奚夢瑤身材管理｜兩孩之母隔8年行維密秀　靠飲食、練腿維持身材

《維多利亞的秘密》（Victoria’s Secret）時裝秀日前展開，得到不少傳奇維密天使回巢行秀，並引起不少哄動話題。當中奚夢瑤相隔8年，再次回到時裝天橋上為品牌行秀，以一雙鎏金輕紗翅膀，隨著空中擺動展現出從容與華麗的姿態，讓不少觀眾看得著迷。現年37歲的奚夢瑤，在2019年後淡出模特兒圈，與丈夫何猷君結婚、育有兩位子女，直至近年回到職業，無論肌膚和身材依然保持得宜，看不出疲態。



奚夢瑤相隔8年，再次回到《維多利亞的秘密》時裝天橋上。(Getty Images)

奚夢瑤在2009年參與世界精英模特兒大賽，成功晉身15強和入行。她其後為多個高級品牌行秀，於2011年秋冬時裝周期間，更出現於51個品牌的時裝天橋上，當時她是Givenchy時裝秀的唯一亞洲面孔。她亦得老佛爺Karl Lagerfeld賞識，除了是CHANEL時裝秀的固定班底，2015年更為品牌拍攝廣告。

奚夢瑤過往是CHANEL時裝秀的固定班底 (Getty Images)

奚夢瑤日前來港出席ALO尖沙咀K11 MUSEA開幕活動。(品牌提供)

過去奚夢瑤曾為Victoria’s Secret行秀6次，今年再添一次。她在2013年的經典「Pink Network」環節，以亮黃色珠片運動造型亮相，洋溢少女氣息。其後她一直為品牌行秀，2015年得到首對翅膀，2017年在上海主場時，因翅膀不慎壓住紗裙意外摔倒，引起不少關注，不過她翌年衝破心理關口，時裝秀前升格為「中華區品牌大使」，行秀時步姿亦曼妙優雅、零失誤。

奚夢瑤在2013年的經典「Pink Network」環節，以亮黃色珠片運動造型首度亮相，(Getty Images)

要保持衣架子般的模特兒身材不易，奚夢瑤亦有一套自律的身材管理法，大家不妨從中偷師。

奚夢瑤身材管理｜燕麥和藜麥減肥

沒有非常刻意的節食，奚夢瑤的日常餐單多以燕麥和藜麥為主，不僅整理腸道健康，亦加快飽腹感、減少食量，而且她每周也會抽兩天進行素食，以調理體質。

模特兒需保持身形，因此奚夢瑤常會在拍攝前，減少進食碳水化合物，以助消耗儲存的肝醣並加速脂肪燃燒，並於短時間內配合運動減重。不過，若長期不吃碳水化合物，身體容易疲倦，所以她拍攝過後，便會回復原來的飲食。

奚夢瑤身材管理｜飲食減肥 (IG@mingxi11)

奚夢瑤身材管理｜堅持鍛鍊大長腿

奚夢瑤亦有運動的習慣，每天堅持做一個半小時健身，如舉啞鈴和深蹲等，鍛鍊背部和手臂肌肉。她亦會把身形重點，放到腿上，曾於社交媒體及節目上，分享自己的練成大長腿的秘訣，包括弓部蹲、直立抬腿等，以訓練臀部和大腿後方的肌肉。

奚夢瑤身材管理｜堅持鍛鍊大長腿 (IG@mingxi11)

奚夢瑤身材管理｜每兩小時補塗防曬

不少人愛在夏天曬日光浴，但時間太久，當中的紫外線，容易引起皮膚老化，繼而形成色斑和皺紋，令皮膚鬆弛。故此，奚夢瑤非常著重美白，每天出門前，都會先塗防曬，而且每隔兩小時，都會補塗一次，亦會帶備太陽眼鏡和傘，遮擋紫外線直接照射皮膚，讓肌膚保持白皙，這樣自然看起來也較年輕。