為國家多次入球，是極具實力的球員之一。他的戀情一直備受爭議，曾一度與法國跨性別模特兒Inès Rau交往；早前效力球隊皇家馬德里於積分榜落後時，他獲批養傷，卻被發現與西班牙演員女友Ester Exposito 高調度假，引起球迷不滿。

世界盃2026｜法國 —— 麥巴比 (Getty Images)

5. 挪威 —— 夏蘭特 Erling Haaland

體格健碩的夏蘭特，承襲足球員父親及七項全能運動員母親的才能，小時候已有超好的運動神經。他現時效力曼城，短時間成為英超史上最快達成100球進球的球員。此外，他亦是位難得有個人應援曲〈夏蘭特之歌〉的球員，由當時效力多特蒙德的球迷，將當地80年代歌曲《Moskau》改編歌詞，現時更設有英語版本。

世界盃2026｜夏蘭特帶領挪威創下隊史最佳戰績！父親也曾是國家隊

世界盃2026｜挪威 —— 夏蘭特 (Getty Images)

6. 阿根廷 —— 美斯 Lionel Messi

上一屆奪得世界盃金球獎的美斯，現時效力國際邁亞密足球會，並擔任球隊隊長與全球大使。他亦擁有一個幸福的家庭，年幼時對妻子安東尼娜一見鍾情，其後更寫情書示愛，「有一天，我們會訂婚。」雖然遭對方拒絕，他仍一直保持關心和聯繫，最後成為獲得對方歡心。

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世界盃2026｜根廷 —— 美斯 (Getty Images)

7. 葡萄牙 —— C朗拿度 Cristiano Ronaldo

現時效力烏沙地阿拉伯利雅德足球隊艾納斯的C朗拿度，今屆或是最後一舞。現年41歲的他，曾效力曼聯和皇家馬德里，2008年更囊括金球獎、國際足總世界足球先生、歐洲金靴獎，實力不可了得。曾被稱為愛情浪子的他，在2017年遇上妻子Georgina後修心養性，兩人相愛多年，去年更宣布訂婚。

世界盃2026｜C朗拿度遇她後修心養性 馴服浪子絕招：把他當孩子寵

世界盃2026｜葡萄牙 —— C朗拿度 (Getty Images)

8. 英格蘭 —— 哈利簡尼 Harry Kane

英格蘭隊長哈利簡尼現時效力拜仁慕尼黑球會，被譽為「足壇最佳前鋒」之一，感情方面亦是絕世顧家男，不蒲不酒，與青梅竹馬兼老婆Katie Goodland長年恩愛，簡直羨煞旁人。

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世界盃2026｜英格蘭 —— 哈利簡尼 (Getty Images)

世界盃2026｜「墨西哥Sam哥」奧祖亞吻別世界盃

主辦國之一墨西哥隊以小組首名躋身32強。在周三（24日）對戰捷克期間，40歲奧祖亞（Guillermo Ochoa）入場頂替門將蘭基爾，全場引起一片歡呼和掌聲。這位六朝世界盃元老，相信港人都不陌生，因相貌與藝人吳鎮宇相似，故又被稱「墨西哥Sam哥」。

世界盃2026｜「墨西哥Sam哥」低谷遇一生摯愛 氹老婆女兒甜到漏

世界盃2026｜盤點中場型男球員

由於賽事長達90分鐘，難免中途會些許分心，注意比賽外的情況。特別是經常傳球的中場球員，不僅大展球技，竟然長相也較其他位置出眾，在球場上相當亮眼。以下盤點當中數個隊伍的帥氣中場球員。

世界盃2026｜帥哥都不愛做前鋒？盤點貝治華、加維等中場型男球員

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世界盃2026｜球星「大嫂團」身材保養法

世界盃2026進行得如火如荼，另一邊廂球員們的太太亦是焦點之一。相較外貌，外國人較注重體形和曲線，因此日常不時都會運動，並節制飲食，以保持健康的身材。以下盤點4位美貌與身材兼備的「大嫂團」成員，包括美斯妻子Antonela和C朗未婚妻Georgina，到底她們平日是如何保養身材呢？

世界盃2026｜美斯、C朗、尼馬等「大嫂團」公開4招身材保養法

世界盃2026｜這些女星都是女球迷！

世界盃2026進行得如火如荼，除了賽事場外同樣矚目，更有不少女球迷到場打氣。足球賽不只是男生專屬，很多女星也會通宵捱夜觀看，以下盤點部分女星球迷，原來連全智賢也是夏蘭特的粉絲！

世界盃2026｜全智賢也是夏蘭特粉絲？盤點女星球迷：夏榮最愛般奴

世界盃2026｜相關時尚熱話：G-DRAGON 攜手打造世界盃系列

G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE從珠寶延伸至全球體育盛事，與韓國足協及運動時尚品牌NIKE合作，為世界盃打造全新聯名系列。採用標誌花卉圖案，加入紅藍漸變色調的花瓣，以及NIKE標誌，展現出時尚型格的生活態度。

世界盃2026｜相關時尚熱話：G-DRAGON 攜手打造世界盃系列 (IG@xxxibgdrgn)

世界盃2026｜相關時尚熱話：Jacquemus 為世界盃推出膠囊系列

Jacquemus亦聯合法國足球總會（FFF）及NIKE，推出全新膠囊系列「Les Bleus by Jacquemus」。靈感源自創辦人的童年記憶及90年代Nike復古外套，將復古氛圍轉化為極簡幾何比例與法式優雅。

世界盃2026｜相關時尚熱話：Jacquemus 為世界盃推出膠囊系列 (NIKE)

世界盃2026｜相關時尚熱話：Balenciaga 足球成衣系列

適逢世界盃，Balenciaga從球衣取靈感，結合標誌性剪裁，以及顯眼的標誌圖案，掀起運動時尚的熱潮。

世界盃2026｜相關時尚熱話：Balenciaga 足球成衣系列 (Balenciaga)

世界盃2026｜相關時尚熱話：Levi’s 美國、英格蘭及法國系列

藉著世界盃釋出「Levi’s®國家隊聯乘企劃」，將球迷睇波文化融入Blokecore時尚，讓大家能夠在睇波的同時，打造個人穿搭風格。聯乘陣容包括美國、英格蘭及法國國家隊，單品包括洗水牛仔褸、478寬鬆短褲、復古Ringer Tee及頭巾等，不容錯過。

世界盃2026｜相關時尚熱話：Levi’s 美國、英格蘭及法國系列 (Levi’s提供)

世界盃2026｜相關本地活動

迎接世界盃盛事，本港亦有不少地區和商場舉辦慶祝盛事，包括尖沙咀 K11 Art Mall的「adidas Originals 期間限定店」、旺角THE FOREST的「FIFA世界盃期間限定主題店」及中環街市的「奇跡二人足球挑戰賽」等，不容錯過！

6月好去處｜消暑打卡精選活動：韓國JUMP表演、世界盃預熱主題店