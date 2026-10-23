10月時尚快訊更新：Jisoo出席香港ALO開幕、Hermès劇場回歸西九

10月時尚快訊｜10月開始變得熱鬧，不少時尚及珠寶品牌都舉辦活動，展示最新系列；同時有不少泰星和韓星訪港，以提升香港的話題性。以下持續更新10月時尚快訊，大家不容錯過。



10月時尚快訊｜23日：Hermès HERMÈSTORIES劇場及展覽

以一場馬夫穿梭時間與空間的冒險之旅，探究Hermès背後的經典和理念。品牌今次再度在西九文化區自由空間，呈獻精彩話劇，同時透過展覽和工作坊，延伸和豐富品牌的藝術底蘊。有別一般舞台劇，台上特別設置現場音效，隨著故事推進，實時以不同日常工具製作聲音，讓人更為投入於劇情中。

甫進展覽，亦見富歷史的奶白色盒子，以及復刻品牌首件的運動外套，裡面更有超大型的Kelly手袋及超微型的Birkin手袋，兩者形成有趣的對比。

「HERMÈSTORIES」展覽

日期：周一至周五（早上 11 時至晚上 7 時）；周六及日（上午 10 時 30 分至下午 5 時）

地點：西九文化區自由空間（需事前網上預約時間）



10月時尚快訊｜Hermès HERMÈSTORIES劇場 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜Hermès HERMÈSTORIES展覽展示品牌在二戰前所設計的奶白色盒子，由於二戰時紙板短缺，品牌後來轉用橘色，意外深受歡迎，因此沿用至今。 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜23日：MCM 聯乘adidas、拜仁慕尼黑推新系列

適逢品牌成立50周年，MCM再度㩦手德國足球勁旅拜仁慕尼黑女子隊（FC Bayern Women）及adidas，推出專為出行而設的全新聯乘系列。融合3款德國文化元素，結合MCM遊牧精神，重構經典旅行袋廓形。

10月時尚快訊｜MCM 聯乘adidas、拜仁慕尼黑推新系列 (品牌提供)

10月時尚快訊｜23日：ANTEPRIMA 2027秋冬系列Wirebag

ANTEPRIMA推出全新手袋COULISSE，以日本傳統 Kinchaku（巾着）束口袋為靈感，結合品牌標誌性Wirebag的編織工藝，輪廓柔和而富建築感，打造出優雅細膩的全新篇章。

10月時尚快訊｜ANTEPRIMA 2027秋冬系列Wirebag (品牌提供)

10月時尚快訊｜22日：Louis Vuitton 全新中環Trunk行李箱地標

Louis Vuitton 將中環置地廣塲打扮成標誌性 Trunk 行李箱外形的打卡地標！細看外牆最底則是懷舊車站，連同中庭設置的期間限定車站，帶大家探索壯觀美景，以及品牌美學。而落一層即可觀賞展覽，回顧品牌藝術底蘊與歷史。

10月時尚快訊｜Louis Vuitton 全新中環Trunk行李箱地標 (品牌提供)

10月時尚快訊｜22日：Marni 2026秋冬系列及Trunkette手袋

創意總監 Meryll Rogge呈獻最新2026秋冬系列，以最純粹的自我表達為理念，從1995年至2004年的品牌典藏中汲取靈感，結合實用主義剪裁與運動風格，加上Meryll獨有的設計細節，展現別具一格的風格。而最新的Trunkette手袋以經典Trunk Bag為藍本，並以精湛皮革工藝與標誌性拼色重新演繹，看來時尚和俐落。

10月時尚快訊｜Marni 2026秋冬系列及Trunkette手袋 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜22日：Boucheron 金鐘太古廣場專門店開幕

Boucheron位於金鐘太古廣場的專門店開幕，邀得歌手鄭秀文出席及剪綵。新店從芳登廣場26號和香港的海港風情汲取靈感，門面以華貴綠色大理石邊框圍繞精美陳列櫃，細緻呼應維多利亞港的粼粼波光，私人貴賓室亦採用豪華船艙的布置，設有法國藝術家Céline Camilleri特別創作的紡織雕塑作品《Ola de Verano》，打造舒適自在的感覺。

店內亦展示獨家Quatre珠寶，鄭秀文在開幕典禮時，便穿黑色貼身小企領上衣和南瓜裙，配搭Quatre高級珠寶系列頸鏈和手鐲，締造糅合甜美與型格的個性。

10月時尚快訊｜Boucheron 金鐘太古廣場專門店開幕 (品牌提供)

