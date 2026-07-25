金特務｜孫娜恩15套私服穿搭示範　用基礎單品寬褲、襯衫搭出風格

最近超夯的漫改新韓劇《金特務：本色回歸》，自開播後收視一路飆升到冠軍，不只憑著緊湊劇情成功掀起追劇熱潮，劇中飾演主要角色的「孫娜恩」，也再度成為討論焦點、人氣再翻紅。



《金特務：本色回歸》帶紅孫娜恩！私服穿搭時髦到想直接複製

相較於《金特務：本色回歸》戲裡幹練俐落的形象，私底下的孫娜恩，其實更懂得用穿搭展現反差魅力，從極簡都會風、休閒街頭感，到女孩味十足的甜酷造型，每一套都像是一本行走的穿搭範本。不得不說，孫娜恩的私服真的很有型，不靠浮誇單品取勝，而是憑藉對比例、配色與細節的掌握，穿出毫不費力的時髦感。以下，就整理她最值得參考的15套私著造型，想提升日常穿搭質感，不妨直接照著穿。

孫娜恩最值得參考的15套私服造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

孫娜恩15套私服穿搭示範（01製圖；IG@marcellasne_）

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造型1：短版背心＋工裝褲，用層次感穿出個性

孫娜恩的這套穿搭，簡直完美詮釋了「毫不費力的時尚感」！她選用簡單的墨綠色短版背心，大方展現腰部線條，下身搭配率性的同色系工裝褲，呈現出滿滿的街頭潮流感。那個看似隨性抓起的腋下包和太陽眼鏡，正是點亮整體造型的關鍵，讓原本看似平凡的穿搭瞬間充滿型格。

我們可以模仿孫娜恩的「短版上衣＋高腰褲」公式，這能有效拉長腿部比例。若擔心單調，不妨選擇有設計感的工裝褲，並善用太陽眼鏡、項鍊等配件，就能輕鬆穿出與眾不同的率性風格。

造型2：緊身上衣＋寬鬆運動褲，舒適與個性的完美平衡

在LA街頭捕捉到的這身裝扮，孫娜恩完美示範了休閒混搭的高級感。以緊身的黑色長袖上衣，搭配淺灰色寬鬆運動褲，打造出「上緊、下鬆」的經典穿搭公式。點睛之筆在於，迷彩棒球帽、腋下包與皮帶的選擇，這些風格各異的單品，碰撞出獨特的街頭潮流感，讓人感受到她自在隨性的時尚態度。

試著打破常規吧！將看起來像居家服的運動褲，混搭緊身上衣或短版上衣。並善用帽子、皮帶...等中性單品，就能在確保舒適度的同時，輕鬆穿出像娜恩一樣帥氣、個性的街頭Look。

造型3：針織條紋＋高腰傘裙，穿出優雅法式風情

孫娜恩這身裝扮，簡直是法式優雅的教科書！她聰明地選用經典不敗的黑白條紋背心，下身則搭配能展現完美身形的高腰傘裙，瞬間提升整體造型的復古氣質與度假氛圍，真的太懂穿了！條紋、瑪莉珍鞋都是打造法式風情的必備單品。一般人可以選擇合身的條紋上衣，搭配牛仔裙或傘裙。關鍵在於「配件的選擇」，再加上一頂有質感的漁夫帽或草編帽，就能輕鬆駕馭優雅、休閒的法式風格。

造型4：千鳥格紋套裝，穿出復古學院風的青春活力

這套粉色千鳥格紋套裝，簡直就是青春活力的化身！孫娜恩大膽選擇色彩鮮豔的套裝，並聰明地選用同色系的內搭來維持整體造型的統一性，不僅展現了她傲人的身材比例，更讓千鳥格紋，這個看似嚴肅的圖騰充滿了年輕、時髦的氛圍。

我們在挑選千鳥格紋時，若擔心顯老，不妨選擇像娜恩一樣的粉亮色系或短版設計。最簡單的穿法是，選擇成套西裝裙，內搭素色T或針織衫，就能輕鬆穿出復古又充滿活力的時髦感喔。

造型5：短版背心＋寬褲，簡約中的高級俐落感

這套極簡的黑白穿搭，完美詮釋了孫娜恩「Less is More」的時尚哲學。利用極簡的線條打造出俐落、有型的造型。白色腰帶與內搭的白色細節成為視覺焦點，打破了全黑穿搭的單調感，讓人感受到孫娜恩她與生俱來的率性氣質！

