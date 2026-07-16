鄭秀文答謝會造型：小眾Freja、 Caroline Hú搭高級珠寶顯華麗

鄭秀文於上周五（10日）舉辦一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站 — 香港啟德主場館》之答謝會，以歌會友。不僅歌聲細膩，鄭秀文亦以不同的華麗造型，來豐富視覺效果。若然覺得意猶未盡，不妨回顧她三天裡的穿搭，不知大家最喜歡她哪套衣服呢？



鄭秀文答謝會造型1. 艷紅吊帶上衣 & Tiffany & Co.珠寶

在出場時，鄭秀文以鮮艷奪目的酒紅色吊帶上衣示人，配搭鬆身閃石mom jeans及型格紅色長靴，展現出隨性的街頭風格，而背後的蝴蝶結亦相當可愛和俏皮。她亦特別配搭紅色咪高峰，來平衡造型色調，展現一致和諧感覺，加上Tiffany & Co. HardWear系列黑色鑽石頸鏈及Sixteen Stone鑽石耳環的點綴，在舞台光的照射下顯得格外耀眼。

鄭秀文答謝會造型1. 艷紅吊帶上衣 & Tiffany & Co.珠寶 (Tiffany & Co.)

鄭秀文答謝會造型2. Freja Atelier & Tiffany & Co.珠寶

鄭秀文答謝會中的一套優雅荷葉邊禮裙，來自Jenny Lei創辦的女性高端服飾品牌Freja。採用多重挺身和垂墜的荷葉邊，展現出自然柔美的曲線，加上Sammi的金髮助攻，猶似女神般散發知性美。再配搭Tiffany & Co. HardWear系列金色頸鏈，以締造華麗氛圍。

鄭秀文答謝會造型2. Freja Atelier & Tiffany & Co.珠寶 (IG@sammi_chengsauman)

鄭秀文答謝會造型3. Caroline Hú & Boucheron珠寶

在周六的舞台上，鄭秀文穿上由Caroline Hú打造的蝴蝶結白色禮裙，演唱新歌〈隕石與地球〉及其他經典情歌。禮裙以華麗的宮廷風格輪廓，締造優美活力，同時襯搭Boucheron Plume de Paon系列玫瑰金密鑲鑽石吊墜耳環，散發古典魅力，而手上的鑽石戒指，不僅顯得矚目，而且為造型打造一致感。

鄭秀文答謝會造型3. Caroline Hú & Boucheron珠寶 (Boucheron)

鄭秀文答謝會造型3. Caroline Hú & Boucheron珠寶 (Boucheron)

鄭秀文答謝會造型4. 小背心運動風

熱愛運動的鄭秀文，也有將運動元素帶到答謝會中。她以白色背心搭紅色綁帶，配搭紅色珠片長褲，與她手臂上的紋身，形成和諧一致的感覺。她亦在頸上掛上貼滿閃石的耳機，締造型格的復古魅力。

鄭秀文答謝會造型4. 小背心運動風 (大會提供)

鄭秀文答謝會造型5. Tomas Chan披肩&熱褲

在答謝會的尾段，鄭秀文選擇造型師Tomas Chan的服飾，以白背心搭牛仔熱褲，加上紅色高跟長靴，看來型格性感十足。而披肩更採用墊肩設計，綴以寶石展現巴洛克時期的華麗貴族感，而背後拖尾部分就如彩色畫布，展現出歡樂感覺。配襯Bvlgari珠寶盡顯華麗動感。

鄭秀文答謝會造型5. Tomas Chan披肩&熱褲 (大會提供)

鄭秀文答謝會造型6. Freja Atelier禮裙

在嘉賓環節中，鄭秀文穿上Freja禮裙，在挺身的金屬支架上加上半透的輕紗，締造出夢幻優雅的氛圍。