威尼斯影展2026造型盤點：趙寅成型格十足、CHANEL報紙裙成焦點

威尼斯影展2026｜第83屆威尼斯影展在9月2日至12日期間，假義大利威尼斯麗都島舉行。威尼斯影展為史上最悠久的電影節，因此場面盛大、星光熠熠，影星們都盛裝出席觀賞電影。以下盤點各位男女星的紅地氈和活動造型，到底哪位能成為眾人的焦點呢？



威尼斯影展2026造型｜9月6日

威尼斯影展2026｜造型1. 趙寅成 - Louis Vuitton

韓國男神趙寅成現身威尼斯影展，宣傳Netflix投資電影《可能的愛情》（Possible Love）。他穿上悠閒的Louis Vuitton造型，以短袖雙排扣恤衫搭白色TEE，配以闊身西褲及粗腰帶，突顯簡練與陽光的男士氣質。

威尼斯影展2026造型｜趙寅成 - Louis Vuitton (品牌提供)

威尼斯影展2026造型｜9月4日

威尼斯影展2026｜造型1. Liza Soberano - Robert Wun

擁有美國和菲律賓雙重國籍的演員Liza Soberano，在威尼斯影展期間造型受到矚目。她穿上由香港設計師Robert Wun（雲惟俊）打造的高訂禮服，運用挺身的高腰傘裙，展現出俐落與典雅的廓形，上面再以蝴蝶紛飛的設計點綴，締造出夢幻優美的感覺。有別於復古禮服，品牌將背面的交叉綁帶設計，轉移到前方，為造型增添前衛與獨特感。

威尼斯影展2026造型｜Liza Soberano - Robert Wun (Getty Images)

威尼斯影展2026｜造型2. Georgina Rodriguez - Gucci

剛與球星C朗低調完婚的佐真娜（Georgina Rodriguez），出席觀賞電影《Mr. Nelson, Did You Kill People?》。她穿上成熟優雅的深藍色Gucci造型，以緊身剪裁展現身材曲線，加上低胸和開叉設計倍添性感。她亦配襯Chopard Garden of Kalahari鑽石頸鏈，上面鑲嵌一顆50卡圓形明亮式切割主鑽，再搭其他Haute Joaillerie系列珠寶，不僅華麗，亦散發強勢氣場。

威尼斯影展2026造型｜Georgina Rodriguez - Gucci (Getty Images)

威尼斯影展2026造型｜9月3日

威尼斯影展2026｜造型1. Mariacarla Boscono - CHANEL

報紙製成的服裝登上大雅之堂。出自Chanel創意總監Mattieu Blazy之手，義大利超模Mariacarla Boscono穿上印有報章圖案的層次禮裙，出席欣賞電影《野馬九號》（Wild Horse Nine）。圖案從法國二十年代（Années folles）取靈感，並呼應Chanel女士「我喜歡像男人般閱報」的言論，展現出現代事業型女性的魅力。加上中間的流蘇與花卉點綴，散發隨性氛圍。她亦配襯Damiani頸鏈，增添柔和與細緻的感覺。

威尼斯影展2026造型｜Mariacarla Boscono - CHANEL (品牌提供)

威尼斯影展2026｜造型2. Kendall Jenner - Giorgio Armani

超模Kendall Jenner同樣出席《野馬九號》紅地氈，選擇Giorgio Armani 1995秋季系列的古董禮裙，以優雅的花卉刺繡及自然色調，突顯身材線條，展現出知性女生氣質。加上長直髮及幼踭涼鞋，充滿悠閒隨性的魅力。

威尼斯影展2026造型｜Kendall Jenner - Giorgio Armani (Getty Images)

威尼斯影展2026｜造型3. Phoebe Waller Bridge - CELINE

英國演員Phoebe Waller Bridge選擇CELINE恤衫與西褲，以簡約俐落的黑白造型，展現出神采。恤衫領特別以綁結設計，營造隨性感，而前短後長的剪裁，亦增添中性型格的魅力。

威尼斯影展2026造型｜Phoebe Waller Bridge - CELINE (品牌提供)

威尼斯影展2026｜造型4. Laura Dern - Dior

曾演出《侏羅紀公園》的著名美國演員Laura Dern以簡約優美的小黑裙（LBD）亮相。禮裙出自Dior創意總監Jonathan Anderson設計，以垂墜的皺褶及微閃爍珠片修飾下半身，上面則綴以立體花卉刺繡，締造出低調但細緻的魅力，散發女性知性氣質。

威尼斯影展2026造型｜Laura Dern - Dior (品牌提供)

威尼斯影展2026造型｜9月2日

威尼斯影展2026｜造型1. Bianca Balti - Ilya Migmoon

在威尼斯影展開幕首天，義大利模特兒Bianca Balti以夢幻的翅膀造型，帶來與眾不同的清新感覺。粉紅禮裙由現年21歲、Gen Z南韓設計師Ilya Migmoon主理，運用粉嫩色調和馬甲線條，締造優雅芭蕾舞的感覺，加上漏斗廓形及拖尾設計，增強女性魅力，而背上的翅膀更是錦上添花。

威尼斯影展2026造型｜Bianca Balti - Ilya Migmoon (Getty Images)

威尼斯影展2026造型｜Bianca Balti - Ilya Migmoon (Getty Images)

威尼斯影展2026｜造型2. Sydney Sweeney - Georges Chakra

造型大膽性感的Sydney Sweeney，今次選擇黎巴嫩時裝設計師Georges Chakra的造型，以自然低調的杏色，配搭華麗的圖案蕾絲上衣，展現出優雅美學。她亦穿上闊身短褲，展現出從容優雅的女性感覺。