黑白配色永遠不會出錯，一般人可以選擇像孫娜恩一樣的「短版上衣＋高腰寬褲」公式，這能有效拉長腿部比例。加上一些對比色系的小亮點，就能讓極簡的穿搭，瞬間充滿層次感與時髦感。

造型6：全黑洋裝也能穿出層次感與復古風

這套穿搭，簡直完美詮釋了「魔鬼藏在細節裡」！最簡單的全黑洋裝，看似平凡，卻在裙擺處做出了不規則的垂墜設計，瞬間提升了整體造型的時尚感。最厲害的，莫過於孫娜恩選用的白色髮帶與復古太陽眼鏡，這兩樣單品，瞬間將原本沉穩的全黑洋裝注入了青春活力與復古宮廷風情。

若擔心全黑顯得單調，不妨選擇裙擺有設計感的洋裝，或利用像孫娜恩一樣的復古髮帶、太陽眼鏡來點亮造型。這種方法能讓看似普通的穿搭瞬間充滿亮點與復古風情。

造型7：用條紋與寬褲，穿出自在隨性的度假氛圍

孫娜恩以經典不敗的黑白條紋背心，搭配同色系的高腰寬褲，展現出自在隨性的時尚態度。白色繩編腰帶與腋下包的加入，瞬間提升了整體造型的時髦感與層次感，真的太吸引人了！

條紋上衣永遠不嫌多，一般人可以像孫娜恩一樣用條紋背心搭配高腰寬褲，打造「上緊、下鬆」的顯瘦比例，並試著搭配設計感的繩編腰帶，就能為看似普通的穿搭，增添更多層次感與個性亮點。

造型8：用高筒靴打破寬鬆上衣的單調感

孫娜恩選用Oversize的白色T恤，下身搭配黑色短裙，打造出「下身失蹤」的顯瘦視覺。最厲害的是，她選用高筒皮靴來搭配，這雙靴子，瞬間將原本看似平凡的復古校園風穿搭注入了帥氣的氛圍，讓人感受到她與生俱來的時尚敏感度。

孫娜恩能有效拉長腿部比例，關鍵就在於「鞋款的選擇」，試著搭配像孫娜恩一樣有質感的高統皮靴，就能打破單調感，穿出與眾不同的率性風格。

造型9：用層次感穿出都市休閒感

這套穿搭簡直完美詮釋了「毫不費力的都市時尚感」！以墨綠色連帽夾克搭配黑色短裙，打造出有型的都市休閒Look。利用墨鏡作為造型加分項，這一個小小的巧思，也瞬間提升了整體造型的時尚感。這種穿法太懂穿了！

連帽外套，可說是許多人衣櫃裡的必備單品。我們可以像孫娜恩一樣用短裙或短褲搭配。關鍵在於配件的選擇，加上太陽眼鏡、帽子...等單品作為造型加分項，就能輕鬆穿出與眾不同的都市休閒風格。

造型10：Crop Top＋運動褲，用高街時尚穿出完美比例

一般人可以參考孫娜恩的這套穿搭公式，不僅能有效拉長腿部比例。其配件的選擇，也很重要！善用亮色系的手包、項鍊...等單品，或利用內搭白色T來打造層次感，就能輕鬆穿出高街時尚風格。

造型11：格紋襯衫＋酒紅針織衫，穿出不落俗套的文藝復古

我真的太愛這套了！孫娜恩將英倫感的細格子襯衫當作內搭，外面套上一件有氣質的酒紅色針織外套；下身，則搭配一條略帶寬鬆感的經典水洗藍牛仔褲。整體色調充滿高級感，隨性解開的幾顆鈕扣，更是打破沉悶，完美示範了什麼叫做層次感。

在日常穿搭中，一般人如果覺得基礎款針織衫單穿太無聊，請務必內搭一件格子或條紋襯衫，並微微露出領口與下擺，就能輕鬆穿出充滿學院風的法式文藝氣息。

造型12：用低調皮革與腰部剪裁，勾勒高級性感

孫娜恩選擇了非常考驗氣質的深咖啡色皮革套裝，上衣與長裙的啞光皮革質地，散發著內斂的奢華感。而若隱若現的腰部線條，更直接打破了皮革面料容易帶來的厚重與沉悶，高級得讓人移不開眼。