10月時尚快訊｜Boucheron 金鐘太古廣場專門店開幕 (品牌提供)

10月時尚快訊｜22日：American Vintage 2026秋冬系列

最新秋冬系列注入精緻而自由的活力，以簡約與真誠為核心，運用豐富觸感的面料，如親膚針織、鬆弛外套、現代工裝及剪裁感丹寧等，配搭疊穿層次，打造舒適自在的濃郁色彩。整個系列分為兩個故事：卡馬爾格風尚及復古露營故事，前者從牧民粗獷實用的衣櫥取靈感，結合法國南部景致的柔美優雅特質，締造剛柔並重的氛圍；後者則以實用功能為主，圍繞於靈活活動、探索與疊穿設計的男女裝設計。

10月時尚快訊｜American Vintage 2026秋冬系列 (品牌提供)

10月時尚快訊｜21日：Marf、Ivy So 佩戴Tiffany & Co.珠寶

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）及蘇雅琳（Ivy So）演繹Tiffany & Co.最新HardWear系列作品。當中Marf佩戴Tiffany HardWear黃金及綠松石吊墜及耳環，Ivy So亦戴Tiffany HardWear黃金及珍珠吊墜及耳環，兩者珠寶巧妙呼應，完美契合，點綴出和諧致美的造型，帶出Gen Z獨有的時尚色彩。

10月時尚快訊｜Marf、Ivy So 佩戴Tiffany & Co.珠寶 (品牌提供)

10月時尚快訊｜19日：Victoria’s Secret 時裝秀

《維多利亞的秘密》時裝秀（Victoria's Secret Fashion Show，簡稱維密大秀）在2024年回歸，再度掀起時尚熱話。而最新的於美國洛杉磯時間10月18日（香港時間10月19日）舉行，在洛杉磯索尼工作室（Sony Studios）直播一場華麗與美艷的內衣時裝秀，當中藏有不少回憶和焦點，現在就讓我們一起來重溫吧！

Victoria's Secret懶人包｜知名富二代首秀戴3.9億胸圍獲最高榮譽

10月時尚快訊｜Victoria’s Secret 時裝秀 (Getty Images)

10月時尚快訊｜16日：PRADA ESSENCE期間限定店

歌手陳卓賢（Ian）及演員蔡思韵（Cecilia）今日現身尖沙咀海港城，出席PRADA設置的ESSENCE期間限定店。店內設計以簡潔實用為主，配搭標誌性綠色，締造復古優雅的氛圍。Cecilia以優雅的刺繡小黑裙（LBD）現身，搭以刺繡風衣，看來簡約和璀璨，加上Bonnie動物印花手袋點綴，看來充滿活力；Ian則穿上簡約俐落的黑色造型，配襯全新的機械人造型頸鏈，締造優雅師氣的氣質。據說手袋還是他親自挑選配搭，相當有品味！

除了Re-Nylon黑色背囊，今個系列強調動物印花（animal print）和不同材質，為不同經典單品如漁夫帽、頸巾和手袋等，換上新衣裳，展現趣致活力。亦有優雅的珠片刺繡和工藝，為單一的黑色調添上亮眼的層次與細節。

10月時尚快訊｜16日：ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕

早前ALO在尖沙咀K11 MUSEA開設首間專門店，今日舉辦開幕活動，並邀得全球品牌大使Jisoo，以及超模奚夢瑤及Stella Maxwell，穿上悠閒運動造型亮相。當晚除了特別的日記刻名服務、夾扭蛋遊戲，還設有無人機表演，展示品牌標誌及瑜伽動作，相當精彩。

10月時尚快訊｜ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜ALO 於尖沙咀K11 MUSEA正式開幕 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜15日：marimekko 2026秋冬系列

Marimekko秋冬家品系列將標誌性印花藝術，融入日常家居設計，為生活增添優雅與藝術氣息。今個系列不僅換上溫暖沉靜的色調，同時加入新碗碟尺寸，以為亞洲家庭而設。此外，適逢75周年，品牌特別推出75周年限定珍藏手繪陶瓷碟，每款全球限量75隻，不容錯過。

10月時尚快訊｜marimekko 2026秋冬系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜15日：The North Face「NUPTSE MEETUP」活動

