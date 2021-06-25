盤點女星夏日泳裝哪款最顯瘦　化身白滑女神必備呢個神器…

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-25 18:00

夏天又是玩水的季節！一眾女星不甘後人，紛紛換上性感泳裝到海邊和泳池玩水享受日光浴，今次盤點女神們的泳衣造型，看看哪款泳衣style最適合你！

三點式泳衣將Coffee完美身材表露一覽無遺！(Coffee89921@IG）

Coffee水藍三點式 大騷完美身材

隨著疫情放緩，健身室和泳池終於正常開放，實在是運動愛好者的福音，最近Coffee與老公囝囝到酒店staycation，期間少不免一家去泳池玩水，Coffee身穿水藍色三點式，大騷性感完美身材，連女生也忍不住多看幾眼！

假如想去海邊度假，又為穿泳衣感到害羞的你，不妨參考劉珮玥的穿法——一件長身罩衫輕輕披上，純白輕紗質地若隱若現，遮肉又帶點小性感，還有防曬作用，今季必敗配件！

罩衫是內向女生的最佳配件。(arryuu@IG)

按下圖即看女星泳裝造型：

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同場加映：泳衣時尚｜5個更合身的亞洲Bikini品牌 風格各異日常穿搭亦有型（點擊放大欣賞）▼▼▼

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同場加映：【泳衣時尚】夏天為大地帶來bikini！精選9個CP值超高的泳裝品牌（點擊放大欣賞）▼▼▼

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去海灘前必備！化身白滑女神

想美美打卡和做運動，除了一套適合你的泳衣，最重要還是處理毛髮，展現白滑肌膚！嫌去美容院脫毛太貴又麻煩的你，不如入手這款Reepro IPL脈衝光脫毛儀 BC8000 脫毛機，在家裡輕鬆除毛吧。

別看它外型輕巧，只需$1,200左右便可入手，其實它採用60萬次出光和IPL強脈衝光，有效徹底除毛，加上5檔光照強度，可按個人需要和膚色調較，減輕不適感，快用上它過個白滑夏天吧！

Reepro IPL脈衝光脫毛儀 BC8000 脫毛機 $1298

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/25）

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