泳衣時尚｜5個更合身的亞洲Bikini品牌　風格各異日常穿搭亦有型

疫情終於穩定，如雨過天晴般地令人想走進大自然迎接夏天！想到夏天，去海邊曬曬太陽、踏踏浪是必備行程，而擁有一套無敵Bikini泳衣也是必備，和姊妹相約玩水或是和另一半來個浪漫海灘散步，不出國也要安排度假享受一番。以下VOGUE整理五個亞洲比堅尼品牌，來自台灣、泰國、韓國，各種風格都能創造出不同夏日的風情。

按圖看看這5個亞洲泳衣品牌的Bikini，哪一套最適合你？↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

1. Voda Swim

有美胸神器之稱的Voda Swim，全新系列以「回歸自然」為設計靈感，沒有任何譁眾取寵的元素，捨棄繁瑣的款式細節，使風格變得更加簡單、輕鬆、舒適，除了呈現完美胸型之外，結合時尚流行趨勢，充滿綁結、高腰、高衩的極簡復古剪裁，讓妳今夏沒有多餘的贅肉，打造任何身型皆能駕馭的全新度假裝備。

+ 4 + 3 + 2

2. Wave Shine

Wave Shine今年年度主題為摩洛哥，將當地特色風情帶入泳裝，款式上有以摩洛哥手工編織技術製成的Bikini、閃耀著細膩珠光的平口泳裝及結合斑斕花瓷、香榭圖騰的連身泳裝，每一件都具有北非的絢麗風情。這次系列以貼近時裝的特色剪裁進行設計，讓泳裝不再專屬於海灘、泳池，更是日常穿搭的時尚配件。

+ 5 + 4 + 3

3. APRILPOOLDAY

愛好花俏的女孩絕不能錯過泰國泳衣品牌APRILPOOLDAY，以獨特印花圖騰為特色，有別於簡約色塊，將手繪風格注入其中，穿上他們的泳衣，彷彿也能感受到身上跳舞及日光浴女孩的快樂氛圍，童心十足的插畫與波浪剪裁設計，完美揉合俏皮與浪漫風情。即便是常見的素面泳衣，搭上可愛小雛菊上衣便能為你的整體造型感大大提升，讓你在炎炎夏日既能清涼透氣，隨時展露青春洋溢氣息。

+ 5 + 4 + 3

4. Bullet by Army of Interns

Bullet by Army of Interns讓害羞女孩也可以很清涼，如同外衣會有的高領口與削肩剪裁，搭配顯瘦的高腰設計，不必擔心面料太少給你剛剛好的包覆，繽紛水彩印花替俐落造型注入活潑夏日氣息，讓你穿上它不僅舒適自在，也能時髦有型。

+ 4 + 3 + 2

5. MAILLOT.CO SWIMWEAR

喜愛清新風格的人可以參考來自泰國的MAILLOT.CO SWIMWEAR，清爽琥珀棕色泳衣既搶眼卻不浮誇的溫暖色系配上兩截式穿搭，貼心的長袖設計不只能防曬，剛剛好的清涼也能讓著用的每位女孩安心自在，盡情享受這場熱情的夏日。另一款專為小胸女孩設計的DAPHNE系列泳衣，以簡約優雅的薄荷綠配上削肩款式，讓你玩水之餘也能展露迷人肩膀線條。

+ 4 + 3 + 2

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：今夏就要稱霸海灘！ 盤點5款亞洲品牌泳衣 專為亞洲女孩身型打造】