韓國男神朴寶劍來港出席The North Face在金鐘太古廣場舉辦的「NUPTSE MEETUP」活動。他穿上品牌最新的NUPTSE外套，更即場演繹雙面穿法，展現出糅合經典、實用與帥氣的日常時尚。個性親民的他，除了繞場一圈與粉絲互動，更在拍攝打卡裝置旁，留下中文名字的簽名，相當貼心。

10月時尚快訊｜15日：JIMMY CHOO 攜手王一博演繹全新機車靴視覺大片

JIMMY CHOO全球品牌代言人王一博為經典Biker機車靴拍攝全新視覺大片。他在室內木質空間拍攝，透過幾何表面結構背景，展現出如鞋履般的建築感。本季新作以紋理質感皮革煥新呈現，營造隨性氣息。

10月時尚快訊｜Jimmy Choo 攜手王一博演繹全新機車靴視覺大片 (品牌提供)

10月時尚快訊｜15日：Cher、JENNIE 和 Grace Jones演繹全新Moncler Re/Icons 系列

全新Moncler Re/Icons系列延續無懼精神，並邀請Jennie、Cher及Grace Jones演繹廣告企劃，從阿爾卑斯山探險先鋒兼品牌早期合作夥伴Lionel Terray的歷史檔案中取材，透過大膽鮮明的人物特寫，以凸顯3位身上、經重新演繹的Moncler經典外套和配飾。

10月時尚快訊｜Cher、JENNIE 和 Grace Jones演繹全新Moncler Re/Icons 系列 (品牌提供)

10月時尚快訊｜13日：Max Mara K11 MUSEA新店隆重開幕

Max Mara 新店裝潢延續品牌對創意人才的支持，特別邀請香港藝術家阮家儀創作光影藝術裝置《織影》（Interwoven Shadows），靈感取自品牌今次為慶祝開幕，而呈獻的香港獨家限定版大衣，並透過光影、型態與質感，展現獨特的視覺美學。

當日泰國演員Kimberley Anne Woltemas驚喜出席，而本地藝人林峯及蔡卓妍亦穿上最新的香港獨家限定版大衣為品牌剪綵和祝酒。

10月時尚快訊｜Max Mara K11 MUSEA新店隆重開幕 (品牌提供)

10月時尚快訊｜13日：DIESEL 呈獻2026秋冬「D-ONE」手袋

DIESEL於尖沙咀海港城舉辦D-ONE手袋活動，JACE（陳凱詠）以牛仔搭牛仔（denim on denim）的方式，加上造舊細節，展示出剛柔並重的時尚態度。D-ONE手袋首度亮相於DIESEL 2026秋冬系列，名字概念融合「The One」與「Done」，從經典皮帶工藝取靈感，將金屬扣環與皮帶孔，轉化為標誌性設計，展現出叛逆而隨性的街頭美學。

10月時尚快訊｜DIESEL 呈獻2026秋冬「D-ONE」手袋 (品牌提供)

10月時尚快訊｜9日：Montblanc 太古廣場旗艦店重新開幕

為進一步鞏固「Haus of Writing」的品牌定位，Montblanc位於金鐘太古廣場的專門店，經重新裝潢後，帶來嶄新的零售概念。靈感源自位於德國漢堡的Montblanc Haus，外牆採用標誌的黑白配色，透過背光山脈浮雕，勾勒出白朗峰（Mont Blanc）的壯觀輪廓，店內的紙藝吊燈亦透過紙張，透出柔和光影，為店內添上低調奢華。

10月時尚快訊｜Montblanc 太古廣場旗艦店重新開幕 (品牌提供)

10月時尚快訊｜9日：Alice+Olivia「World of Stace」沉浸式時尚盛事

帶大家體驗ALICE + OLIVIA充滿想像力的時尚宇宙，品牌在中環大館內的法定古蹟The Magistracy，舉辦香港獨家「World of Stace」雞尾酒派對，並得到創辦人Stacey Bendet親臨出席，而韓星全昭彌（JEON SOMI）、吳家忻及張蔓姿等亦有現身參與。

現場以精緻的花藝裝置與繽紛色彩細節互相襯托，構築出劇場般震撼的空間氛圍，中央空間矗立一座標誌性「Rouge Romance」玫瑰印花的禮服裝置，為整晚奠定夢幻基調。

10月時尚快訊｜Alice+Olivia「World of Stace」沉浸式時尚盛事 (品牌提供)

