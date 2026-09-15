Net-A-Porter 網購｜優惠低至3折！7大必買名牌手袋/太陽眼鏡/鞋

【Net-A-Porter優惠】想打造質感穿搭，又怕買錯網店？Net-A-Porter 匯集全球頂尖大牌同新銳設計師品牌，基本上你想找的時裝都可以一站式搞定，同時不少產品定價更比香港市面平宜！今次幫大家整理Net-A-Porter 購物攻略、最新優惠promo code、到港運費同退換貨政策，準備開鎖你的購物車！



著名英國網購平台Net-A-Porter 最吸引人之處，在於新款齊備，網羅全球超過 800 個頂級奢華與時尚設計品牌，且定價對標歐洲本地價格，比香港專櫃更划算。用上優惠碼或碰上折扣季，優惠力度更是極具吸引力！

Net-A-Porter 最新優惠碼

新客戶首購優惠｜首單9折

優惠碼： NEW100 或 T10

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必買品牌：Loewe | YSL | Gucci | Balenciaga | Jimmy Choo

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NET-A-PORTER必買1. Valentino Garavani VLOGO reversible leather belt $2,000 (原價：$5,000)

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NET-A-PORTER必買2. CHLOÉ Dakota embellished leather knee boots $8,400 (原價：$14,000)

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NET-A-PORTER必買3. GUCCI Jetset GG Marmont suede-trimmed leather shoulder bag $22,400

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NET-A-PORTER必買4. LOEWE Featherlight Puzzle mini textured-leather top handle bag $28,850

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NET-A-PORTER必買5. JIMMY CHOO Faiz 100 lace pumps $13,500

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NET-A-PORTER必買6. CHLOÉ EYEWEAR Judy round-frame acetate sunglasses $3,490

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NET-A-PORTER必買7. SAINT LAURENT Niki crinkled-leather shoulder bag $26,000

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NET-A-PORTER Rewards

NET-A-PORTER 的忠誠計劃根據累積消費金額劃分等級，其中高階會員可享有極具吸引力的專屬尊榮禮遇：

GOLD 會員（年度消費 HK$50,000 - HK$100,000）

迎新獎勵 ： 加入計畫及每次升級至新等級時，可獲贈專屬驚喜禮遇。

專屬客服 ： 享有 24 小時 Rewards 專屬客服服務，隨時解決購物疑問。

每年 4 次免運費： 每年提供 4 次全球免費送貨服務。

EIP 會員（年度消費 HK$100,000 - HK$500,000）

私人造型師： 擁有專屬私人造型師，提供一對一的穿搭建議與選品協助。

新品 36 小時搶先看： 可比一般顧客提前 36 小時預覽並搶購最新上架商品。

無限制全球免運： 享有不限次數、送達全球任何地方的免費運送。

私人特賣會： 優先參與為最忠誠客戶保留的 NET-A-PORTER 獨家私人促銷活動。

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運費與物流配送政策

針對香港地區，訂單主要由 DHL 承運，具體運費與物流細節如下：

特快送貨運費： HK$100

免運費門檻： 單筆訂單消費滿 HK$2,500

配送時間： 預計於 1 - 2 個工作天內送達

靈活自選配送服務 ： 收到 DHL 的 SMS 或電郵通知後，可透過 ODD 系統彈性調整配送細節、指定日期送達、選擇具體時段或取消簽收要求。



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退貨、換貨及售後服務

28 天退換期： 收到商品後擁有 28 天的考慮與退換期限。

免費上門取件或門市寄件： 登入帳戶即可申請退換貨，可選擇預約專人上門免費取件，或自行前往就近的指定 Drop-off point 寄回。

換貨服務（更換尺寸/顏色）：

更換相同商品的其他尺寸或顏色完全免費（視申請時的庫存而定）。若想更換其他款式，需辦理退貨並選擇退回為購物金，再另行下單購買。

退貨條件： 商品必須維持全新未穿著狀態，並保留所有 NET-A-PORTER 標籤及設計師原廠吊牌。不符合要求的退貨商品將會被退回給顧客。

退款方式與時程：

可選擇退回至原付款方式，或轉為 NET-A-PORTER 帳戶購物金。收到退貨與退款完成時均會收到電郵通知。款項退回原付款帳戶約需最長 10 個工作天（視各金融機構處理時間而定）。

原訂單運費原則上不予退還（商品本身有瑕疵除外）。

售後支援服務： 若收到的商品有缺陷、缺少零件，或隨時間出現製造瑕疵，可上傳詳細說明與清晰照片至官網提交申請，專責團隊將會審查並提供最合適的售後解決方案。

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