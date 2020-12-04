BLACKPINK Lisa手袋不夠名錶吸睛？揭百萬元收藏最貴31萬勝Rolex

【BLACKPINK Lisa名錶】韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa、Jennie、Rosé與Jisoo除了得到世界年輕人也視她們為Fashion Icon，連一眾時尚品牌都喜愛她們，4人名牌手袋合共逾80個，真是不同一般20出頭少女；細心一看，Lisa手上更是隻隻名錶，有一隻更索價31萬港元，看看Lisa有甚麼名錶收藏。

BLACKPINK Lisa是時尚品牌的寵兒。（lalalalisa_m@instagram）

BLACKPINK來自泰國的成員Lisa因有着洋娃娃般的國際臉孔、九頭身比例，有「人間芭比」之稱，更是「行走衣架」，Hedi Slimane上任主理Celine後，便對Lisa寵愛有加，當時 Celine by Heidi Slimane的第一個手袋「16」，Lisa是首位亞洲女星拿到，與Lady Gaga並列。

Lisa的Instagram擁有4,287萬追蹤，一舉一動、服裝配搭都可引起眾人討論，像是她揹過的手袋都會成為搶手貨，多少品牌想擠進她的社交媒體上。

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在紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》中有提過自己非常喜歡購物，要是被媽媽發現又會被罵。（lalalalisa_m@instagram）

Lisa名錶收藏一隻30萬 最愛戴Rolex Datejust

身為第一女團，收入當然可觀，但Lisa家中背景來頭也不少，她的繼父是世界認證過的頂級泰式料理大廚Paul Markus Bruschweiler，曾在米芝蓮餐廳擔任主廚，還開設廚藝學校；而媽媽則是當地望族的女兒，據說是屬於泰國上層20%的有錢人，難怪Lisa年紀少少便擁有多隻Rolex。

Rolex Datejust在Lisa的私下穿搭最常看到，不論是穿少女風的宮廷袖，還是穿中性的西裝褸，她都會戴上Lady Datejust，她更有2隻不同配色：玫瑰金和鋼色，以及藍色襯金色，玫瑰金盡顯溫文氣息，藍色則更剛強。

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▼▼▼除了Rolex，BLACKPINK Lisa還有其他名錶收藏，按圖即看31萬港元大有來頭名錶▼▼▼

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