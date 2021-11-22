Rolex｜英票選10大最渴望擁有名錶　勞力士Daytona最值收藏？

Rolex／名錶｜比起名牌手袋，許多人更喜歡投資名錶，像是Rolex勞力士、Audemars Piguet都是首選之一，如果想送禮，又不知如何入手，可以參考一下英國二手高級腕錶專家Watchfinder & Co. 收集全球最吸引的10款腕錶名單，當中有5種款式被選為送禮之選。



岑麗香也入手了Rolex Submariner Date。（heungheungeliza@instagram）

2021年全球最渴望擁有名錶款式 Rolex最流行 Omega實用又時尚？

英國二手高級腕錶專家Watchfinder & Co.邀請了二萬多名來自140個國家的腕錶收藏家及愛好者，解說他們最渴望擁有的腕錶款式，並收集整理出2021年「全球最渴望擁有款式」，當中包括潛水腕錶Submariner、運動腕錶Nautilus和都會腕錶Speedmaster。

▼▼▼【按圖看】英國二手高級腕錶專家Watchfinder & Co.公布全球10大最渴望擁有名錶款式，你想收到哪一款禮物？▼▼▼

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5款送禮名錶之選：勞力士以外 Omega Speedmaster專業人士代表？

Watchfinder & Co.也推介了5款式名錶為送禮之選：Rolex Daytona、Rolex Submariner、Patek Philippe Nautilus、Audemars Piguet Royal Oak與Omega Speedmaster。

楊秀惠是圈中出名愛Rolex勞力士的女星。（vvyeo@instagram）

Rolex勞力士Daytona系列被指是永續的流行，是成熟以及地位尊崇的象徵，超過一半受訪者（54.8%）選擇了勞力士作為他們夢寐以求的名錶，令它成為了世上最受歡迎的腕錶品牌。

Daytona系列是10位受訪者中便有1位選擇，2013年首次推出的Daytona 116506更是廣受歡迎，首款用鉑金製造的腕錶吸引許多知名腕錶愛好者支持，如Drake、Roger Federer、Kevin Hart與Michael Jordan等人都曾配戴過這款名錶。

Omega Speedmaster系列絕對是一份優雅的禮品，更有多種款式外殼可供選擇。（vvyeo@instagram）

除了Rolex勞力士，Omega是得體之選，Speedmaster系列被指是專業人士的代表，當中傳奇之作專業月球錶（Moonwatch）更是最具代表性，是自信以及成功的代名詞，Watchfinder & Co.指它是一份實用性與風格兼備的佳品。