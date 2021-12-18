Rolex Pearlmaster、Daytona齊上榜　5款2021年最想擁有名錶

名錶｜美國轉售網站Fashionphile透過分析本年度100萬個手袋和配飾轉售交易最近釋出了「2021 ULTRA-LUXURY Resale Report（2021年度奢侈品轉售報告）」，當中發現5款名錶最想擁有。



Patek Philippe Tiffany & Co. Nautilus（Fashionphile）

2021年最想擁有名錶：Patek Philippe Tiffany & Co. Nautilus

Patek Philipp與Tiffany & Co聯名款鐘錶可算是錶壇熱話，為紀念兩個品牌170周年，而合作推出170枚限量版話題之作；錶款選了極具人氣的Patek Philippe Nautilus系列當中已經宣布停產的5711/1A型號，換言之是次將會是同型號最後一批作品，加上換上了Tiffany Blue錶盤，難怪成為最想擁有名錶之一。

Rolex Pearlmaster 39（Fashionphile）

2021年最想擁有名錶：Rolex Pearlmaster 39

Oyster Perpetual Pearlmaster 39腕錶18ct白色黃金款，搭配密鑲鑽石錶面，配備鑲鑽石外圈和錶殼，以及特色Pearlmaster錶帶；Pearlmaster在蠔式系列地位非凡，採用珍貴金屬及寶石，充分演繹精緻設計。

勞力士在寶石鑲嵌上亦有其他嚴格的要求，當中包括寶石的高度及其精確排列、方向與位置、鑲嵌的規律性、堅固度和比例、以及金屬鑲座的精緻表面修飾，是一款非常考手藝的作品。

Rolex Daytona Yellow Gold Green Dial（Fashionphile）

2021年最想擁有名錶：Rolex Daytona Yellow Gold Green Dial

Rolex Daytona是特別為耐力賽車手而設的計時工具，Cosmograph Daytona腕錶誕生逾50年後，依然在運動計時腕錶領域中佔一席位，並不斷發展演進，同時適合日常佩戴；而綠色錶面是最受市場喜愛，加上腕錶設計獨特雋永，恆久耐用，零售價雖然是HK$286,000，但搶手程度，令炒價可高達約60萬港幣（US$77,000）。

Audemars Piguet Royal Oak Rose Gold Diamond Bezel（Fashionphile）

2021年最想擁有名錶：Audemars Piguet Royal Oak Rose Gold Diamond Bezel

Audemars Piguet 皇家橡樹Royal Oak是品牌最經典的系列，以八顆外露的六角螺絲鎖入錶殼的八角錶圈，與錶殼一體成型的錶帶，加上「Tapisserie」的格紋錶盤更是一款瀕臨失傳的專業技術，辨識度極高；而玫瑰金手錶18K玫瑰金石英腕錶更是女士最愛，在八角形錶圈鑲嵌鑽石，矜貴華美，官方零售價已達HK$530,000。

Vacheron Constantin Overseas（Fashionphile）

2021年最想擁有名錶：Vacheron Constantin Overseas

Vacheron Constantin是世上最歷史悠久、最有名的錶廠之一，縱橫四海Overseas系列是品牌最標誌性的運動錶；精鋼腕錶搭載自動上鍊機芯，設有22K金質擺陀，錶圈與精鋼錶鏈巧妙地演繹出江詩丹頓的經典元素——馬耳他十字。腕錶搭配特別的錶扣，以及3條可快速替換錶帶及錶扣，包括精鋼錶鏈、皮革錶帶和橡膠錶帶，佩戴者可隨意轉換配合個人風格。