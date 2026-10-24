楊謹華職場穿搭｜拆解7套OL造型絕佳範本　顯瘦減齡美出新高度

早前因台劇《看看你有多愛我》於Netflix上線，楊謹華再次成為戲迷們的話題人物。從《華燈初上》的蘇媽媽、《影后》的周凡到如今新劇裡的陳怡安，步入48歲的楊謹華著實演活了台灣女生在社會打滾、職場奮鬥的某一些面向，但除了劇中的精湛演技，這位影后螢幕外的造型更是OL穿搭的絕佳範本，尤其是她總能把看似日常的單品，穿出高級質感，甚至達到顯瘦修身的效果。



本篇，我特別整理了楊謹華7招「OL穿搭」公式，要給大家滿滿的職場穿搭靈感！

楊謹華7個OL穿搭公式解析一次看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

楊謹華7大職場穿搭美出新高度（IG@cheryllovel0ve；01製圖）

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1. 中山領白襯衫+黑色套裝+黑色長襪+尖頭跟鞋

經典的「黑白配」永遠是職場不敗的打卡戰袍，但如何穿得不流於死板？楊謹華這套示範了滿滿的高級細節。她以中山領白襯衫作為內搭，相較於傳統翻領更顯俐落乾淨，還能修飾脖頸線條，讓她的天鵝頸自然露出；搭配結構感強烈的黑色西裝外套與過膝西裝裙，塑造出極具專業感的女性氣場。

而如果要說這套OL穿搭最吸引我們目光的部分，那絕對非楊謹華的鞋襪造型莫屬，其選用黑色長襪延伸至亮面尖頭跟鞋，不僅在視覺上極致收斂腿部線條、打造逆天長腿效果，尖頭鞋的亮面材質更瞬間點亮沉穩的黑白基調，再提上一隻線條俐落的方形手提包，散發出成熟幹練又細緻的職場魅力。

2. 緞面白襯衫+寬褲+金框雷朋式眼鏡

對於熟齡OL來說，服裝的「材質」往往是決定氣場的關鍵。同樣是白色襯衫，楊謹華這身白色系的緞面套裝，利用布料特有的自然光澤感，宛如自帶柔光濾鏡般，瞬間為肌膚達到提亮、顯白的視覺效果。

高領襯衫顯得高雅大方，而下身搭配的緞面大寬褲加入開岔設計，隨步伐隱約露出腿部線條，不僅能巧妙遮掩下半身的小贅肉，更大幅降低了高領可能帶來的束縛感。最後戴上一副復古金框雷朋式眼鏡，並手拿一抹鮮豔的紅色皮革包，巧妙打破白色的單調，注入隨性又時髦的英倫「智性」風采。

3. 白襯衫+紅領巾+直筒牛仔褲+小白鞋

想把白襯衫穿得輕鬆卻不失專業度？這套「公司聚餐」模板請務必直接複製！看似基礎的白色襯衫配牛仔褲，楊謹華加入了極具點睛效果的「紅色領巾」，紅白撞色不僅讓氣色看起來紅潤有神、超級減齡，更能將視覺焦點上移，達到絕佳的提振效果。

下半身挑選直筒的丹寧牛仔褲，繫上黑色皮帶明確標示出腰線，輕鬆修飾臀腿曲線；再踩上一雙百搭的小白鞋，整體造型既有法式優雅的慵懶，又散發出輕盈活力的職場幹練感。

4. 直條紋中山領襯衫+丹寧西裝+寬褲+串珠長項鍊

同樣是丹寧牛仔褲，這套造型楊謹華則穿出了幹練的知性藝文感。她挑選墊肩丹寧西裝外套與同色系丹寧寬褲，利用硬挺的丹寧布料精準修飾身形線條，隱藏手臂與大腿贅肉。內搭直條紋中山領襯衫，不只透過視覺上的縱向印花讓上半身顯得更加纖細，延伸的線條更能修飾臉型，並讓脖頸輪廓更明顯。

除了服裝版型和色系，這套造型最大的亮點還有服裝上的配飾！麻繩腰帶勾勒出腰身比例，疊搭的串珠長項鍊則破除了丹寧的硬朗，為整體注入濃厚的藝術氣息與層次感，非常適合從事創意、設計或文創產業的職場女性。

5. 藍襯衫+同款領巾+灰色長裙+皮革肩背包

想要為整體造型注入清爽的精氣神，除了「丹寧」，同為藍色的棉麻單品也是不二之選，如過去我們曾提過的「藍襯衫」就是其一。楊謹華這套以合身的藍襯衫為主軸，不只利用它獨特的色調修飾膚色，達成顯白的效果，同色系領巾的加入，更巧妙在胸前畫出了V型線條，讓原本普通的襯衫瞬間變得很有設計感且有女人味。

