奚夢瑤豪花11萬買名牌手袋予1歲女兒　掃CHANEL、DIOR 5款小廢包

【奚夢瑤手袋】內地超模奚夢瑤於2019年宣布與賭王何鴻燊兒子何猷君結婚，二人婚後誕下一子一女，生活幸福美滿。身為超模的奚夢瑤一向擁有超強的時尚觸覺，收藏了不少名牌手袋。想不到她竟然還購入了價值逾$110,000的名牌「小廢包」給女兒作母女包使用，引起了網民的熱議。



奚夢瑤於小紅書表示自己入手了多款有「小廢包」之稱的名牌迷你手袋，當中不少她都有相似款或者可以買到同款，希望可以在女兒長大一點之後可以跟她一樣用同款的母女包，母愛爆發的她更直言：「想想就會覺得很幸福，太可愛了！」在她分享的5款名牌迷你手袋中，分別有Chanel、LV、Dior 3個品牌，手袋總值超過$110,000，寵女程度毫不手軟。

奚夢瑤手袋│LOUIS VUITTON Nano Speedy $14,100（小紅書＠奚夢瑤）

奚夢瑤手袋│LOUIS VUITTON Nano Speedy $14,100

近年流行復古風，奚夢瑤就入手了LV的人氣迷你手袋Nano Speedy，手袋布滿經典LV Monogram圖案，小朋友只需除去長肩帶就可以手提使用，而奚夢瑤則打算之後再入手其他較大尺寸的Speedy手袋，便可以與女兒使用同款的母女包。

奚夢瑤手袋│CHANEL手柄鏈條小包 $18,000（小紅書＠奚夢瑤）

奚夢瑤手袋│CHANEL手柄鏈條小包 $18,000

CHANEL這款手柄鏈條小包採用了經典菱格紋羊皮再配以金扣及黑金鏈條，奚夢瑤十分喜愛手袋上的黑金手柄，可以手拎著拍照。給小孩使用的話奚夢瑤會使用調節扣將鏈條縮短，亦可將鏈條改短成可肩揹的長度。

奚夢瑤手袋│CHANEL鏈條細碼水桶袋 $31,800（小紅書＠奚夢瑤）

奚夢瑤手袋│CHANEL鏈條細碼水桶袋 $31,800

水桶袋時尚與實用度兼備，CHANEL這款水桶袋即使是迷你尺寸依然容量充足。奚夢瑤表示會調節黑金鏈條的長度，將水桶袋改成背包使用。而她自己亦有一個尺寸較大的Gabrielle流浪背包，這樣便可以與女兒一起揹同款的母女背包：「光想就覺得很可愛！」

奚夢瑤手袋│DIOR Micro Lady Dior $29,500（小紅書＠奚夢瑤）

奚夢瑤手袋│DIOR Micro Lady Dior $29,500

除了CHANEL及LV，奚夢瑤亦有入手DIOR的迷你手袋，其中一款便是經典Lady Dior的Micro迷你尺寸。奚夢瑤指Micro Lady Dior的大小與她的手掌一樣大，非常迷你，可在女兒4、5歲的時候讓她用。

奚夢瑤手袋│DIOR Micro SADDLE馬鞍袋 $21,600（小紅書＠奚夢瑤）

奚夢瑤手袋│DIOR Micro SADDLE馬鞍袋 $21,600

DIOR另一款經典SADDLE馬鞍袋亦有推出Micro迷你尺寸，大小同樣與她的手掌相約，以以復古粉紅色山羊皮製作，小女孩用的話就更顯可愛。而奚夢瑤便是看中它的超迷你尺寸加上怕品牌之後不再推出此尺寸而趕快買下來。

【奚夢瑤Q&A】