10月時尚快訊｜8日：Chaumet 聯同宋慧喬推出全新宣傳企劃

Chaumet與宋慧喬再度合作，以三部曲短片打造全新宣傳企劃，展示品牌悠久歷史、精湛工藝與設計美學。首個章節講述宋慧喬走進品牌的歷史檔案室，駐足欣賞創製於1919年的代表性作品Bourbon-Parma冠冕及Joséphine冠冕；她其後造訪高級珠寶工坊，與品牌的專家和工匠們交流，見證匠心工藝與細節；而在最後她試戴了一頂冠冕，並細賞品牌近兩個半世紀的歷史創作。

10月時尚快訊｜Chaumet 聯同宋慧喬推出全新宣傳企劃 (品牌提供)

10月時尚快訊｜8日：金裕貞 手提CHARLES & KEITH手袋穿梭巴黎街頭

金裕貞參與今季的巴黎時裝周，稍早時更以CHARLES & KEITH Ginevra托特包及Aether拉鏈高筒靴，展現出型格率性的機場時尚。而在時裝周期間，她換上Vega小型托特袋，配搭杏色乾濕外套，洋溢出法國女生從容優雅的感覺。

10月時尚快訊｜金裕貞以CHARLES & KEITH完成型格機場時尚。 (品牌提供)

10月時尚快訊｜金裕貞手提CHARLES & KEITH手袋穿梭巴黎街頭 (品牌提供)

10月時尚快訊｜7日：楊紫瓊 穿Dior出席第31屆釜山國際電影節

在第31屆釜山國際電影節中，楊紫瓊率先穿Dior 2027度假系列禮裙出席。以閃爍珠片及多層弧線，締造優雅輪廓，搭以絨面高跟鞋及珍珠首飾，以及俐落的高馬尾，展現出糅合古今的知性女生態度。

10月時尚快訊｜楊紫瓊穿Dior出席第31屆釜山國際電影節 (Getty Images)

10月時尚快訊｜9月28至10月6日：巴黎時裝周

2027春夏巴黎時裝周在9月28至10月6日展開，首日由L'Oréal Paris在巴黎鐵塔附近公開舉辦戶外時裝秀，同時早年宣布患僵人綜合症的Céline Dion，亦驚喜壓軸亮相，高歌熱門歌曲〈I’m Alive〉。

「01女生」整理今個2027春夏巴黎時裝周中，各大時尚品牌的直播時間、星級嘉賓、場內佈置和春夏系列重點等，包括Dior、Saint Laurent、Hermès、CHANEL和Louis Vuitton等。

2027春夏巴黎時裝周日程懶人包！持續更新Dior、CHANEL時間／焦點

10月時尚快訊｜巴黎時裝周

10月時尚快訊｜5日：RIMOWA 帶來「暮土棕」與「曜藍」新色

從色彩與物料之間的緊密關係出發，RIMOWA再添兩種全新色調：暮土棕（Umber）與曜藍色（Ultramarine），前者從大地取材，後者則呈現出經青金石提煉後的珍貴藍色。品牌亦邀請到英國演員Joe Alwyn演出全新宣傳企劃，講述一位年輕藝術家搬進新工作室，將陌生空間轉化為屬於自己的新天地。

10月時尚快訊｜RIMOWA 帶來「暮土棕」與「曜藍」新色 (品牌提供)

10月時尚快訊｜2日：Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列

呈獻全新Arte Maestra高級珠寶，從經典藝術名作取材，包括日本江戶時代浮世繪大師葛飾北齋的著名作品《神奈川衝浪裡》、莫奈（Claude Monet）畫作《睡蓮》及梵高（Vincent van Gogh）為人熟知的《向日葵》，將抽象靈感化為璀璨珠寶，於光影間孕育永恆之美。

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (Kristie Chu攝)

10月時尚快訊｜Damiani 全新Arte Maestra高級珠寶系列 (品牌提供)

10月時尚快訊｜1日：Mido 墨西哥亡靈節特別版腕錶

每年以墨西哥傳統節日「亡靈節」為題材，今年已是第七款腕錶，首次融入標誌性舵手系列TV腕錶錶殼，並以裝飾骷髏（Calavera）作為視覺焦點，以提醒人們記憶從未消失，「而是不斷演變、轉化，最後成為塑造我們的一部分。」此外，錶盤亦塗有Super-LumiNova夜光塗層，在黑暗中呈現另一種視覺體驗。

10月時尚快訊｜Mido 墨西哥亡靈節特別版腕錶 (Kristie Chu攝)