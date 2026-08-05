Sephora必買｜十大好物清單：Rare Beauty胭脂、HAUS LABS 遮瑕掃

每次走進Sephora，琳瑯滿目的產品總讓人選擇困難。這次為大家精選10件從遮瑕、粉底、香水到保養的實力派好物，每一款都是網民、用家、店員的口碑之選，讓你安心入手不踩雷。



（Sephora官網）

必收好物清單-化妝類

化妝類必收好物1｜Tarte Shape Tape 遮瑕膏

這款遮瑕膏擁有極高遮瑕力，輕輕一點就能覆蓋黑眼圈與痘印。配方含有24小時保濕眼霜成分，展現霧面妝感卻不乾燥卡紋。Cushion Tape技術可淡化細紋，而且能持妝12小時防水。

（Tarte 官網）

化妝類必收好物2｜HAUS LABS 遮瑕掃

這支刷具刷毛柔軟且紮實，能將遮瑕膏完美融入肌膚，創造平滑無縫的噴槍妝效，防止厚重粉感與卡粉問題。無論搭配液態或霜狀遮瑕都表現出色，有網民分享「用過就回不去了」。

（HAUS LABS官網）

化妝類必收好物3｜Fenty Beauty 粉底液

濾鏡大師粉底液絕對是Rihanna品牌的代表作，自然提亮同時兼具保濕與控油功效。中度遮瑕力可疊加，呈現柔焦美肌妝效，輕盈水感質地延展性佳，而且CP值非常高，32ml容量才賣幾百港元！

（Fenty Beauty官網）

化妝類必收好物4｜Rare Beauty 液態胭脂

Selena Gomez創立品牌中的人氣王，以顯色度極高且持久不脫妝而深受歡迎。取一滴推開能打造自然紅暈，像從肌膚底層透出的好氣色。質地輕盈好暈染，用手指就能輕鬆完成。

（Rare Beauty官網）

必收好物清單-香水類

香水類必收好物5｜L'Atelier Parfum 櫻花香水

來自法國的高級香水品牌，新進駐香港Sephoa，其中Sakura Kiss是香港Sephora獨家香型。清新優雅的花香調，像是春日午後的一抹溫柔，屬於鄰家女孩會喜歡的宜人氣息。

（L'Atelier Parfum官網）

必收好物清單-護理類

護理類必收好物6｜Dieux 空靈卸妝濃縮潔顏油

這款卸妝油能快速溶解防水彩妝與防曬，同時不殘留、不拉扯肌膚。溫和配方支持皮膚屏障，敏感肌也能安心使用。用後肌膚柔軟保濕，是許多用家無限回購的寶藏產品。

（Dieux官網）

護理類必收好物7｜Supergoop! 防曬

Unseen Sunscreen質地輕盈如絲絨，能做到上臉透明不留白痕。而無油配方亦可作為妝前打底，不用擔心與後續底妝打架搓泥。不易導致出油的效果，適合所有膚質日常使用。

（Supergoop!官網）

護理類必收好物8｜Sunday Riley Good Genes 精華

乳酸AHA精華能有效改善膚色不均、暗沉與毛孔問題。臨床證實可減少細紋與皺紋，所有膚質都適用。用後隔天肌膚明顯更明亮平滑，是Sephora員工也大推的實力保養。

（Sunday Riley官網）

護理類必收好物9｜Farmacy Honeymoon Glow 精華

結合14% AHA與BHA，搭配蜂蜜與透明質酸溫和去角質。夜間使用後隔天肌膚更平滑透亮，有光澤感。質地輕盈好吸收，是Sephora經常缺貨的斷貨王。

（Farmacy官網）

護理類必收好物10｜Summer Fridays Jet Lag 保濕噴霧

主打為疲憊與乾燥的肌膚提供水潤保濕、紓緩支援。噴頭細緻均勻，能即時為肌膚補水。妝前使用讓底妝更服貼，卸妝後噴上可防止乾燥。含有煙酰胺成分，清爽無味，適合隨時隨地為肌膚充電。