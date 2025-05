Selfridges HK網購攻略｜Jellycat香港直送/PromoCode＋5大必買

【Selfridges網購攻略/Selfridges HK優惠碼】Selfridges 是英國頂級百貨公司,網店提供豐富多樣的知名品牌商品。不用飛到英國,也能在家輕鬆選購。想輕鬆入手 Selfridges 的Jellycat公仔及時尚精品嗎?本攻略將介紹 Selfridges HK網購教學、運費、Promo Code優惠等實用資訊,並精選當季必買好物,買得划算!



全球最具代表性的百貨公司之一 Selfridges

創立於 1909 年的 Selfridges,由美國零售業巨擘 Harry Gordon Selfridge 創辦。Selfridges 不僅是一間百貨公司,更是一場零售革命。它率先引入了許多創新概念,例如開放式陳列、體驗式購物和主題櫥窗,Selfridges 的 24 小時不熄燈百貨櫥窗,在 1900 年代更是世界首創,讓民眾日夜都能駐足欣賞,成為當時的一大創舉。如今 Selfridges 已成為倫敦的時尚地標,也是全球最具代表性的百貨公司之一。

Selfridges HK 網購開戶 3 步驟

在 Selfridges 官網購物前,建議先註冊成為會員,以便追蹤訂單、管理個人資料並享受更多會員專屬優惠。以下是簡單的開戶步驟:

1. 進入註冊頁面並選擇註冊: 在 Selfridges 官網首頁,點擊右上角的「Sign In or Register」(登入/註冊),然後在「New to selfridges.com?」(新用戶?)選擇「Sign me up」(註冊)。

2. 填寫個人資料: 按照頁面指示,填寫您的姓名、電子郵件地址並設定密碼。

3. 完成註冊: 點擊「Create Account」(創建帳戶)完成註冊。您可能會收到一封驗證郵件,請按照郵件中的指示完成驗證。

4. Selfridges Unlocked:選擇是否加入 Selfridges 的會員計劃,解鎖產品、體驗和服務的獨家福利。

Selfridges HK 網購會員計劃

甚麼是 Selfridges Unlocked?

Selfridges Unlocked 是Selfridges的會員計劃,可以免費加入,但必須年滿 18 歲。在 Selfridges Unlocked 的每個等級,您的「Key」(一個獨特的 QR 碼)都能讓您解鎖商品、體驗和服務。

如何收集「Keys」?

每次您以 Keyholder 的身份在 Selfridges 消費或參與活動,您都可以掃描您的 Key 來收集更多「Keys」。您收集的 Keys 越多,就越接近 Selfridges Unlocked 的下一個等級,並能享受更多福利。每消費 50 英鎊,您將獲得一個 Key。

等級有哪些?如何升級?

當您收集到足夠的 Keys 時,您將升級到相應的 Selfridges Unlocked 等級。(店內消費後,您的 Key 餘額將在 15 分鐘內更新。網上購物,您的 Key 餘額將在訂單發貨後 15 分鐘內更新。)

Selfridges Unlocked 等級如下:

Selfridges Unlocked 等級 (Selfridges 官網截圖)

Selfridges HK 網購香港運費

Selfridges提供香港直運服務,單次運費為25英鎊,建議成為Selfridges+ Global 會員,每年HK$800購入全年免運服務。訂單滿 HK$1,050 即可享無限次全球送貨服務。

Selfridges HK 網購必買【1】 Jellycat

這個來自英國的毛公仔品牌,以高品質和靚包裝為噱頭,營造出精品的感覺。而且Jellycat公仔系列眾多,包括有兔子、熊、貓、水果、蔬菜等角色,深受兒童和成人喜愛,而且不時在節日推出限定款式,單單是人氣水煮蛋公仔都有十多種,即上 Selfridges 官網上找到最新的 Jellycat 公仔!

JELLYCAT Amuseable Coffee Bean HK$185

JELLYCAT Amuseable Coffee Bean HK$185 (Selfridges 官網)

JELLYCAT Amuseables Storm Cloud HK$275

JELLYCAT Amuseables Storm Cloud HK$275 (Selfridges 官網)

JELLYCAT Amuseable Peanut HK$165

JELLYCAT Amuseable Peanut HK$165 (Selfridges 官網)

