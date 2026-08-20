Jennie MV男主角到成為時尚穿搭靈感！Kai擔任模特演繹秋冬造型

從Jennie MV男主角到成為時尚穿搭靈感！新生代男模特Kai近日更進一步為UNIQLO 2026秋冬系列擔任時尚模特，演繹日常經典的LifeWear面孔。以「都市經典」與戶外機能的結合，靠著沉實與活力的色彩對比，讓兩個人的穿搭既有視覺聯繫，又不失個人特色。



時尚新面孔- Kai（IG@uniqlokr）

時尚新面孔

年僅23歲的高雄男孩Kai，因一張手持滑板的照片被韓國經紀公司相中，而前往首爾發展。其後憑藉於Jennie新曲 《Less than a Lover》音樂錄像中的亮眼表現，成立走進大眾視野。

Kai演繹UNIQLO 2026秋冬系列（IG@uniqlokr）

演繹UNIQLO 2026秋冬系列

UNIQLO 2026秋冬系列秉承Iife Wear理念，主打「都市經典」與戶外機能的結合。今年更是Uniqlo U系列的十週年，系列圍繞「自信之形」概念，融合了精準剪裁、優質材質與和諧色彩。

情侶穿搭秘訣：用材質對話（IG@uniqlokr）

情侶穿搭秘訣：用材質對話（IG@uniqlokr）

情侶穿搭秘訣：用材質對話

情侶穿搭的精髓在於質感的和諧呼應。今季提供豊富的材質選擇，從柔軟的100% Cashmere針纖到經典的丹寧面料。透過材質的搭配來創造視覺與觸覺的雙重共鳴，讓兩個人的造型在細節上產生連結。

絕佳靈感：色系呼應（IG@uniqlokr）

絕佳靈感：色系呼應

今季在色彩策略上大膽運用撞色來解構秋冬的厚重感。深藍大衣配紅色衛衣、駝色外套配淺藍恤衫，這種「沉實與活力」的對比，在秋冬色盤中尋找彼此的平衡點，讓穿搭既有視覺聯繫，又不失個人特色。