早春晴朗｜井柏然、孫千愛情引熱議！4大穿搭公式提升情侶登對感

早春晴朗｜現代都市愛情劇《早春晴朗》（The Early Spring）熱播，演員井柏然和孫千在劇中的愛情線，讓觀眾們看得怦然心動，帶動多地的收視排行。除了甜言蜜語的對白，井柏然和孫千的穿搭造型，亦無聲地營造出戀愛的粉紅氛圍。以下整理分析井柏然和孫千的情侶穿搭公式，不用一式一樣都會塑造戀愛感。



除了造型，井柏然飾演的職場菁英「欒念」（Luke）亦常在劇中，使用Montblanc皮具與書寫工具，將品牌卓越工藝與低調奢華融於當代都市生活。

早春晴朗｜井柏然飾演的「欒念」（Luke）常在劇中用Montblanc皮具與書寫工具。(品牌提供)

早春晴朗｜情侶造型1. 同一色調

最簡單的情侶穿搭，可以從選擇同一色調做起，如型格的黑色造型，也可像井柏然和孫千般，運用中性的啡色系，不僅自然易搭，而且能夠營過溫暖舒適的氛圍。此外，兩人亦會以熱情的紅色和粉紅色，締造出甜蜜蜜的感覺。

早春晴朗｜情侶造型1. 同一色調 (早春晴朗微博)

早春晴朗｜情侶造型2. 同一單品

如同情侶T恤，可以透過同一時尚單品，來締造出一致感覺。由於井柏然和孫千的上班造型都較正式，因此常會看到兩人穿輕薄柔軟的恤衫款，配搭較貼身的動作，來強調親密的氛圍。兩人的黑色造型，亦特別選擇較長的亮面靴子，看來相當融洽。

早春晴朗｜情侶造型2. 同一單品 (早春晴朗微博)

早春晴朗｜情侶造型3. 同一圖案

如果不想過於張揚，可以選擇同一款衣服圖案。井柏然和孫千在樓下相遇時，雖然造型風格不同，但孫千所穿的羅紋針織外套，與井柏然的間紋恤衫及領帶互相呼應，使畫面看來和諧。

早春晴朗｜情侶造型3. 同一圖案 (早春晴朗微博)

早春晴朗｜情侶造型4. 同一質感/風格

衣服質感可以代表一個人的取向與品味，若然情侶穿上同一材質的服飾，予人一種親密的默契。井柏然和孫千穿上柔軟舒適的毛茸大衣，展現出和諧及療癒的一致感。