而為呼應這樣雅致的上身造型，她下半身搭配深灰色直筒長裙，俐落的垂直線條完美包覆臀腿，達到立竿見影的顯瘦修身效果；手上輕揹一隻黑色皮革肩背包，拿捏好慵懶與正式之間的平衡，盡顯低調卻難以忽視的高級質感。

6. 丹寧襯衫+褐色A字短裙+黑色高筒靴

延續藍色單品的OL穿搭，這套造型楊謹華則以率性的長袖丹寧襯衫，搭配了褐色短裙。沒錯，對於許多上班族來說「短裙」可能是一大罩門，但其實只要挑對單品，它反而是絕佳的減齡神器！自帶少女氣息的這種A字短裙，不只可以完美遮蓋大家最在意的蜜大腿，打造出絕佳的腰臀比例，更能保有時髦幹練的俐落度，完全就是台灣炎熱夏天時辦公室穿搭的「造型感」法寶。

而這邊有一個組合我們也想幫大家筆記，那就是黑色皮革高筒靴，它不僅能收窄小腿線條，更能銜接短裙露出的腿部肌膚，創造出無懈可擊的長腿視覺，延續青春氣息的自信魅力！

7. 削肩洋裝+綁帶裝飾穆勒鞋+褐色方形肩背包

除了一系列比較沉穩、簡練的辦公室OL穿搭，楊謹華也不乏參加晚宴、會議、典禮時的造型，像這套黑色裙裝就完美展現正式場合不失態度又極具個性的穿搭。極簡的黑色背心洋裝，透過削肩剪裁將視覺向內收縮，巧妙修飾肩膀線條與副乳，展現纖細修長的上半身；順垂而下的黑色布料更是極致顯瘦，完美隱藏身形瑕疵。

腳上搭配設計感十足的黑色綁帶裝飾穆勒鞋，既保有穿脫方便的隨性，又具備時尚細節；最後隨意揹上一隻質感褐色方形肩背包，為全黑造型注入沉穩大地色調，三秒鐘就能打造出俐落、從容又充滿現代感的高級OL造型，完全就是懶人時髦精的典範！

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關於48歲楊謹華OL穿搭問與答

Q1：40歲以上女性挑選襯衫時，怎麼穿才能顯瘦又修飾脖子線條？ A1：建議優先選擇中山領、立領或微開V領設計，比起傳統翻領更能拉長頸部比例，也能修飾臉型。材質方面可挑選具有垂墜感的棉混紡、天絲或緞面布料，避免過於硬挺或厚重的面料，才能兼顧舒適與修身效果。若是台灣夏季通勤，可選擇透氣抗皺材質，搭配簡約項鍊或絲巾，更能提升整體精緻度。 Q2：小個子或梨形身材適合文中的OL穿搭公式嗎？如何調整比例？ A2：適合，但建議依身形微調版型。小個子可選擇九分寬褲、高腰A字裙或及膝裙長，搭配尖頭鞋延伸腿部線條；梨形身材則可利用墊肩西裝、直條紋襯衫與A字裙平衡上下身比例，避免過於貼身的窄裙。整體配色以同色系或深淺漸層搭配，更能營造修長視覺。 Q3：白襯衫、緞面襯衫和丹寧襯衫該怎麼清潔保養，才能延長穿著壽命？ A3：白襯衫建議與深色衣物分開洗滌，避免染色；緞面與絲質襯衫最好使用洗衣袋並選擇柔洗模式，或送專業乾洗，以維持光澤與垂墜感；丹寧襯衫則不必頻繁清洗，可翻面冷水洗滌、自然陰乾，減少褪色。台灣氣候潮濕，收納前務必完全晾乾，並放入除濕劑避免發霉。 Q4：職場穿搭一定要搭配高跟鞋嗎？有哪些更適合長時間通勤的替代選擇？ A4：不一定。若需要長時間步行、搭乘捷運或站立工作，可優先選擇低跟尖頭鞋、穆勒鞋、樂福鞋或俐落的小白鞋，只要鞋型線條簡潔、配色低調，同樣能維持專業感。建議鞋跟高度控制在3至5公分，兼顧美觀與舒適度，也較符合台灣上班族日常通勤需求。 Q5：想打造楊謹華這種成熟又減齡的OL風格，最值得投資哪些基本單品？ A5：建議先建立經典膠囊衣櫥，包括一件剪裁合身的白襯衫、一件深色西裝外套、一條高腰寬褲或直筒裙、一雙尖頭鞋，以及一隻結構感皮革包。再透過絲巾、金框眼鏡、腰帶或長項鍊等配件提升造型層次，就能以有限單品搭配出多種職場造型，兼顧實穿性與高級感。

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