名牌｜8大高回報率品牌公開　第2位手袋只$1XXX難買過Hermès？

名牌手袋｜有人是為了其款式設計而購入名牌手袋，有人卻以投資角度出發。英國金融比較網站money.co曾對44個名牌進行分析調查，了解各大品牌在未來數年的回報率，沒想到Hermès、CHANEL、Louis Vuitton竟輸給新興品牌？



名牌手袋｜Brandon Blackwood在2015年才面世，瞬間已成為最受歡迎的配飾之一。（brandonblackwoodnyc@instagram）

8大高回報率品牌 小眾品牌比名牌更出眾？

在money.co.uk「最值得投資的時尚品牌」報告中（更新至2021／9／27），列出回報率最高的8大時尚品牌，3大被公認最保值的Hermès、CHANEL、Louis Vuitton，分別只位於第8、7與第4位，而首位卻由美國小眾品牌Brandon Blackwood奪得。

▼▼▼【按圖看】money.co.uk 完整8大高回報率名牌名單，首位回報率高100%？▼▼▼

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名牌手袋｜陳瀅曾拿了風靡歐美手袋市場的Telfar Shopping Bag。（missjni@instagram）

陳瀅也愛回報率第2名品牌 被指難買過Hermès

回報率達84%的Telfar為疫情下最成功美國品牌之一，主張無種族和無性別差異，雖然手袋款式非常單一，僅設浮雕Logo的「Shopping Bag」，但售價非常入門，USD$150（約HK$1,162）起便能入手，故此成為搶手貨，更被喻「比Hermès Birkin更難買」。

Brandon Blackwood成首名 回報率是入手價2倍？

至於，奪得首名回報率高的Brandon Blackwood，在2015年才面世，瞬間已成為最受歡迎的配飾品牌之一，就連Brie Larson、Zoe Kravitz和 Kim Kardashian等時尚指標都使用其設計。Brandon Blackwood手袋在二手市場錄得100.4%回報率，是入手價的2倍，成績十分驚人。

（資料來源：money.co.uk）

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