一般人普遍不敢輕易嘗試皮革單品，深怕顯得太過強勢或厚重。建議大家可以捨棄常見的黑色，選擇更具知性氣質的「深咖啡色」或「焦糖色」；如果對身材有自信，可以選擇帶有微挖空設計的款式，或者用短版上衣搭配高腰皮裙，利用適度肌膚留白來減輕皮革的視覺重量。

造型13：鵝黃襯衫＋五分西裝褲，打造既慵懶又貴氣的中性時髦

柔和的鵝黃色襯衫，搭配淺灰色的高腰五分西裝褲，再繫上一條精緻的細皮帶，這種中性的小男孩風，在孫娜恩身上反而精緻得像個富家女。這套絕對是兼具智感與隨性感的穿搭教科書。

台灣女生們，常常害怕五分褲會顯腿短，其實關鍵就在於「腰線」。一般人學習這套時，一定要把襯衫紮進去，並像孫娜恩一樣利用皮帶繫出高腰位置，就能在視覺上延伸腿長比例，穿出時髦的英倫雅痞風。

造型14：麂皮夾克＋百褶短裙，穿出剛柔並濟的高級學院風

誰說學院風就只能穿Polo衫？孫娜恩用一件藍白條紋的荷葉邊壓褶襯衫作為內搭，外套上頗具復古工裝感的短版麂皮夾克；而下身，則配以灰色百褶短裙與黑色中筒靴。這種衝突美學，被她拿捏得恰到處。

一般人想要嘗試減齡的學院風，但又不想顯得太像學生制服，秘密就在於「混搭一件中性硬挺的外套」。可以學習用麂皮外套、牛仔外套或寬鬆西裝，去中和百褶裙的學生稚氣。腳下也放棄運動鞋或小白鞋，改穿中筒靴或馬丁靴，就能立刻多一分酷帥與時髦感。

造型15：芭蕾高街混搭，用粉嫩泡泡襪搭出新高度

這套私服絕對會是爆款！孫娜恩完美將當紅的芭蕾風與高街運動風融合。最值得起立鼓掌的，絕對還有她腳上「粉色瑪莉珍鞋＋泡泡襪」的同色系疊穿。這種混搭簡直太時髦了！

快點將這套直接另存、複製下來！我們可以直接用衣櫃裡的灰色運動褲，搭配一件修身的素色長袖T恤。如果想要有孫娜恩這種不凡的時髦感，建議可以大膽嘗試「鞋襪同色」的技巧，用一雙樂福鞋或瑪莉珍鞋，搭配長襪，並把褲管隨意塞進襪子裡，就能一秒變身首爾街頭最受矚目的時尚女孩！

《金特務：本色回歸》孫娜恩私服穿搭解析QA

Q1：孫娜恩的私服穿搭風格有哪些特色？ A1：孫娜恩的私服以簡約、高級感著稱，擅長運用牛仔褲、寬鬆襯衫、西裝外套、短版上衣及球鞋...等基本單品，再透過俐落剪裁與中性色系營造時髦氛圍。她的穿搭，不會過度堆疊流行元素，而是以舒適、耐看又容易模仿的搭配方式，成為許多人參考的日常穿搭範本。 Q2：孫娜恩有哪些私服單品最值得入手？ A2：如果想打造孫娜恩同款風格，可以優先從衣櫃必備單品開始，包括白 T、牛仔褲、Oversize 西裝外套、寬褲、針織衫、小白鞋及肩背包...等。這些經典單品不僅百搭，也能透過不同組合，輕鬆穿出韓系都會感與高級質感。 Q3：為什麼孫娜恩的穿搭經常引起討論？ A3：除了演員身分外，孫娜恩一直是韓國演藝圈公認的時尚代表之一。無論是機場造型、品牌活動或日常私服，她都擅長在簡約風格中加入比例、配色與配件巧思，展現充滿質感的風格穿搭，因此，每次公開造型，都容易成為粉絲與時尚愛好者討論焦點。 Q4：《金特務：本色回歸》為什麼讓孫娜恩再次受到關注？ A4：《金特務：本色回歸》播出後，因劇情節奏緊湊、動作與喜劇元素兼具而受到觀眾討論，也讓劇中演員再次獲得高度關注。隨著作品熱度提升，孫娜恩過往的時尚私服穿搭，也再度成為網友搜尋焦點，帶動相關話題持續發酵。

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